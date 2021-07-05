Сотні вболівальників зібралися під час матчу Україна-Англія у фанзоні в Києві. ФОТО
Величезна кількість людей перебувала в одній з фанзон Євро-2020 в Києві під час матчу збірних України та Англії 3 липня.
Фото з висоти опублікував користувач Illya Ayzin у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+12 Евгений #396372
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выходить на поле с желанием проиграть? - вроде и не надо выходить.
не увидел желания бороться от слова совсем.
дайте етому сверчку щелбана, шо ли - и ето будет наше 4:1!
их кто-то в аэропорт поперся встречать....я б их так встретил, чтоб они тоже 2 дня не могли разговаривать...
гребаный стыд. Да они умереть должны от стыда и позора, придурки конченые.
Зарплаты по миллиону, 2х слов по украински связать не могут, да еще как страну опозорили! На весь мир!
лучше бы не выходили, стыдобухи меньше бы было.
Так что не трындите тут, что я делаю дома.
Мне играть не надо, я делаю свою работу на 10 из 10, чего и этим козлам желаю.
вы уже определитесь нужны ли те масочки или то все выдумки байдена?
а то и нашим и вашим
ты не на постоянке - проблема варчиков.
ты манкрут
Інтуїція мені підказує, що італійці стануть чемпіонами Європи, дуже по-бойовому вони налаштовані.