Затримано ексчиновника"Укрзалізниці", який переховувався від слідства після крадіжки коштів підприємства, - СБУ. ФОТО

СБУ встановила місцезнаходження і затримала колишнього керівника виробничого підрозділу АТ "Укрзалізниця". Посадовець підозрюється у привласненні майже 1 млн грн, виділених на ремонт колійних машин.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

"Щоб уникнути кримінальної відповідальності, зловмисник упродовж тривалого часу переховувався від органів досудового розслідування. Правоохоронці затримали ексчиновника на залізничному вокзалі у Києві.

За даними слідства, посадовець організував механізм привласнення грошей, виділених на обслуговування колійної техніки. До протиправної діяльності він залучив представників афілійованої комерційної структури.

Відповідно до укладеного договору підрядники мали обслуговувати машинні комплекси, які призначені для реконструкції залізничних колій.

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Проте, учасники оборудки фактично не проводили відповідних робіт, а переведені на їх рахунки кошти вони вивели у тінь.

Співучаснику затриманого та керівнику комерційної структури повідомлено про підозри за:

ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Обвинувальні матеріали скеровано до суду. Стосовно затриманого учасника оборудки вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу", - йдеться у повідоиленні.

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