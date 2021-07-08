Украина в ОБСЕ сообщила, что российские военные обстреливали Водяное просроченными боеприпасами. ФОТО
Обстрел Водяного 1 июля велся просроченными российскими боеприпасами из российской самоходной артиллерийской установки 2Б16 "Нона-СВК", которой нет на вооружении ВСУ.
Как передает корреспондент Укринформа, об этом заявила миссия Украины во время заседания Форума по безопасности сотрудничества ОБСЕ 7 июля, информирует Цензор.НЕТ.
В ходе выступления украинские дипломаты продемонстрировали фотофиксацию разрушений одного из жилых домов, который пострадал в результате обстрела 1 июля. Всего из 122-мм артиллерийской системы было выпущено 16 снарядов по Водяному, огонь велся со стороны жилых районов оккупированного Заиченко.
"Экспертиза фрагментов боеприпасов, которые взорвались, показала, что этот тип боеприпасов (осколочно-фугасный снаряд типа ЗОФ49 калибра 120 мм с детонатором 3В35) был снят с вооружения вооруженных сил России из-за истечения срока годности. Этот боеприпас используется для самоходной 120-мм пушки 2Б16 "Нона-СВК", которой нет на вооружении Вооруженных Сил Украины", - заявили в украинской делегации при ОБСЕ.
Также было отмечено, что это уже не первый раз, когда Россия поставляет боеприпасы, у которых истек срок годности, своим оккупационным войскам на востоке Украины с целью их дальнейшего использования для обстрелов гражданской инфраструктуры и граждан Украины.
"Косвенное подтверждение использования запрещенной Минскими договоренностями системы вооружения 2Б16 "Нона-СВК" связано с постоянными отказами российских вооруженных формирований в доступе СММ к временно оккупированным жилым районам Заиченко, Пикуз и Саханки, о чем сообщалось в отчетах СММ от 1, 2 и 3 июня", - добавили украинские дипломаты.
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Який стосунок мають "мінські домовленості" до *********** у яких закінчився строк зберігання?
"Аби "серонуть?!!!" Лишній раз нагадать що вони були підписані Кучмою в період правління Порошенка? Тоді виникає питання: "На кого працюєш , хлопчику? Хто тобі гроші платить?" І відповідь - "на поверхні": "Блазень" - через Подоляка!!!
Порошенко працював навіть не на місяці - на роки вперед (Я мав сміливість написать в квітні 2019 року: "Зеленський буде змушений (хоче він чи не хоче) проводить політику Порошенка на Донбасі бо іншого шляху немає!" - так і вийшло!) а ваш "Блазень" не знає що він буде робить завтра!
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Я НЕ ПОНЯЛ ЭТОЙ ШУТКИ ОТ 95 КВАРТАЛА! ЭТО ТИПА ЖАЛОБА НА РУССКИХ??? ОБСТЕЛИВАЛИ ПРОСРОЧЕННЫМИ??? СОВСЕМ ИПАНУЛИСЬ?