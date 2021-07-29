45 об'єктів нерухомого майна Федерації профспілок, які планували продати незаконно, заарештовано, - ДБР. ФОТОрепортаж
Заарештовано 45 об’єктів нерухомого майна Федерації профспілок та її акціонерних товариств, а саме готельних комплексів та прибудов до них, які посадовці планували продати найближчим часом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Встановлено, що з 1992 року і дотепер службові особи ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" та ПрАТ "Укрпрофтур" брали участь у незаконному відчуженні курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів, які перебували на балансі їх відомств.
У кінці травня 2021 року слідчі ДБР вже провели низку обшуків у приміщеннях Федерації професійних спілок України та цих її дочірніх підприємств.
Сьогодні також пройшли обшуки в офісних приміщеннях, де зберігались документи Федерації професійних спілок України, ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" та ПрАТ "Укрпрофтур", а також за місцями проживання керівництва Федерації.
Під час обшуків вилучено речі, документи та кошти, які підтверджують протиправні дії посадовців.
Досудове слідство триває.
Попередня кваліфікація вчинених кримінальних правопорушень:
- привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України);
- зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України);
- службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Як повідомляє пресцентр СБУ, за версією слідства, зловмисники створили дієву схему відчуження державного майна. Вона полягає у заниженні ринкової вартості об’єкта в десятки разів та здійснення покупцем мінімальної офіційної оплати без погодження з Фондом державного майна. Це призводило до нанесення збитків державі в особливо великих розмірах.
Потенційна сума неправомірної вигоди, яку отримували службові особи цих товариств, становить приблизно 50% за об’єкт від його реальної вартості. При цьому реалізація майна здійснювалася родичам або особам з якими досягнуто попередньої згоди.
Задокументовано незаконне виведення із держвласності таких об’єктів, як: САНАТОРІЙ "ЖОВТЕНЬ" (Конча-Заспа), курортні санаторії в Одесі та Одеській області, понад 15 санаторних об’єктів у курортному місті Очаків Миколаївської області, будинок у місті-курорті Моршин тощо.
Печерський районний суд Києва наклав арешт на 45 комплексів орієнтовною вартістю 5 млрд грн. Усі вони були незаконно виведені із державної власності минулого року.
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Эти чиновники сегодня миллиардеры
Распродали главврачи на Закарпатье хорошие санатории и земли , отведённые санаториям .
Только коррупционная составляющая одного санатория Квитка Полонины зашкаливает , на территории санатория построили частный завод мин вод Лужанская и почти 20 лет главврач наличку от воды возил в чемоданах генпрокурором и председателям профсоюзов Украины .