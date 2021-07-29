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45 об'єктів нерухомого майна Федерації профспілок, які планували продати незаконно, заарештовано, - ДБР. ФОТОрепортаж

Заарештовано 45 об’єктів нерухомого майна Федерації профспілок та її акціонерних товариств, а саме готельних комплексів та прибудов до них, які посадовці планували продати найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що з 1992 року і дотепер службові особи ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" та ПрАТ "Укрпрофтур" брали участь у незаконному відчуженні курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів, які перебували на балансі їх відомств.

У кінці травня 2021 року слідчі ДБР вже провели низку обшуків у приміщеннях Федерації професійних спілок України та цих її дочірніх підприємств.

Сьогодні також пройшли обшуки в офісних приміщеннях, де зберігались документи Федерації професійних спілок України, ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" та ПрАТ "Укрпрофтур", а також за місцями проживання керівництва Федерації.

Під час обшуків вилучено речі, документи та кошти, які підтверджують протиправні дії посадовців.

Досудове слідство триває.

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Попередня кваліфікація вчинених кримінальних правопорушень:

  • привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України);
  • зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України);
  • службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

45 обєктів нерухомого майна Федерації профспілок, які планували продати незаконно, заарештовано, - ДБР 01
45 обєктів нерухомого майна Федерації профспілок, які планували продати незаконно, заарештовано, - ДБР 02
45 обєктів нерухомого майна Федерації профспілок, які планували продати незаконно, заарештовано, - ДБР 03

Як повідомляє пресцентр СБУ, за версією слідства, зловмисники створили дієву схему відчуження державного майна. Вона полягає у заниженні ринкової вартості об’єкта в десятки разів та здійснення покупцем мінімальної офіційної оплати без погодження з Фондом державного майна. Це призводило до нанесення збитків державі в особливо великих розмірах.

Потенційна сума неправомірної вигоди, яку отримували службові особи цих товариств, становить приблизно 50% за об’єкт від його реальної вартості. При цьому реалізація майна здійснювалася родичам або особам з якими досягнуто попередньої згоди.

Задокументовано незаконне виведення із держвласності таких об’єктів, як: САНАТОРІЙ "ЖОВТЕНЬ" (Конча-Заспа), курортні санаторії в Одесі та Одеській області, понад 15 санаторних об’єктів у курортному місті Очаків Миколаївської області, будинок у місті-курорті Моршин тощо.

Печерський районний суд Києва наклав арешт на 45 комплексів орієнтовною вартістю 5 млрд грн. Усі вони були незаконно виведені із державної власності минулого року.

Автор: 

нерухомість (920) профспілка (87) ДБР (3590)


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Топ коментарі
+4
через "Федерацию профсоюзов" отмутил себе "Трускавецкурорт" Юрасик Бойко (вышки Бойко).. это все наследие эпохи Кучмы - мудака и подонка..
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29.07.2021 16:10 Відповісти
+3
О, у нас есть профсоюзы оказывается. Профсоюзы олигархов.
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29.07.2021 16:09 Відповісти
+2
А как же кормиться прикажете?
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29.07.2021 16:08 Відповісти
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А как же кормиться прикажете?
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29.07.2021 16:08 Відповісти
О, у нас есть профсоюзы оказывается. Профсоюзы олигархов.
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29.07.2021 16:09 Відповісти
Організуйте свою профспілку - справжню й бойову. Закон це дозволяє. Удачі.
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29.07.2021 16:43 Відповісти
Не так! О, имущество совковых профсоюзов до сих пор не национализировано?
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29.07.2021 17:31 Відповісти
через "Федерацию профсоюзов" отмутил себе "Трускавецкурорт" Юрасик Бойко (вышки Бойко).. это все наследие эпохи Кучмы - мудака и подонка..
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29.07.2021 16:10 Відповісти
Председатели федерации профсоюзов вели себя как короли и странным образом попадали в депутаты от правящих партий ( Стоян, Хара)
Эти чиновники сегодня миллиардеры
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29.07.2021 18:01 Відповісти
без отката?
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29.07.2021 16:10 Відповісти
Ща в комментаторы полезут все у кого рыльце в пушку.
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29.07.2021 16:12 Відповісти
Профсоюз , - Это кормушка , а защита трудового народа , это Фикция .
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29.07.2021 16:13 Відповісти
Англичанам расскажи.
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29.07.2021 16:22 Відповісти
а вот это зря...чем быстрее лишатся имущества,тем быстрее развалятся эти совковые профсоюзы.
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29.07.2021 16:18 Відповісти
они наверняка хотели продать чтоб отвалить отсель! В Харькове, куда не глянь - сплошная Аренда. Никто уже не хочет работать - все хотят сидеть в теплых краях, где есть законы, медицина, общество и перспективы для детей и получать бабки за сдачу недвижимости здесь.
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29.07.2021 16:22 Відповісти
такое впечатление, что кормовая база стала в Украине ничтожно маленькой и теперь все видно. кто что тащит....Видели бы вы как в Харькове растаскивают 10 этажное здание общепита.... на первом этаже работает комиссия по приему а на остальных - уже розетки в проводами из стен выкалупывают... да готовят болгарки кованный забор на металлолом резать....
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29.07.2021 16:18 Відповісти
Так, невинные здания, значит, арестовали. А чуваков, которые пытались спиз...дить ни в чем не повинные здания?
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29.07.2021 16:36 Відповісти
профсоюзы в Украине-это федерация жуликов...
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29.07.2021 16:37 Відповісти
Все эти фальшивые профсоюзы нужно было национализировать с момента независимости....
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29.07.2021 16:44 Відповісти
Поддерживаю
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29.07.2021 18:02 Відповісти
Установлено, что с 1992 года по настоящее время должностные лица ЗАО "Укрпрофздравница" и ЗАО "Укрпрофтур" участвовали в незаконном отчуждении курортно-оздоровительных, спортивных и других государственных комплексов, находящихся на балансе их ведомств.Источник: https://censor.net/ru/p3279819БЛИН, 100 баллов
Распродали главврачи на Закарпатье хорошие санатории и земли , отведённые санаториям .
Только коррупционная составляющая одного санатория Квитка Полонины зашкаливает , на территории санатория построили частный завод мин вод Лужанская и почти 20 лет главврач наличку от воды возил в чемоданах генпрокурором и председателям профсоюзов Украины .
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29.07.2021 17:59 Відповісти
Недвижимость сейчас вообще довольно странная тема, которую сложно просчитать. Кто-то покупает замки, а кому сложно себе позволить даже квартиру в подольске на вторичке https://m2.ru/moskovskaya-oblast/nedvizhimost/podolsk/kupit-kvartiru/second/ . Тут есть над чем задуматсья есди так посмотреть.
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26.09.2021 10:18 Відповісти
 
 