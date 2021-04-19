СБУ заблокувала контрабанду в Україну незареєстрованих препаратів для лікування ускладнень COVID-19. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки припинила діяльність організованої злочинної групи, яка контрабандно ввозила в Україну медичні препарати невідомого походження і якості. Серед ліків - засоби, рекомендовані під час згортання крові при COVID-19.

Як повідомляється, продукцію в Україну доправляли літаками з однієї з країн Південно-Східної Азії. Ліки транспортували та зберігали без дотримання температурних і санітарних вимог.

Згідно з попередніми висновками фахівців Держлікслужби, вилучені медичні препарати можуть становити потенційну загрозу життю та здоров’ю населення.

Оперативники спецслужби встановили, що ділки також поставляли в Україну медичні препарати онкологічної та репродуктивної групи. Медичні препарати зловмисники реалізували через інтернет і низку безліцензійних аптечних закладів.

Правоохоронці провели обшуки в Києві та області, вилучено:

- 4,2 тисячі упаковок, незареєстрованих медпрепаратів на загальну суму майже 6,5 млн грн;

- 66,2 тисячі дол. США та 65 тисяч гривень готівкою;

- банківські картки, які використовувались для розрахунку за медпрепарати;

- комп’ютерну техніку та інші матеріали із доказами протиправної діяльності.

Заходи проводилися Головним управлінням з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби України в м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури за участю фахівців Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.