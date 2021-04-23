Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ партію БМП-2. ФОТО

Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод" передало українським військовим чергову партію БМП-2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

Техніку передано відповідно до умов державного контракту, повністю готовою до бойового застосування. Це вже друга передача військової техніки від ЖБТЗ до Збройних сил України у поточному році.





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Зазначається, що роботи виконано з випередженням графіка і в умовах обмеженого фінансування.

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