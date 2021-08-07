Затримано ексчиновника"Укрзалізниці", який переховувався від слідства після крадіжки коштів підприємства, - СБУ. ФОТО
СБУ встановила місцезнаходження і затримала колишнього керівника виробничого підрозділу АТ "Укрзалізниця". Посадовець підозрюється у привласненні майже 1 млн грн, виділених на ремонт колійних машин.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.
"Щоб уникнути кримінальної відповідальності, зловмисник упродовж тривалого часу переховувався від органів досудового розслідування. Правоохоронці затримали ексчиновника на залізничному вокзалі у Києві.
За даними слідства, посадовець організував механізм привласнення грошей, виділених на обслуговування колійної техніки. До протиправної діяльності він залучив представників афілійованої комерційної структури.
Відповідно до укладеного договору підрядники мали обслуговувати машинні комплекси, які призначені для реконструкції залізничних колій.
Проте, учасники оборудки фактично не проводили відповідних робіт, а переведені на їх рахунки кошти вони вивели у тінь.
Співучаснику затриманого та керівнику комерційної структури повідомлено про підозри за:
- ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
- ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Обвинувальні матеріали скеровано до суду. Стосовно затриманого учасника оборудки вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу", - йдеться у повідоиленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цього тижня стало відомо, що голова Харківської обласної ради Артур Товмасян фігурує у справі про мільйонний хабар. Звичайно, розголос від цих подій був дещо менший з огляду на майже паралельні події: затримання НАБУ екссудді Чауса, виявлення повішеним голови білоруського дому в Україні Віталія Шишова та появою біля Кабміну чоловіка з гранатою. Попри це, історія є показовою: вона епічно завершує казку, розпочату 2019 року, про нову генерацію чиновників, які служать не собі, а народу.
Місцеві вибори 2020 року для партії "Слуга народу" склалися зовсім не так блискуче, як парламентські. У Харкові пальму першості між собою розділили Блок Кернеса та ОПЗЖ, "слуги" посіли лише третє місце. Але, як пишуть колеги з місцевого видання https://2day.kh.ua/news/kto-takoy-artur-tovmasyan-drug-avakova-sovetnik-baluty-i-uchastnik-leninopada "Харків today" , "в Офісі президента після поразки на місцевих виборах вирішили зміцнити свою вертикаль і реабілітуватися після провалу. Для цього були обрані кілька ключових областей, у яких новий куратор регіональної політики Кирило Тимошенко поставив завдання зробити керівниками представників "слуг"". У цьому ж матеріалі є інсайд про продавлювання Товмасяна на посаду голови облради начебто за допомогою людей ексміністра Арсена Авакова.
Після обрання голова облради промовляє типову для представників своєї політичної alma mater промову про "унікальний шанс і надзвичайно важливе завдання", щоб люди на Харківщині відчували піклування та захист. Однак 9 місяців потому Товмасян попадається на хабарі в 1 000 000 грн. За версією НАБУ, голова облради та його заступник Андрій Малиш вимагали гроші від керівника обласного комунального підприємства з виконання норм екологічної безпеки Сергія Шпаркого за те, щоб залишити його на посаді. НАБУ запевняє: доказів злочину - вдосталь. Це і покази свідків, і вилучені кошти, й інформація з мобільного телефону. Зараз уже є інформація і про те, що Вищий антикорупційний суд обрав Товмасяну запобіжний захід, а застава - 2,9 млн грн.
У 2017 році «Партія рішучих змін», зареєстрована на пів року раніше, офіційно змінила назву на партію "Слуга народу". На початок 2019 року, коли майбутній Президент заявив про своє балотування, словосполучення "слуга народу" у виборців здебільшого асоціювалося з однойменним серіалом, розробленим "95-м кварталом". Але вже влітку 2019 СН влетіла до Верховної Ради з потужністю ракети, отримала в ній 254 місця з 450 можливих, створивши таким чином прецедент: ще ніколи до цього президент не мав такої повноти влади, маючи переважну більшість у парламенті. Жодних домовленостей та компромісів - лише необмежені можливості для просування партійної ідеї. А з цим, як виявилося, у "слуг" були величезні проблеми, бо сформувати цю ідею тривалий час ніяк не вдавалося. В партії кидалися від лібертаріанства до радикального українського центризму, але досі не вдалося створити її ядро та розробити ідеологію. Саме тому до її лав було набрано надзвичайно строкату публіку: там і спортсмени, і юристи, і генпродюсери, і шоумени і квнщики.
Однак до осені 2020-го загальний захват електорату від "Слуг народу" став набагато стриманішим. Один за одним сипалися скандали: то депутат Брагар пропонує пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги, то голова партії Олександр Корнієнко з керівником фракції Давидом Арахамією називають публічно свою ж колегу в партії Ірину Аллахвердиєву "робочою бабою та корабельною сосною". Усіх цих випадків навіть не перерахуєш, однак вони значно понизили рейтинг партії. Скандали та корупційні справи дедалі міцніше сповивали занедбане політичне немовля. Адже до випадку з Товмасяном помічник нардепа Юрченка вже потрапляв під слідство НАБУ за хабар у розмірі 13 000 доларів. Не останню роль у тому, що лялечка так і не перетворилася на прекрасного метелика, відіграла ця недоречна строкатість і відсутність єдиної мети та ідеї. Хоча "втомлені війною" чекали, що новообраний президент Зеленський з його монобільшістю у парламенті змахне чарівною паличкою та перетворить водночас Україну на… А на що - ніхто й не знав. Бо ж ідеології не було і нема.
Історія з Товмасяном і його мільйоном, однозначно, більш вагома для втрати рейтингу СН. Декілька днів тому його навіть оперативно виключили з партії. Утім, чим закінчиться ця справа - хтозна. Чи будуть наслідки - хтозна. Звичайно, у цивілізованій країні з високим рівнем політичної культури питання про те, чи будуть наслідки у такої корупційної історії, навіть не виникало б. Але вона продемонструвала, що казка - брехлива, міф - не про цих хлопців, а чарівна паличка в руках безпомічного "мага" лише безпорадно розсікає повітря.
где ж ему еще прятаться???? где ж его еще было и задерживать? )))