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Мінспорту за 2,6 млн грн закупило для української збірної з академічного веслування б/в човни під виглядом нових, - журналіст Плинський. ФОТОрепортаж

Міністерство молоді та спорту за 2,6 млн гривень закупило для української збірної з академічного веслування б/в човни під виглядом "нового сучасного інвентарю".

Про це журналіст Євген Плинський повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Нещодавно Міністерство молоді та спорту похвалилося закупівлею для наших олімпійців новеньких човнів для академічного веслування. За одним із тендерів, на закупівлю трьох човнів Empacher, було витрачено 2,6 млн гривень. Те, що тендер був прописаний під одного постачальника, - дурниця. Проблема в тому, що цей постачальник, ФОП Захаров, продав. Замість нових човнів Міністерству втюхали б/в човни, які вже три роки борознять річки й затоки країни", - пише журналіст.

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Мінспорту за 2,6 млн грн закупило для української збірної з академічного веслування б/в човни під виглядом нових, - журналіст Плинський 01

За його словами, максимальна ціна закуплених міністерством човнів - 40% від вартості тендера.

"Як так сталося? Постачальник човнів ФОП Захаров - кишеньковий ФОП відомого у веслувальному світі афериста Антона Продана. Ми вже якось про нього писали. Перебуваючи в тісних відносинах з Міністром спорту Вадимом Гутцаєм, Антон Продан не тільки домовився про тендер "під себе", а й про те, що Міністерство "з'їсть" б/в інвентар", - зазначає Плинський.

Мінспорту за 2,6 млн грн закупило для української збірної з академічного веслування б/в човни під виглядом нових, - журналіст Плинський 02

Як доказ він наводить фото шильдика одного з човнів 2Х. Оригінальний рік виробництва 2019 замінено на 2020.

Мінспорту за 2,6 млн грн закупило для української збірної з академічного веслування б/в човни під виглядом нових, - журналіст Плинський 03
Мінспорту за 2,6 млн грн закупило для української збірної з академічного веслування б/в човни під виглядом нових, - журналіст Плинський 04

"Але родзинка в тому, що Антон Продан, який ввіз ці човни в 2019 році, їх навіть не розмитнив. Після того, як він їх три роки використовував, а тепер продав на тендері, він спішно поїхав на Київську митницю, щоб якимось чином заднім числом оформити розмитнення човнів, які відповідно до тендера давно розмитнені. У вузьких колах вчора Антон хвалився що в нього на митниці "кореш" який все вирішить. Саме тому сьогодні вранці Антон зібрав човни і помчав на Київську митницю, де прямо в ці хвилини активно займається їхнім оформленням. Прошу співробітників митниці уважно поставитися до цієї інформації, а Міністерство молоді та спорту якось прокоментувати цю закупівлю", - резюмував журналіст.

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Мінспорту за 2,6 млн грн закупило для української збірної з академічного веслування б/в човни під виглядом нових, - журналіст Плинський 05
Мінспорту за 2,6 млн грн закупило для української збірної з академічного веслування б/в човни під виглядом нових, - журналіст Плинський 06

Автор: 

корупція (4723) тендер (2436) закупівлі (3463) Плінський Євген (41)


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Топ коментарі
+16
Голобородько будет рубать руки барыгам , или он в доле?
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23.04.2021 14:35 Відповісти
+16
За 30 років, жодна влада, так нахабно не крала. Жодна, навіть овочева. "Турборежим" ВАЗеленського.
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23.04.2021 14:37 Відповісти
+6
Потому что те рассчитывали делать это долго поэтому все на забирали (это как с медом у пчел - можно забрать только определенный объем, заберешь больше - пчелам кирдык и не видать тебе медку), а у зеленомордых всего один шанс и им пох, что там потом будет (стратегически думать нет времени).
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23.04.2021 15:12 Відповісти
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Голобородько будет рубать руки барыгам , или он в доле?
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23.04.2021 14:35 Відповісти
"будет рубать руки" - это не его фишка. Не нужно примазываться к чужим успехам. Ожерелье из рук носит на шее гетьman по праздникам.
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23.04.2021 14:47 Відповісти
Достойный ответ Голобородьку
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23.04.2021 15:17 Відповісти
по цене новых!

шо за "под видом"?!
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23.04.2021 14:36 Відповісти
За 30 років, жодна влада, так нахабно не крала. Жодна, навіть овочева. "Турборежим" ВАЗеленського.
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23.04.2021 14:37 Відповісти
#ули...банда фальшивоМИНьЕТЧИКОВ.
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23.04.2021 14:45 Відповісти
Потому что те рассчитывали делать это долго поэтому все на забирали (это как с медом у пчел - можно забрать только определенный объем, заберешь больше - пчелам кирдык и не видать тебе медку), а у зеленомордых всего один шанс и им пох, что там потом будет (стратегически думать нет времени).
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23.04.2021 15:12 Відповісти
Гутцаю медаль повесте. Вор знатный...
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23.04.2021 14:39 Відповісти
так всє тєпєрь царі, презідєнти, епоха бідностю тютю- тож магьомс пазволіть!!!
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23.04.2021 14:40 Відповісти
А кажуть, що нові вибори щось вирішать...тут тільки розстріли зможуть виправити ситуацію. Нажаль.
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23.04.2021 14:52 Відповісти
Краса всеж. Я сам шкрябав, лачіл, натуральну дрєвєсіну, кріплення, кронштейни ремонтував)))... ееех 17...
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23.04.2021 14:59 Відповісти
Шкрябав Эмпахер или таки Дзинтарс?
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23.04.2021 17:22 Відповісти
Зачем вообще этим людям за наши налоги покупают инвентарь?!
Может достаточно хорошей премии за медаль?
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23.04.2021 15:32 Відповісти
и почему лодка стоит так дорого?
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23.04.2021 18:03 Відповісти
Браво. Це "перемога".
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23.04.2021 15:50 Відповісти
Ганьба!
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23.04.2021 16:02 Відповісти
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23.04.2021 20:49 Відповісти
 
 