СБУ заблокировала контрабанду в Украину незарегистрированных препаратов для лечения осложнений COVID-19. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безопасности прекратила деятельность организованной преступной группы, которая контрабандно ввозила в Украину медицинские препараты неизвестного происхождения и качества. Среди лекарств - средства, рекомендованные при свертывании крови при COVID-19.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
Как сообщается, продукцию в Украину доставляли самолетами с одной из стран Юго-Восточной Азии. Лекарства транспортировали и хранили без соблюдения температурных и санитарных требований.
Согласно предварительным выводам специалистов Гослекслужбы, изъятые медицинские препараты могут нести потенциальную угрозу жизни и здоровью населения.
Оперативники СБУ установили, что дельцы также поставляли в Украину медицинские препараты онкологической и репродуктивной группы. Медицинские препараты злоумышленники реализовывали через интернет-сеть и ряд безлицензионных аптечных заведений.
Правоохранители провели обыски в Киеве и области, изъято:
- 4,2 тысячи упаковок, незарегистрированных в Украине медицинских препаратов на общую сумму почти 6,5 млн грн;
- 66,2 тысячи долларов. США и 65 тыс. гривен наличными;
- банковские карточки, которые использовались для расчета за медицинские препараты;
- компьютерную технику и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.
Мероприятия проводились Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с Главным управлением Государственной фискальной службы Украины в г.. Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры с участием специалистов Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль