Трое граждан Украины погибли в результате ДТП в Польше. ФОТО

В результате ДТП вблизи населенного пункта Жгув недалеко от Лодзи, в центре Польши, погибли трое граждан Украины, еще одна украинка находится в больнице.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил пресс-секретарь полиции Лодзинского воеводства Иоанна Концка.

В результате ДТП погибли двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет и 23-летняя женщина. Еще одна женщина 25-ти лет находится в больнице.

"Удалось подтвердить, что в автомобиле на польской регистрации путешествовали четверо граждан Украины, они проживали во Вроцлаве", - отметила спикер полиции.

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Она добавила, что двое из погибших, вероятно, были супругами.

По предварительной информации полиции, водитель автомобиля BMW, на котором путешествовали украинцы по дороге национального значения №91 в направлении города Катовице, потерял контроль над транспортным средством. В результате автомобиль на большой скорости наехал на электрический столб и развалился на две части.

На месте работали спасатели со специальным оборудованием, поскольку пострадавших нужно было извлекать из чрезвычайно искореженного автомобиля.

В ДТП также участвовали два другие автомобили, но пострадавших среди пассажиров этих транспортных средств нет.

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