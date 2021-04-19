УКР
СБУ заблокувала контрабанду в Україну незареєстрованих препаратів для лікування ускладнень COVID-19. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки припинила діяльність організованої злочинної групи, яка контрабандно ввозила в Україну медичні препарати невідомого походження і якості. Серед ліків - засоби, рекомендовані під час згортання крові при COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

Як повідомляється, продукцію в Україну доправляли літаками з однієї з країн Південно-Східної Азії. Ліки транспортували та зберігали без дотримання температурних і санітарних вимог.

Згідно з попередніми висновками фахівців Держлікслужби, вилучені медичні препарати можуть становити потенційну загрозу життю та здоров’ю населення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Деякі контрабандисти, проти яких запровадили санкції, займалися ввезенням сигарет із окупованих територій, - Резніков

Оперативники спецслужби встановили, що ділки також поставляли в Україну медичні препарати онкологічної та репродуктивної групи. Медичні препарати зловмисники реалізували через інтернет і низку безліцензійних аптечних закладів.

Правоохоронці провели обшуки в Києві та області, вилучено:

- 4,2 тисячі упаковок, незареєстрованих медпрепаратів на загальну суму майже 6,5 млн грн;
- 66,2 тисячі дол. США та 65 тисяч гривень готівкою;
- банківські картки, які використовувались для розрахунку за медпрепарати;
- комп’ютерну техніку та інші матеріали із доказами протиправної діяльності.

Також читайте: На окупованому Донбасі вкрай бракує ліків, - Мендель

СБУ заблокувала контрабанду в Україну незареєстрованих препаратів для лікування ускладнень COVID-19 01
СБУ заблокувала контрабанду в Україну незареєстрованих препаратів для лікування ускладнень COVID-19 02
СБУ заблокувала контрабанду в Україну незареєстрованих препаратів для лікування ускладнень COVID-19 03
СБУ заблокувала контрабанду в Україну незареєстрованих препаратів для лікування ускладнень COVID-19 04

Заходи проводилися Головним управлінням з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби України в м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури за участю фахівців Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Автор: 

карантин (18172) контрабанда (1834) конфіскація (897) ліки (1362) СБУ (13377) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Рабам хорошие лекарства не положено. Себе то они привезут, что нужно.
19.04.2021 15:10 Відповісти
Лекарства, которыми государство обязалось снабжать больных БЕСПЛАТНО, ввозят контрабандисты, как наркотики, с 1000% наценкой!
19.04.2021 15:12 Відповісти
Які ліки від ковіда? Від Ковіда не має ліків! Від ковіда тільки індійські вакцини!
19.04.2021 15:12 Відповісти
Все изъято для личного пользования - и лекарства, и деньги! У кого-то есть иное мнение? Если страна не может обеспечить лекарствами - так слава Богу, что хоть кто-то везет и можно купить даже на черном рынке! Когда стоит вопрос "жизни-смерти" - какая разница, кто ввез? Теперь СБУ реализует это все на том же "черном рынке" и снимет кэш! Так в чем борьба и с кем?
19.04.2021 15:43 Відповісти
Поймали на ВВОЗЕ лекарств... Мля, а где ж вы были, когда маски тоннами ВЫВОЗИЛИ изи страны?
19.04.2021 16:20 Відповісти
Спутник?
19.04.2021 16:51 Відповісти
Судя по тому, что не озвучено названия препаратов ... лекарства настоящие. И судя по действиям СБУ, именно это и угрожает Безопасности Украины. Не сепарню же ловить ...
19.04.2021 16:57 Відповісти
Раз слабо разблокировать регистрацию этих препаратов, надо заблокировать ввоз. Интелиженс сервис.
19.04.2021 17:10 Відповісти
Это как раз тот случай, когда борьба с контрабандой это зло!
19.04.2021 17:58 Відповісти
 
 