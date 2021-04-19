РУС
СБУ заблокировала контрабанду в Украину незарегистрированных препаратов для лечения осложнений COVID-19. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности прекратила деятельность организованной преступной группы, которая контрабандно ввозила в Украину медицинские препараты неизвестного происхождения и качества. Среди лекарств - средства, рекомендованные при свертывании крови при COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

Как сообщается, продукцию в Украину доставляли самолетами с одной из стран Юго-Восточной Азии. Лекарства транспортировали и хранили без соблюдения температурных и санитарных требований.

Согласно предварительным выводам специалистов Гослекслужбы, изъятые медицинские препараты могут нести потенциальную угрозу жизни и здоровью населения.

Оперативники СБУ установили, что дельцы также поставляли в Украину медицинские препараты онкологической и репродуктивной группы. Медицинские препараты злоумышленники реализовывали через интернет-сеть и ряд безлицензионных аптечных заведений.

Правоохранители провели обыски в Киеве и области, изъято:

- 4,2 тысячи упаковок, незарегистрированных в Украине медицинских препаратов на общую сумму почти 6,5 млн грн;
- 66,2 тысячи долларов. США и 65 тыс. гривен наличными;
- банковские карточки, которые использовались для расчета за медицинские препараты;
- компьютерную технику и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Мероприятия проводились Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с Главным управлением Государственной фискальной службы Украины в г.. Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры с участием специалистов Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

Рабам хорошие лекарства не положено. Себе то они привезут, что нужно.
19.04.2021 15:10 Ответить
Лекарства, которыми государство обязалось снабжать больных БЕСПЛАТНО, ввозят контрабандисты, как наркотики, с 1000% наценкой!
19.04.2021 15:12 Ответить
Які ліки від ковіда? Від Ковіда не має ліків! Від ковіда тільки індійські вакцини!
19.04.2021 15:12 Ответить
Все изъято для личного пользования - и лекарства, и деньги! У кого-то есть иное мнение? Если страна не может обеспечить лекарствами - так слава Богу, что хоть кто-то везет и можно купить даже на черном рынке! Когда стоит вопрос "жизни-смерти" - какая разница, кто ввез? Теперь СБУ реализует это все на том же "черном рынке" и снимет кэш! Так в чем борьба и с кем?
19.04.2021 15:43 Ответить
Поймали на ВВОЗЕ лекарств... Мля, а где ж вы были, когда маски тоннами ВЫВОЗИЛИ изи страны?
19.04.2021 16:20 Ответить
Спутник?
19.04.2021 16:51 Ответить
Судя по тому, что не озвучено названия препаратов ... лекарства настоящие. И судя по действиям СБУ, именно это и угрожает Безопасности Украины. Не сепарню же ловить ...
19.04.2021 16:57 Ответить
Раз слабо разблокировать регистрацию этих препаратов, надо заблокировать ввоз. Интелиженс сервис.
19.04.2021 17:10 Ответить
Это как раз тот случай, когда борьба с контрабандой это зло!
19.04.2021 17:58 Ответить
 
 