Троє громадян України загинули внаслідок ДТП у Польщі. ФОТО

Унаслідок ДТП поблизу населеного пункту Жгув неподалік Лодзя, в центрі Польщі, загинули троє громадян України, ще одна українка перебуває в лікарні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила речниця поліції Лодзинського воєводства Іоанна Концка.

Унаслідок ДТП загинули двоє чоловіків у віці 23 і 25 років і 23-річна жінка. Ще одна жінка 25-ти років перебуває в лікарні.

"Вдалося підтвердити, що в автомобілі на польській реєстрації подорожували четверо громадян України, вони проживали у Вроцлаві", - заявила речниця поліції.

Вона додала, що двоє із загиблих, ймовірно, були подружжям.

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За попередньою інформацією поліції, водій автомобіля BMW, яким подорожували українці дорогою національного значення №91 у напрямку міста Катовіце, втратив контроль над транспортним засобом. У результаті автомобіль на великій швидкості наїхав на електричний стовп і розпався на дві частини.

На місці працювали рятувальники зі спеціальним обладнанням, оскільки постраждалих потрібно було витягувати з надзвичайно понівеченого автомобіля.

У ДТП також брали участь два інші автомобілі, але постраждалих серед пасажирів цих транспортних засобів немає.

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