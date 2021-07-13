Чиновники "Укрзализныци" искусственно занижали стоимость железнодорожных перевозок: государству нанесен ущерб в 7,5 млн. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила коррупционную схему в Криворожском филиале "Укрзализныци". Чиновники искусственно занижали стоимость транспортных услуг госпредприятия в интересах аффилированных бизнес структур.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

"В рамках уголовного производства СБУ инициировала проведение судебно-экономической экспертизы. Специалисты установили, что сделка нанесла государству ущерб почти 7,5 млн. грн", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным следствия, один из руководителей филиала лично организовал механизм уклонения предпринимателей от уплаты установленной суммы платежей за использование подвижного состава "Укрзализныци". Для успешной реализации схемы ее участники вносили недостоверные сведения в отчетную документацию.

Установлено, что для перевозки грузов одного из промышленных предприятий чиновники выделяли платформы с дополнительным технологическим оборудованием. При этом в бухгалтерских документах вносили цены как за эксплуатацию обычных вагонов, предназначенных для транспортировки промышленного сырья.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили документацию, подтверждающую факты противоправной деятельности.

"По материалам СБУ высокопоставленному чиновнику структурного подразделения госпредприятия сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке.

Мероприятия по разоблачению незаконной деятельности проводили сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством Криворожской центральной окружной прокуратуры", - резюмируется в сообщении.

