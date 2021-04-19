"Укрзалізниця" відкрила COVID-лікарню в Дніпрі: Одночасно можна приймати 110 пацієнтів. ФОТО

"Укрзалізниця" за підтримки Дніпропетровської ОДА відкриває нову реанімацію та модернізоване відділення для прийому хворих на COVID-19 у Дніпрі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

Зазначається, що в чотирьох відділеннях цього медичного закладу днями вже закінчилися ремонтні роботи і підготовлено ​​нову реанімацію.

Під час робочої поїздки до Дніпра Юрик, перший заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович і перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов оглянули оновлені відділення лікарні та приміщення реанімації, в якій обладнано десять функціональних ліжок з моніторами цілодобового спостереження за станом здоров'я хворих.

За словами в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця", компанія продовжує реалізовувати термінові заходи, заплановані в межах боротьби з COVID-19, зокрема розширює потужності лікарень.

"Після ремонту Дніпровська клінічна лікарня на залізничному транспорті може прийняти одночасно 110 хворих на коронавірусну інфекцію. У цілому наші 8 відомчих лікарень нині лікують понад 530 таких пацієнтів", - зазначив Юрик.

Також читайте: "Укрзалізниця" розробить формат обмежень у "червоних" Запорізькій та Хмельницькій областях, - Криклій

Заступник голови Дніпропетровської ОДА розповів, що нову реанімацію лікарні обладнали багатофункціональними ліжками. Кожна - з монітором пацієнта. Всього для цієї госпітальної бази за державний і обласний рахунок придбали 55 кисневих концентраторів, 2,4 тис. біозахисних костюмів, майже 40 тис. засобів індивідуального захисту.

Юрик додав, що "Укрзалізниця" максимально залучила фахівців структурних підрозділів, зокрема філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд", для проведення реконструкції електромереж у залізничних лікарнях.

"Набираємо обертів, щоб усі наші 8 відомчих лікарень активно та якісно надавали послуги. На сьогодні ми отримали вже близько 60 млн грн державних коштів на лікування хворих на COVID-19. Близько половини цих коштів уже витрачено на медикаменти та на доплати медичним бригадам. У межах 1-2 місяців повністю використаємо залишок коштів. Окрім цих державних коштів, Укрзалізниця виділила 170 млн власних коштів, щоб на цей рік повністю забезпечити виконання програми лікування хворих на COVID-19", - наголосив Юрик.

Нагадаємо, на сьогодні з хворими на COVID-19 працюють 8 відомчих лікарень "Укрзалізниці" (три в Києві, дві в Харкові та по одній у Дніпрі, Львові та Одесі). Як повідомлялося раніше, у лікарнях "Укрзалізниці" вже проліковано та продовжують лікуватися приблизно 1 тис. хворих на коронавірусну інфекцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ужгород стане залізничним хабом між Україною і Європою, - в.о. голови правління УЗ Юрик



