УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11850 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 661 14

Троє громадян України загинули внаслідок ДТП у Польщі. ФОТО

Унаслідок ДТП поблизу населеного пункту Жгув неподалік Лодзя, в центрі Польщі, загинули троє громадян України, ще одна українка перебуває в лікарні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила речниця поліції Лодзинського воєводства Іоанна Концка.

Унаслідок ДТП загинули двоє чоловіків у віці 23 і 25 років і 23-річна жінка. Ще одна жінка 25-ти років перебуває в лікарні.

"Вдалося підтвердити, що в автомобілі на польській реєстрації подорожували четверо громадян України, вони проживали у Вроцлаві", - заявила речниця поліції.

Вона додала, що двоє із загиблих, ймовірно, були подружжям.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вантажівка і легковий автомобіль зіткнулися під Києвом: Загинули дві людини, трьох госпіталізували з травмами. ФОТО

За попередньою інформацією поліції, водій автомобіля BMW, яким подорожували українці дорогою національного значення №91 у напрямку міста Катовіце, втратив контроль над транспортним засобом. У результаті автомобіль на великій швидкості наїхав на електричний стовп і розпався на дві частини.

На місці працювали рятувальники зі спеціальним обладнанням, оскільки постраждалих потрібно було витягувати з надзвичайно понівеченого автомобіля.

У ДТП також брали участь два інші автомобілі, але постраждалих серед пасажирів цих транспортних засобів немає.

Читайте: У горах на Львівщині перекинувся автомобіль із туристами: п'ятеро постраждалих

Троє громадян України загинули внаслідок ДТП у Польщі 01
Троє громадян України загинули внаслідок ДТП у Польщі 02

Автор: 

ДТП (4470) Польща (8520) українці (2538)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Я могу послать тебя ещё дальше.
Тема о гибели украинцев, а не о том, где им работать.
показати весь коментар
30.09.2021 12:27
+5
Куди вони постійно невстигають?
Спитать би у водія "Ну що, встиг?".
показати весь коментар
30.09.2021 12:16
+5
Это же какая скорость была, что БМВ разрезало на 2 части?
показати весь коментар
30.09.2021 12:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как обидно ,что так глупо. Прямо до слез.
показати весь коментар
30.09.2021 12:14 Відповісти
Работать в Польше это отстой. Надо ехать дальше, в Германию.
показати весь коментар
30.09.2021 12:14 Відповісти
Я могу послать тебя ещё дальше.
Тема о гибели украинцев, а не о том, где им работать.
показати весь коментар
30.09.2021 12:27 Відповісти
Ты не в той теме пишешь видимо заблудился
показати весь коментар
30.09.2021 12:36 Відповісти
Куди вони постійно невстигають?
Спитать би у водія "Ну що, встиг?".
показати весь коментар
30.09.2021 12:16 Відповісти
Судя по всему - успел!
показати весь коментар
30.09.2021 12:25 Відповісти
Это же какая скорость была, что БМВ разрезало на 2 части?
показати весь коментар
30.09.2021 12:17 Відповісти
Кинетическая энергия рвёт метал, законы великого физика Ньютона не прощают ошибок
показати весь коментар
30.09.2021 12:31 Відповісти
Разорвало конкретно, скорость видать была неадекватная.
показати весь коментар
30.09.2021 12:24 Відповісти
Беха у лихача гонщика ,подобна гранате в руках пьяного "морепоколенщика" ,всё до поры и времени и беда не минуема
показати весь коментар
30.09.2021 12:29 Відповісти
Короче в принципе любая быстрая тачка ,как то так
показати весь коментар
30.09.2021 12:49 Відповісти
вот что бывает если привышать скорость на древней и убитой "бэхе" за 8.000 злотых...
показати весь коментар
30.09.2021 13:46 Відповісти
або автомобіль був з паперу або дорогу розділяв самурайський меч
показати весь коментар
30.09.2021 14:10 Відповісти
 
 