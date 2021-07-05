Сотні вболівальників зібралися під час матчу Україна-Англія у фанзоні в Києві. ФОТО

Величезна кількість людей перебувала в одній з фанзон Євро-2020 в Києві під час матчу збірних України та Англії 3 липня.

Фото з висоти опублікував користувач Illya Ayzin у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, футбольна збірна України з рахунком 0:4 програла команді Англії в 1/4 фіналу Чемпіонату Європи і залишила турнір.

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