"Укрзализныця" открыла COVID-больницу в Днепре: Одновременно можно принимать 110 пациентов. ФОТО

"Укрзализныця" при поддержке Днепропетровской ОГА открывает новую реанимацию и модернизированное отделение для приема больных COVID-19 в Днепре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

Отмечается, что в четырех отделениях этого медицинского учреждения на днях уже закончились ремонтные работы и подготовлена новая реанимация.

Во время рабочей поездки в Днепр Юрик, первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович и первый заместитель главы Днепропетровской ОГА Владимир Орлов осмотрели обновленные отделения больницы и помещения реанимации, в которой оборудованы десять функциональных кроватей с мониторами круглосуточного наблюдения за состоянием здоровья больных.

По словам и.о. главы правления АО "Укрзализныця" компания продолжает реализовывать срочные мероприятия, запланированные в рамках борьбы с COVID-19, в частности расширяет мощности больниц.

"После ремонта Днепровская клиническая больница на железнодорожном транспорте может принять одновременно 110 больных коронавирусной инфекцией. В целом наши 8 ведомственных больниц сейчас лечат более 530 таких пациентов", - отметил Юрик.

Также читайте: "Укрзализныця" разработала комплексную программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах

Замглавы Днепропетровской ОГА рассказал, что новую реанимацию больницы оснастили многофункциональными кроватями. Каждая - с монитором пациента. Всего для этой госпитальной базы за государственный и областной счет приобрели 55 кислородных концентраторов, 2,4 тыс. биозащитньх костюмов, почти 40 тыс. средств индивидуальной защиты.

Юрик добавил, что "Укрзализныця" максимально привлекла специалистов структурных подразделений, в том числе филиала "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений", для проведения реконструкции электросетей в железнодорожных больницах.

"Набираем обороты, чтобы все наши 8 ведомственных больниц активно и качественно предоставляли услуги. На сегодняшний день мы получили уже около 60 млн грн государственных средств на лечение больных COVID-19. Около половины этих средств уже потрачено на медикаменты и на обеспечение медицинских бригад. В пределах 1-2 месяцев полностью используем эти средства. Кроме этих государственных средств, Укрзализныця выделила 170 млн собственных средств, чтобы на этот год полностью обеспечить выполнение программы лечения больных COVID-19", - подчеркнул Юрик.

Напомним, что на сегодняшний день с больными COVID-19 работают 8 ведомственных больниц Укрзализныци (три в Киеве, две в Харькове и по одной в Днепре, Львове и Одессе). Как сообщалось ранее, в больницах Укрзализныци уже пролечились и продолжают лечиться около 1 тыс. больных коронавирусной инфекцией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ужгород станет железнодорожным хабом между Украиной и Европой, - и.о. председателя правления УЗ Юрик



