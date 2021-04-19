СБУ заблокировала контрабанду в Украину незарегистрированных препаратов для лечения осложнений COVID-19. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности прекратила деятельность организованной преступной группы, которая контрабандно ввозила в Украину медицинские препараты неизвестного происхождения и качества. Среди лекарств - средства, рекомендованные при свертывании крови при COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

Как сообщается, продукцию в Украину доставляли самолетами с одной из стран Юго-Восточной Азии. Лекарства транспортировали и хранили без соблюдения температурных и санитарных требований.

Согласно предварительным выводам специалистов Гослекслужбы, изъятые медицинские препараты могут нести потенциальную угрозу жизни и здоровью населения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разоблачена схема присвоения более 4,8 млн грн в КП "Киевстройреконструкция", - СБУ. ФОТОрепортаж

Оперативники СБУ установили, что дельцы также поставляли в Украину медицинские препараты онкологической и репродуктивной группы. Медицинские препараты злоумышленники реализовывали через интернет-сеть и ряд безлицензионных аптечных заведений.

Правоохранители провели обыски в Киеве и области, изъято:

- 4,2 тысячи упаковок, незарегистрированных в Украине медицинских препаратов на общую сумму почти 6,5 млн грн;

- 66,2 тысячи долларов. США и 65 тыс. гривен наличными;

- банковские карточки, которые использовались для расчета за медицинские препараты;

- компьютерную технику и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Также смотрите: Группа наркоторговцев задержана в Краматорске: Изъяты 5 кг амфетамина стоимостью около 5 млн грн. ФОТОрепортаж









Мероприятия проводились Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с Главным управлением Государственной фискальной службы Украины в г.. Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры с участием специалистов Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.