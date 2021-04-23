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Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ партію БМП-2. ФОТО

Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод" передало українським військовим чергову партію БМП-2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ партію БМП-2 01

Техніку передано відповідно до умов державного контракту, повністю готовою до бойового застосування. Це вже друга передача військової техніки від ЖБТЗ до Збройних сил України у поточному році.

Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ партію БМП-2 02
Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ партію БМП-2 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" передав ЗСУ модернізований гвинтокрил Мі-8МТ. ФОТО

Зазначається, що роботи виконано з випередженням графіка і в умовах обмеженого фінансування.

Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ партію БМП-2 04

Також дивіться: Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ п’ять БМП-2 після капремонту. ФОТО

Автор: 

Житомир (584) оборона (4856) Укроборонпром (1741) ЗСУ (7719)


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Топ коментарі
+12
Это понятно, но всё таки лучше, чем обшитые бронёй грузовики, как в 14-ом.
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23.04.2021 16:49 Відповісти
+4
надо беспилотники и ракетные комплексы делать, а не эти консервные банки
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23.04.2021 16:38 Відповісти
+3
Такие партии техники должны отгружаться каждую неделю !!!
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23.04.2021 16:34 Відповісти
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Молодчины!!!
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23.04.2021 16:31 Відповісти
На жаль БМП-2 в ******** війні це вже не зброя а мішень, потрібні важкі БМПВ-64 на базі танків Т-64.
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23.04.2021 19:31 Відповісти
Отстал ты от жизни,современными боеприпасами пробивается любая броня.На бмп противопульная броня,толще броня-получается танк)По твоей логике на танк нужно поставить оружие от бмп?Проще делать модернизацию старого,как и весь мир поступает,но увы у нас и этого нет
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23.04.2021 19:45 Відповісти
БМП-1 та БМП-2 має цілий ряд недоліків, серед яких відсутність протимінного бронювання, слабка броня, на яку неможливо поставити потужний активний та динамічних захист від протитанкових снарядів та гранат, поганий двигун який працює на печному паливі, яке потрібно розігрівати перед пуском, що унеможливлює раптове використання БМП без прогріва двигуна, малий зброньовий простір, який не дозволяє брати відділення піхоти, не дозволяє транспортувати поранених, не може перевозити достатньо амуніції та боєкомплекту через слабке шасі. Все це можна вирішити якщо використовувати шасі танка Т-64, переставляючи двигун вперед і організовуючи позаду десантну апарель. БМПВ-64 була створена ще 2007 року і якби її взяли на озброєння, цієї війни просто не було б, бо росія не змогла б воювати з військами на важких БМП, які неможливо зупинити нічим!
https://youtu.be/9A7CrUy1-38 БМПВ-64
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23.04.2021 20:09 Відповісти
Такие партии техники должны отгружаться каждую неделю !!!
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23.04.2021 16:34 Відповісти
Недавно была документалка про бронебойные патроны и снаряды ....
БМП это вообще картонная коробка.... Выдерживает небольшой диапазон поражающих....
В бою пользы мало... разве что как вспомогательная транспортировка бойцов и раненых...
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23.04.2021 16:36 Відповісти
Это понятно, но всё таки лучше, чем обшитые бронёй грузовики, как в 14-ом.
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23.04.2021 16:49 Відповісти
надо беспилотники и ракетные комплексы делать, а не эти консервные банки
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23.04.2021 16:38 Відповісти
продолжаем воевать советской техникой 70х годов...
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23.04.2021 16:44 Відповісти
..жаль.парашенка,убрали...Сделали бы фото в "бессарабский профиль" на аэродроме в Озёрном,под Житомиром..
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23.04.2021 16:54 Відповісти
Не, не жаль. Зебилы должны страдать
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23.04.2021 17:38 Відповісти
..меня к "зебилам" не причисляй,но и "фуфлогон",который уже пролетел-мне не по душе...
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23.04.2021 18:16 Відповісти
Я и не причисляю. Просто горжусь зелёным выбором
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23.04.2021 18:24 Відповісти
о! Протипсіх черговий
Так зручно казати, що я і за того не голосував і за цього )))
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23.04.2021 19:48 Відповісти
Какое количество в этой партии? Две штуки?
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23.04.2021 20:46 Відповісти
 
 