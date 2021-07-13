Чиновники "Укрзалізниці" штучно занижували вартість залізничних перевезень: державі завдано збитків на 7,5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ викрила корупційну схему в Криворізькій філії "Укрзалізниці". Чиновники штучно занижували вартість транспортних послуг держпідприємства в інтересах афілійованих бізнес-структур.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

"У межах кримінального провадження СБУ ініціювала проведення судово-економічної експертизи. Фахівці встановили, що оборудка завдала державі збитків на майже 7,5 млн грн", - зазначається в повідомленні.

За попередніми даними слідства, один з керівників філії організував механізм ухилення підприємців від сплати встановленої суми платежів за використання рухомого складу Укрзалізниці. Для реалізації схеми її учасники вносили недостовірні відомості до звітної документації.

Встановлено, що для перевезення вантажів одного з промислових підприємств посадовці виділяли платформи з додатковим технологічним обладнанням. При цьому до бухгалтерських документів вносили ціни як за експлуатацію звичайних вагонів, непризначених для транспортування промислової сировини.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили документацію, яка підтверджує факти протиправної діяльності.

"За матеріалами СБУ високопосадовцю структурного підрозділу держпідприємства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки.

Заходи із викриття незаконної діяльності проводили співробітники Управління СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури", - резюмується в повідомленні.

