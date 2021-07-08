Україна в ОБСЄ повідомила, що російські військові обстрілювали Водяне простроченими боєприпасами. ФОТО
Обстріл Водяного 1 липня вівся простроченими російськими боєприпасами з російської самохідної артилерійської установки 2Б16 "Нона-СВК", якій немає на озброєнні ЗСУ.
Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила місія України під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ 7 липня, інформує Цензор.НЕТ.
У ході виступу українські дипломати продемонстрували фотофіксацію руйнувань одного з житлових будинків, який постраждав унаслідок обстрілу 1 липня. Загалом із 122-мм артилерійської системи було випущено 16 снарядів по Водяному, вогонь вівся з боку житлових районів окупованого Заїченко.
"Експертиза фрагментів боєприпасів, що вибухнули, показала, що цей тип боєприпасів (осколково-фугасний снаряд типу ЗОФ49 калібру 120 мм із детонатором 3В35) був знятий з озброєння збройних сил Росії через закінчення терміну придатності. Цей боєприпас використовується для самохідної 120-мм гармати 2Б16 "Нона-СВК", якої немає на озброєнні Збройних Сил України", - заявили в українській делегації при ОБСЄ.
Також було зазначено, що це вже не вперше, коли Росія постачає боєприпаси, у яких закінчився термін придатності, своїм окупаційним військам на сході України з метою їхнього подальшого використання для обстрілів цивільної інфраструктури та громадян України.
"Непряме підтвердження використання забороненої Мінськими домовленостями системи озброєння 2Б16 "Нона-СВК" пов’язано з постійними відмовами російських збройних формувань у доступі СММ до тимчасово окупованих житлових районів Заїченко, Пікуз та Саханки, про що повідомлялося у звітах СММ від 1,2 та 3 червня", - додали українські дипломати.
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Який стосунок мають "мінські домовленості" до *********** у яких закінчився строк зберігання?
"Аби "серонуть?!!!" Лишній раз нагадать що вони були підписані Кучмою в період правління Порошенка? Тоді виникає питання: "На кого працюєш , хлопчику? Хто тобі гроші платить?" І відповідь - "на поверхні": "Блазень" - через Подоляка!!!
Порошенко працював навіть не на місяці - на роки вперед (Я мав сміливість написать в квітні 2019 року: "Зеленський буде змушений (хоче він чи не хоче) проводить політику Порошенка на Донбасі бо іншого шляху немає!" - так і вийшло!) а ваш "Блазень" не знає що він буде робить завтра!
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Я НЕ ПОНЯЛ ЭТОЙ ШУТКИ ОТ 95 КВАРТАЛА! ЭТО ТИПА ЖАЛОБА НА РУССКИХ??? ОБСТЕЛИВАЛИ ПРОСРОЧЕННЫМИ??? СОВСЕМ ИПАНУЛИСЬ?