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Трое граждан Украины погибли в результате ДТП в Польше. ФОТО

В результате ДТП вблизи населенного пункта Жгув недалеко от Лодзи, в центре Польши, погибли трое граждан Украины, еще одна украинка находится в больнице.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил пресс-секретарь полиции Лодзинского воеводства Иоанна Концка.

В результате ДТП погибли двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет и 23-летняя женщина. Еще одна женщина 25-ти лет находится в больнице.

"Удалось подтвердить, что в автомобиле на польской регистрации путешествовали четверо граждан Украины, они проживали во Вроцлаве", - отметила спикер полиции.

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Она добавила, что двое из погибших, вероятно, были супругами.

По предварительной информации полиции, водитель автомобиля BMW, на котором путешествовали украинцы по дороге национального значения №91 в направлении города Катовице, потерял контроль над транспортным средством. В результате автомобиль на большой скорости наехал на электрический столб и развалился на две части.

На месте работали спасатели со специальным оборудованием, поскольку пострадавших нужно было извлекать из чрезвычайно искореженного автомобиля.

В ДТП также участвовали два другие автомобили, но пострадавших среди пассажиров этих транспортных средств нет.

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Трое граждан Украины погибли в результате ДТП в Польше 01
Трое граждан Украины погибли в результате ДТП в Польше 02

Автор: 

ДТП (7676) Польша (8424) украинцы (3862)


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Топ комментарии
+6
Я могу послать тебя ещё дальше.
Тема о гибели украинцев, а не о том, где им работать.
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30.09.2021 12:27
+5
Куди вони постійно невстигають?
Спитать би у водія "Ну що, встиг?".
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30.09.2021 12:16
+5
Это же какая скорость была, что БМВ разрезало на 2 части?
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30.09.2021 12:17
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Как обидно ,что так глупо. Прямо до слез.
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30.09.2021 12:14 Ответить
Работать в Польше это отстой. Надо ехать дальше, в Германию.
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30.09.2021 12:14 Ответить
Я могу послать тебя ещё дальше.
Тема о гибели украинцев, а не о том, где им работать.
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30.09.2021 12:27 Ответить
Ты не в той теме пишешь видимо заблудился
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30.09.2021 12:36 Ответить
Куди вони постійно невстигають?
Спитать би у водія "Ну що, встиг?".
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30.09.2021 12:16 Ответить
Судя по всему - успел!
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30.09.2021 12:25 Ответить
Это же какая скорость была, что БМВ разрезало на 2 части?
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30.09.2021 12:17 Ответить
Кинетическая энергия рвёт метал, законы великого физика Ньютона не прощают ошибок
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30.09.2021 12:31 Ответить
Разорвало конкретно, скорость видать была неадекватная.
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30.09.2021 12:24 Ответить
Беха у лихача гонщика ,подобна гранате в руках пьяного "морепоколенщика" ,всё до поры и времени и беда не минуема
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30.09.2021 12:29 Ответить
Короче в принципе любая быстрая тачка ,как то так
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30.09.2021 12:49 Ответить
вот что бывает если привышать скорость на древней и убитой "бэхе" за 8.000 злотых...
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30.09.2021 13:46 Ответить
або автомобіль був з паперу або дорогу розділяв самурайський меч
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30.09.2021 14:10 Ответить
 
 