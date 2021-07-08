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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Украина в ОБСЕ сообщила, что российские военные обстреливали Водяное просроченными боеприпасами. ФОТО

Обстрел Водяного 1 июля велся просроченными российскими боеприпасами из российской самоходной артиллерийской установки 2Б16 "Нона-СВК", которой нет на вооружении ВСУ.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом заявила миссия Украины во время заседания Форума по безопасности сотрудничества ОБСЕ 7 июля, информирует Цензор.НЕТ.

В ходе выступления украинские дипломаты продемонстрировали фотофиксацию разрушений одного из жилых домов, который пострадал в результате обстрела 1 июля. Всего из 122-мм артиллерийской системы было выпущено 16 снарядов по Водяному, огонь велся со стороны жилых районов оккупированного Заиченко.

"Экспертиза фрагментов боеприпасов, которые взорвались, показала, что этот тип боеприпасов (осколочно-фугасный снаряд типа ЗОФ49 калибра 120 мм с детонатором 3В35) был снят с вооружения вооруженных сил России из-за истечения срока годности. Этот боеприпас используется для самоходной 120-мм пушки 2Б16 "Нона-СВК", которой нет на вооружении Вооруженных Сил Украины", - заявили в украинской делегации при ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и ОБСЕ призвали Россию ускорить подготовку к освобождению удерживаемых лиц, – Украинская делегация в ТКГ

Также было отмечено, что это уже не первый раз, когда Россия поставляет боеприпасы, у которых истек срок годности, своим оккупационным войскам на востоке Украины с целью их дальнейшего использования для обстрелов гражданской инфраструктуры и граждан Украины.

"Косвенное подтверждение использования запрещенной Минскими договоренностями системы вооружения 2Б16 "Нона-СВК" связано с постоянными отказами российских вооруженных формирований в доступе СММ к временно оккупированным жилым районам Заиченко, Пикуз и Саханки, о чем сообщалось в отчетах СММ от 1, 2 и 3 июня", - добавили украинские дипломаты.

Украина в ОБСЕ сообщила, что российские военные обстреливали Водяное просроченными боеприпасами 01

Также читайте: Войска РФ обстреливали позиции украинских воинов вблизи н.п. Пески, потерь нет, - штаб ООС

Автор: 

ОБСЕ (4880) обстрел (27351) Водяное (139) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+22
То треба звертатись до прав споживача
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08.07.2021 00:34
+11
Тут головне шо обстрілювали, а чи свіжими чи просроченими це не важливо. Чим більше кацапсин самоліквідується тим краще для України.
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08.07.2021 00:32
+5
Якби не рротермінованими, то очевидно не жалілися б.
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08.07.2021 02:17
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Тут головне шо обстрілювали, а чи свіжими чи просроченими це не важливо. Чим більше кацапсин самоліквідується тим краще для України.
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08.07.2021 00:32 Ответить
Якби не рротермінованими, то очевидно не жалілися б.
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08.07.2021 02:17 Ответить
То треба звертатись до прав споживача
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08.07.2021 00:34 Ответить
Розтрощили той Бамбас на ухналь.
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08.07.2021 00:35 Ответить
Т. е. утилизировали просроченные боеприпасы таким образом. Констатирую...
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08.07.2021 00:54 Ответить
В Україні більшість *********** ще радянські, тут головне стан і справність.
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08.07.2021 01:08 Ответить
Просроченными не запрещено. В минских договоренностях так и прописано. Только бы не свежими
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08.07.2021 01:14 Ответить
Так і хочеться запитать (бо це твій не перший подібний "вумний " коментар - з "подвійним дном"): "Дядя! Ти - дебіл?!!!"
Який стосунок мають "мінські домовленості" до *********** у яких закінчився строк зберігання?
"Аби "серонуть?!!!" Лишній раз нагадать що вони були підписані Кучмою в період правління Порошенка? Тоді виникає питання: "На кого працюєш , хлопчику? Хто тобі гроші платить?" І відповідь - "на поверхні": "Блазень" - через Подоляка!!!
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08.07.2021 06:07 Ответить
Синок а "по суті" є заперечення? Я відслідковував усе що стосувалося "мінських домовленостей" - я маю юридичну освіту , тому розумію ЩО вони собою представляють Так от - вищеозначений коментар "Друзя" - звичайний "смердючий пердь" в калюжу"! А свою прихильність до політичної лінії Порошенка я ніколи не приховував , бо вважав: при всіх його помилках і хибних кроках - він найбільш тверезий політик , що врятував Україну від прямої окупації Росією! Є у юриспруденції такий вислів: "Краще" - ворог хорошого!"
Порошенко працював навіть не на місяці - на роки вперед (Я мав сміливість написать в квітні 2019 року: "Зеленський буде змушений (хоче він чи не хоче) проводить політику Порошенка на Донбасі бо іншого шляху немає!" - так і вийшло!) а ваш "Блазень" не знає що він буде робить завтра!
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08.07.2021 07:17 Ответить
Говнищем не удавись, высен "несоевый"! Порционно его в рот набирай, не жадничай!
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08.07.2021 11:50 Ответить
Украина в ОБСЕ сообщила, что российские военные обстреливали Водяное просроченными боеприпасами

===================
Я НЕ ПОНЯЛ ЭТОЙ ШУТКИ ОТ 95 КВАРТАЛА! ЭТО ТИПА ЖАЛОБА НА РУССКИХ??? ОБСТЕЛИВАЛИ ПРОСРОЧЕННЫМИ??? СОВСЕМ ИПАНУЛИСЬ?
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08.07.2021 07:39 Ответить
Для тех, кто неочень, поясняю!!! У просрочки огромнейший процент несрабатывания! Обезвреживать, неразорвавшиеся, ты пойдешь??? Если бы они, еще в стволах рвались, пытаннь бы не возникало!
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08.07.2021 11:53 Ответить
Україна в ОБСЄ повідомила, що російські військові обстрілювали Водяне простроченими боєприпасами - Цензор.НЕТ 6408 https://censor.net/ru/user/420435, ты похоже тоже недоволен тем, что обстрелы производят просроченными боеприпасами.
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08.07.2021 13:18 Ответить
Ну и заголовок!!!
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08.07.2021 08:08 Ответить
Мало затратная утилизация просрочки, это норм))))
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08.07.2021 08:57 Ответить
После жалобы будут обстреливать только свежими?
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08.07.2021 09:36 Ответить
Совершенно верно.
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08.07.2021 13:19 Ответить
Просто утилизируют хлам
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08.07.2021 09:48 Ответить
Лежало в шахте, отсырело...
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08.07.2021 17:00 Ответить
раССея сама по себе просрочена. на раССее едят просроченое. чему удивляться, что березовые обезьяны стреляют просрочкой
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08.07.2021 18:17 Ответить
 
 