Україна в ОБСЄ повідомила, що російські військові обстрілювали Водяне простроченими боєприпасами. ФОТО

Обстріл Водяного 1 липня вівся простроченими російськими боєприпасами з російської самохідної артилерійської установки 2Б16 "Нона-СВК", якій немає на озброєнні ЗСУ.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила місія України під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ 7 липня, інформує Цензор.НЕТ.

У ході виступу українські дипломати продемонстрували фотофіксацію руйнувань одного з житлових будинків, який постраждав унаслідок обстрілу 1 липня. Загалом із 122-мм артилерійської системи було випущено 16 снарядів по Водяному, вогонь вівся з боку житлових районів окупованого Заїченко.

"Експертиза фрагментів боєприпасів, що вибухнули, показала, що цей тип боєприпасів (осколково-фугасний снаряд типу ЗОФ49 калібру 120 мм із детонатором 3В35) був знятий з озброєння збройних сил Росії через закінчення терміну придатності. Цей боєприпас використовується для самохідної 120-мм гармати 2Б16 "Нона-СВК", якої немає на озброєнні Збройних Сил України", - заявили в українській делегації при ОБСЄ.

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Також було зазначено, що це вже не вперше, коли Росія постачає боєприпаси, у яких закінчився термін придатності, своїм окупаційним військам на сході України з метою їхнього подальшого використання для обстрілів цивільної інфраструктури та громадян України.

"Непряме підтвердження використання забороненої Мінськими домовленостями системи озброєння 2Б16 "Нона-СВК" пов’язано з постійними відмовами російських збройних формувань у доступі СММ до тимчасово окупованих житлових районів Заїченко, Пікуз та Саханки, про що повідомлялося у звітах СММ від 1,2 та 3 червня", - додали українські дипломати.

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