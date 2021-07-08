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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Україна в ОБСЄ повідомила, що російські військові обстрілювали Водяне простроченими боєприпасами. ФОТО

Обстріл Водяного 1 липня вівся простроченими російськими боєприпасами з російської самохідної артилерійської установки 2Б16 "Нона-СВК", якій немає на озброєнні ЗСУ.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила місія України під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ 7 липня, інформує Цензор.НЕТ.

У ході виступу українські дипломати продемонстрували фотофіксацію руйнувань одного з житлових будинків, який постраждав унаслідок обстрілу 1 липня. Загалом із 122-мм артилерійської системи було випущено 16 снарядів по Водяному, вогонь вівся з боку житлових районів окупованого Заїченко.

"Експертиза фрагментів боєприпасів, що вибухнули, показала, що цей тип боєприпасів (осколково-фугасний снаряд типу ЗОФ49 калібру 120 мм із детонатором 3В35) був знятий з озброєння збройних сил Росії через закінчення терміну придатності. Цей боєприпас використовується для самохідної 120-мм гармати 2Б16 "Нона-СВК", якої немає на озброєнні Збройних Сил України", - заявили в українській делегації при ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і ОБСЄ закликали Росію прискорити підготовку до звільнення утримуваних осіб, - Українська делегація в ТКГ

Також було зазначено, що це вже не вперше, коли Росія постачає боєприпаси, у яких закінчився термін придатності, своїм окупаційним військам на сході України з метою їхнього подальшого використання для обстрілів цивільної інфраструктури та громадян України.

"Непряме підтвердження використання забороненої Мінськими домовленостями системи озброєння 2Б16 "Нона-СВК" пов’язано з постійними відмовами російських збройних формувань у доступі СММ до тимчасово окупованих житлових районів Заїченко, Пікуз та Саханки, про що повідомлялося у звітах СММ від 1,2 та 3 червня", - додали українські дипломати.

Україна в ОБСЄ повідомила, що російські військові обстрілювали Водяне простроченими боєприпасами 01

Також читайте: Війська РФ обстрілювали позиції українських воїнів поблизу н.п. Піски, втрат немає, - штаб ООС

Автор: 

ОБСЄ (3507) обстріл (28672) Водяне (138) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+22
То треба звертатись до прав споживача
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08.07.2021 00:34
+11
Тут головне шо обстрілювали, а чи свіжими чи просроченими це не важливо. Чим більше кацапсин самоліквідується тим краще для України.
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08.07.2021 00:32
+5
Якби не рротермінованими, то очевидно не жалілися б.
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08.07.2021 02:17
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Тут головне шо обстрілювали, а чи свіжими чи просроченими це не важливо. Чим більше кацапсин самоліквідується тим краще для України.
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08.07.2021 00:32 Відповісти
Якби не рротермінованими, то очевидно не жалілися б.
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08.07.2021 02:17 Відповісти
То треба звертатись до прав споживача
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08.07.2021 00:34 Відповісти
Розтрощили той Бамбас на ухналь.
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08.07.2021 00:35 Відповісти
Т. е. утилизировали просроченные боеприпасы таким образом. Констатирую...
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08.07.2021 00:54 Відповісти
В Україні більшість *********** ще радянські, тут головне стан і справність.
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08.07.2021 01:08 Відповісти
Просроченными не запрещено. В минских договоренностях так и прописано. Только бы не свежими
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08.07.2021 01:14 Відповісти
Так і хочеться запитать (бо це твій не перший подібний "вумний " коментар - з "подвійним дном"): "Дядя! Ти - дебіл?!!!"
Який стосунок мають "мінські домовленості" до *********** у яких закінчився строк зберігання?
"Аби "серонуть?!!!" Лишній раз нагадать що вони були підписані Кучмою в період правління Порошенка? Тоді виникає питання: "На кого працюєш , хлопчику? Хто тобі гроші платить?" І відповідь - "на поверхні": "Блазень" - через Подоляка!!!
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08.07.2021 06:07 Відповісти
Синок а "по суті" є заперечення? Я відслідковував усе що стосувалося "мінських домовленостей" - я маю юридичну освіту , тому розумію ЩО вони собою представляють Так от - вищеозначений коментар "Друзя" - звичайний "смердючий пердь" в калюжу"! А свою прихильність до політичної лінії Порошенка я ніколи не приховував , бо вважав: при всіх його помилках і хибних кроках - він найбільш тверезий політик , що врятував Україну від прямої окупації Росією! Є у юриспруденції такий вислів: "Краще" - ворог хорошого!"
Порошенко працював навіть не на місяці - на роки вперед (Я мав сміливість написать в квітні 2019 року: "Зеленський буде змушений (хоче він чи не хоче) проводить політику Порошенка на Донбасі бо іншого шляху немає!" - так і вийшло!) а ваш "Блазень" не знає що він буде робить завтра!
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08.07.2021 07:17 Відповісти
Говнищем не удавись, высен "несоевый"! Порционно его в рот набирай, не жадничай!
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08.07.2021 11:50 Відповісти
Украина в ОБСЕ сообщила, что российские военные обстреливали Водяное просроченными боеприпасами

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Я НЕ ПОНЯЛ ЭТОЙ ШУТКИ ОТ 95 КВАРТАЛА! ЭТО ТИПА ЖАЛОБА НА РУССКИХ??? ОБСТЕЛИВАЛИ ПРОСРОЧЕННЫМИ??? СОВСЕМ ИПАНУЛИСЬ?
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08.07.2021 07:39 Відповісти
Для тех, кто неочень, поясняю!!! У просрочки огромнейший процент несрабатывания! Обезвреживать, неразорвавшиеся, ты пойдешь??? Если бы они, еще в стволах рвались, пытаннь бы не возникало!
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08.07.2021 11:53 Відповісти
Україна в ОБСЄ повідомила, що російські військові обстрілювали Водяне простроченими боєприпасами - Цензор.НЕТ 6408 https://censor.net/ru/user/420435, ты похоже тоже недоволен тем, что обстрелы производят просроченными боеприпасами.
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08.07.2021 13:18 Відповісти
Ну и заголовок!!!
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08.07.2021 08:08 Відповісти
Мало затратная утилизация просрочки, это норм))))
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08.07.2021 08:57 Відповісти
После жалобы будут обстреливать только свежими?
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08.07.2021 09:36 Відповісти
Совершенно верно.
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08.07.2021 13:19 Відповісти
Просто утилизируют хлам
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08.07.2021 09:48 Відповісти
Лежало в шахте, отсырело...
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08.07.2021 17:00 Відповісти
раССея сама по себе просрочена. на раССее едят просроченое. чему удивляться, что березовые обезьяны стреляют просрочкой
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08.07.2021 18:17 Відповісти
 
 