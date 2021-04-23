Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию БМП-2. ФОТО

Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" передало украинским военным очередную партию БМП-2.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Техника передана в соответствии с условиями государственного контракта, полностью готовой к боевому применению. Это уже вторая передача военной техники ЖБТЗ в Вооруженные силы Украины в текущем году.





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Отмечается, что работы выполнены с опережением графика и в условиях ограниченного финансирования.

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