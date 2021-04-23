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Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ партію БМП-2. ФОТО
Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод" передало українським військовим чергову партію БМП-2.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.
Техніку передано відповідно до умов державного контракту, повністю готовою до бойового застосування. Це вже друга передача військової техніки від ЖБТЗ до Збройних сил України у поточному році.
Зазначається, що роботи виконано з випередженням графіка і в умовах обмеженого фінансування.
Топ коментарі
+12 vlasta
показати весь коментар23.04.2021 16:49 Відповісти Посилання
+4 buffalocafari
показати весь коментар23.04.2021 16:38 Відповісти Посилання
+3 AbOriginal_UA
показати весь коментар23.04.2021 16:34 Відповісти Посилання
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https://youtu.be/9A7CrUy1-38 БМПВ-64
БМП это вообще картонная коробка.... Выдерживает небольшой диапазон поражающих....
В бою пользы мало... разве что как вспомогательная транспортировка бойцов и раненых...
Так зручно казати, що я і за того не голосував і за цього )))