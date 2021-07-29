45 об'єктів нерухомого майна Федерації профспілок, які планували продати незаконно, заарештовано, - ДБР. ФОТОрепортаж

Заарештовано 45 об’єктів нерухомого майна Федерації профспілок та її акціонерних товариств, а саме готельних комплексів та прибудов до них, які посадовці планували продати найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що з 1992 року і дотепер службові особи ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" та ПрАТ "Укрпрофтур" брали участь у незаконному відчуженні курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів, які перебували на балансі їх відомств.

У кінці травня 2021 року слідчі ДБР вже провели низку обшуків у приміщеннях Федерації професійних спілок України та цих її дочірніх підприємств.

Сьогодні також пройшли обшуки в офісних приміщеннях, де зберігались документи Федерації професійних спілок України, ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" та ПрАТ "Укрпрофтур", а також за місцями проживання керівництва Федерації.

Під час обшуків вилучено речі, документи та кошти, які підтверджують протиправні дії посадовців.

Досудове слідство триває.

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Попередня кваліфікація вчинених кримінальних правопорушень:

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України);

зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України);

службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.







Як повідомляє пресцентр СБУ, за версією слідства, зловмисники створили дієву схему відчуження державного майна. Вона полягає у заниженні ринкової вартості об’єкта в десятки разів та здійснення покупцем мінімальної офіційної оплати без погодження з Фондом державного майна. Це призводило до нанесення збитків державі в особливо великих розмірах.

Потенційна сума неправомірної вигоди, яку отримували службові особи цих товариств, становить приблизно 50% за об’єкт від його реальної вартості. При цьому реалізація майна здійснювалася родичам або особам з якими досягнуто попередньої згоди.

Задокументовано незаконне виведення із держвласності таких об’єктів, як: САНАТОРІЙ "ЖОВТЕНЬ" (Конча-Заспа), курортні санаторії в Одесі та Одеській області, понад 15 санаторних об’єктів у курортному місті Очаків Миколаївської області, будинок у місті-курорті Моршин тощо.

Печерський районний суд Києва наклав арешт на 45 комплексів орієнтовною вартістю 5 млрд грн. Усі вони були незаконно виведені із державної власності минулого року.