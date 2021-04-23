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Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию БМП-2. ФОТО

Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" передало украинским военным очередную партию БМП-2.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию БМП-2 01

Техника передана в соответствии с условиями государственного контракта, полностью готовой к боевому применению. Это уже вторая передача военной техники ЖБТЗ в Вооруженные силы Украины в текущем году.

Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию БМП-2 02
Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию БМП-2 03

Читайте: Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" передал ВСУ модернизированный вертолет Ми-8МТ. ФОТО

Отмечается, что работы выполнены с опережением графика и в условиях ограниченного финансирования.

Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию БМП-2 04

Также смотрите: Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ 5 БМП-2 после капремонта. ФОТО

Автор: 

Житомир (689) оборона (5252) Укроборонпром (1239) ВСУ (6736)


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Топ комментарии
+12
Это понятно, но всё таки лучше, чем обшитые бронёй грузовики, как в 14-ом.
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23.04.2021 16:49 Ответить
+4
надо беспилотники и ракетные комплексы делать, а не эти консервные банки
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23.04.2021 16:38 Ответить
+3
Такие партии техники должны отгружаться каждую неделю !!!
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23.04.2021 16:34 Ответить
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Молодчины!!!
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23.04.2021 16:31 Ответить
На жаль БМП-2 в ******** війні це вже не зброя а мішень, потрібні важкі БМПВ-64 на базі танків Т-64.
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23.04.2021 19:31 Ответить
Отстал ты от жизни,современными боеприпасами пробивается любая броня.На бмп противопульная броня,толще броня-получается танк)По твоей логике на танк нужно поставить оружие от бмп?Проще делать модернизацию старого,как и весь мир поступает,но увы у нас и этого нет
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23.04.2021 19:45 Ответить
БМП-1 та БМП-2 має цілий ряд недоліків, серед яких відсутність протимінного бронювання, слабка броня, на яку неможливо поставити потужний активний та динамічних захист від протитанкових снарядів та гранат, поганий двигун який працює на печному паливі, яке потрібно розігрівати перед пуском, що унеможливлює раптове використання БМП без прогріва двигуна, малий зброньовий простір, який не дозволяє брати відділення піхоти, не дозволяє транспортувати поранених, не може перевозити достатньо амуніції та боєкомплекту через слабке шасі. Все це можна вирішити якщо використовувати шасі танка Т-64, переставляючи двигун вперед і організовуючи позаду десантну апарель. БМПВ-64 була створена ще 2007 року і якби її взяли на озброєння, цієї війни просто не було б, бо росія не змогла б воювати з військами на важких БМП, які неможливо зупинити нічим!
https://youtu.be/9A7CrUy1-38 БМПВ-64
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23.04.2021 20:09 Ответить
Такие партии техники должны отгружаться каждую неделю !!!
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23.04.2021 16:34 Ответить
Недавно была документалка про бронебойные патроны и снаряды ....
БМП это вообще картонная коробка.... Выдерживает небольшой диапазон поражающих....
В бою пользы мало... разве что как вспомогательная транспортировка бойцов и раненых...
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23.04.2021 16:36 Ответить
Это понятно, но всё таки лучше, чем обшитые бронёй грузовики, как в 14-ом.
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23.04.2021 16:49 Ответить
надо беспилотники и ракетные комплексы делать, а не эти консервные банки
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23.04.2021 16:38 Ответить
продолжаем воевать советской техникой 70х годов...
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23.04.2021 16:44 Ответить
..жаль.парашенка,убрали...Сделали бы фото в "бессарабский профиль" на аэродроме в Озёрном,под Житомиром..
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23.04.2021 16:54 Ответить
Не, не жаль. Зебилы должны страдать
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23.04.2021 17:38 Ответить
..меня к "зебилам" не причисляй,но и "фуфлогон",который уже пролетел-мне не по душе...
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23.04.2021 18:16 Ответить
Я и не причисляю. Просто горжусь зелёным выбором
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23.04.2021 18:24 Ответить
о! Протипсіх черговий
Так зручно казати, що я і за того не голосував і за цього )))
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23.04.2021 19:48 Ответить
Какое количество в этой партии? Две штуки?
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23.04.2021 20:46 Ответить
 
 