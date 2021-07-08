Украина в ОБСЕ сообщила, что российские военные обстреливали Водяное просроченными боеприпасами. ФОТО

Обстрел Водяного 1 июля велся просроченными российскими боеприпасами из российской самоходной артиллерийской установки 2Б16 "Нона-СВК", которой нет на вооружении ВСУ.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом заявила миссия Украины во время заседания Форума по безопасности сотрудничества ОБСЕ 7 июля, информирует Цензор.НЕТ.

В ходе выступления украинские дипломаты продемонстрировали фотофиксацию разрушений одного из жилых домов, который пострадал в результате обстрела 1 июля. Всего из 122-мм артиллерийской системы было выпущено 16 снарядов по Водяному, огонь велся со стороны жилых районов оккупированного Заиченко.

"Экспертиза фрагментов боеприпасов, которые взорвались, показала, что этот тип боеприпасов (осколочно-фугасный снаряд типа ЗОФ49 калибра 120 мм с детонатором 3В35) был снят с вооружения вооруженных сил России из-за истечения срока годности. Этот боеприпас используется для самоходной 120-мм пушки 2Б16 "Нона-СВК", которой нет на вооружении Вооруженных Сил Украины", - заявили в украинской делегации при ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и ОБСЕ призвали Россию ускорить подготовку к освобождению удерживаемых лиц, – Украинская делегация в ТКГ

Также было отмечено, что это уже не первый раз, когда Россия поставляет боеприпасы, у которых истек срок годности, своим оккупационным войскам на востоке Украины с целью их дальнейшего использования для обстрелов гражданской инфраструктуры и граждан Украины.

"Косвенное подтверждение использования запрещенной Минскими договоренностями системы вооружения 2Б16 "Нона-СВК" связано с постоянными отказами российских вооруженных формирований в доступе СММ к временно оккупированным жилым районам Заиченко, Пикуз и Саханки, о чем сообщалось в отчетах СММ от 1, 2 и 3 июня", - добавили украинские дипломаты.

Также читайте: Войска РФ обстреливали позиции украинских воинов вблизи н.п. Пески, потерь нет, - штаб ООС