Мінспорту за 2,6 млн грн закупило для української збірної з академічного веслування б/в човни під виглядом нових, - журналіст Плинський. ФОТОрепортаж

Міністерство молоді та спорту за 2,6 млн гривень закупило для української збірної з академічного веслування б/в човни під виглядом "нового сучасного інвентарю".

Про це журналіст Євген Плинський повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Нещодавно Міністерство молоді та спорту похвалилося закупівлею для наших олімпійців новеньких човнів для академічного веслування. За одним із тендерів, на закупівлю трьох човнів Empacher, було витрачено 2,6 млн гривень. Те, що тендер був прописаний під одного постачальника, - дурниця. Проблема в тому, що цей постачальник, ФОП Захаров, продав. Замість нових човнів Міністерству втюхали б/в човни, які вже три роки борознять річки й затоки країни", - пише журналіст.

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За його словами, максимальна ціна закуплених міністерством човнів - 40% від вартості тендера.

"Як так сталося? Постачальник човнів ФОП Захаров - кишеньковий ФОП відомого у веслувальному світі афериста Антона Продана. Ми вже якось про нього писали. Перебуваючи в тісних відносинах з Міністром спорту Вадимом Гутцаєм, Антон Продан не тільки домовився про тендер "під себе", а й про те, що Міністерство "з'їсть" б/в інвентар", - зазначає Плинський.

Як доказ він наводить фото шильдика одного з човнів 2Х. Оригінальний рік виробництва 2019 замінено на 2020.





"Але родзинка в тому, що Антон Продан, який ввіз ці човни в 2019 році, їх навіть не розмитнив. Після того, як він їх три роки використовував, а тепер продав на тендері, він спішно поїхав на Київську митницю, щоб якимось чином заднім числом оформити розмитнення човнів, які відповідно до тендера давно розмитнені. У вузьких колах вчора Антон хвалився що в нього на митниці "кореш" який все вирішить. Саме тому сьогодні вранці Антон зібрав човни і помчав на Київську митницю, де прямо в ці хвилини активно займається їхнім оформленням. Прошу співробітників митниці уважно поставитися до цієї інформації, а Міністерство молоді та спорту якось прокоментувати цю закупівлю", - резюмував журналіст.

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