Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию БМП-2. ФОТО
Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" передало украинским военным очередную партию БМП-2.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.
Техника передана в соответствии с условиями государственного контракта, полностью готовой к боевому применению. Это уже вторая передача военной техники ЖБТЗ в Вооруженные силы Украины в текущем году.
Отмечается, что работы выполнены с опережением графика и в условиях ограниченного финансирования.
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+12 vlasta
показать весь комментарий23.04.2021 16:49 Ответить Ссылка
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показать весь комментарий23.04.2021 16:34 Ответить Ссылка
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https://youtu.be/9A7CrUy1-38 БМПВ-64
БМП это вообще картонная коробка.... Выдерживает небольшой диапазон поражающих....
В бою пользы мало... разве что как вспомогательная транспортировка бойцов и раненых...
Так зручно казати, що я і за того не голосував і за цього )))