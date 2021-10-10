Президента Чехії Земана госпіталізували після переговорів із прем'єр-міністром Бабішем. ФОТО

Президента Чехії Мілоша Земана доставили каретою швидкої допомоги в Празький військовий госпіталь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Цю інформацію підтвердив 10 жовтня представник медустанови і пообіцяв, що лікарі прокоментують його стан пізніше сьогодні.

Перед госпіталізацією Земан зустрівся із прем'єр-міністром Андреєм Бабішем у своїй резиденції за межами Праги. Вони обговорювали результати недавніх парламентських виборів.

77-річний Земан голосував вдома через слабке здоров'я. Як припускають чеські ЗМІ, у нього серйозне захворювання печінки, але офіс президента не коментує стан його здоров'я вже кілька тижнів.

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Перемогу на парламентських виборах у Чехії, які відбувалися 8 і 9 жовтня, згідно з попередніми результатами підрахунку голосів, отримали опоненти чинного прем'єр-міністра Андрея Бабіша - три опозиційні правоцентристські партії. Рух Бабіша - на другому місці з незначним відставанням. На третьому місці ще одна лівоцентристська опозиційна коаліція. У парламент проходять також праві популісти на чолі з Томіо Окамурою. Вперше в історії Чехії в парламенті не буде комуністів, вони не подолали 5-відсотковий бар'єр.

Лідери двох опозиційних коаліцій вже заявили, що будуть вести переговори про новий уряд без Бабіша. У них буде достатньо місць у парламенті, щоб сформувати кабінет. Найбільш ймовірний претендент на пост прем'єра - лідер Громадянської демократичної партії Петр Фіала.

Президент Чехії Мілош Земан після виборів має доручити лідеру партії сформувати уряд. Перед виборами він не приховував, що підтримує партію АНО Андрея Бабіша. Теоретично Земан може доручити Бабішу спробувати сформувати уряд, однак, за оцінками спостерігачів, прем'єр навряд чи знайде для себе партнерів по коаліції.

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Фото - фейсбук Kateryna Dušek