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Президента Чехії Земана госпіталізували після переговорів із прем'єр-міністром Бабішем. ФОТО

Президента Чехії Мілоша Земана доставили каретою швидкої допомоги в Празький військовий госпіталь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Цю інформацію підтвердив 10 жовтня представник медустанови і пообіцяв, що лікарі прокоментують його стан пізніше сьогодні.

Перед госпіталізацією Земан зустрівся із прем'єр-міністром Андреєм Бабішем у своїй резиденції за межами Праги. Вони обговорювали результати недавніх парламентських виборів.

77-річний Земан голосував вдома через слабке здоров'я. Як припускають чеські ЗМІ, у нього серйозне захворювання печінки, але офіс президента не коментує стан його здоров'я вже кілька тижнів.

Читайте також: На виборах в Чехії програє партія прем'єра Бабіша, лідирують ліберали, комуністи вперше не потраплять до парламенту

Перемогу на парламентських виборах у Чехії, які відбувалися 8 і 9 жовтня, згідно з попередніми результатами підрахунку голосів, отримали опоненти чинного прем'єр-міністра Андрея Бабіша - три опозиційні правоцентристські партії. Рух Бабіша - на другому місці з незначним відставанням. На третьому місці ще одна лівоцентристська опозиційна коаліція. У парламент проходять також праві популісти на чолі з Томіо Окамурою. Вперше в історії Чехії в парламенті не буде комуністів, вони не подолали 5-відсотковий бар'єр.

Лідери двох опозиційних коаліцій вже заявили, що будуть вести переговори про новий уряд без Бабіша. У них буде достатньо місць у парламенті, щоб сформувати кабінет. Найбільш ймовірний претендент на пост прем'єра - лідер Громадянської демократичної партії Петр Фіала.

Президент Чехії Мілош Земан після виборів має доручити лідеру партії сформувати уряд. Перед виборами він не приховував, що підтримує партію АНО Андрея Бабіша. Теоретично Земан може доручити Бабішу спробувати сформувати уряд, однак, за оцінками спостерігачів, прем'єр навряд чи знайде для себе партнерів по коаліції.

Читайте також: У Чехії відкрито справу проти прем'єра Бабіша за купівлю нерухомості через офшори, - "Досьє Пандори"

Президента Чехії Земана госпіталізували після переговорів із премєр-міністром Бабішем 01

Фото - фейсбук Kateryna Dušek

Автор: 

Чехія (1639) госпіталізація (187) Земан Мілош (83) Бабіш Андрій (39)


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Топ коментарі
+42
А в Германии уходящему канцлеру поставили памятник. Ангела Меркель изображена верхом на сергее лаврове.
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10.10.2021 15:17
+32
не было бы проблем с печенью,
если б не жрал всю жизнь водку с кацапскими
свиньями
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10.10.2021 15:08
+19
Боїться посадок. А Зеля не боїться. Він навіть не коментує - бо і так сайдьот.
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10.10.2021 15:08
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Боїться посадок. А Зеля не боїться. Він навіть не коментує - бо і так сайдьот.
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10.10.2021 15:08 Відповісти
Прийде час, посадять.
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10.10.2021 17:26 Відповісти
В Словакии в марте прошлого года в один день арестовали 11 судей за позвоночное право .
и потом пошли аресты чиновников
СЫПЕТСЯ КАРТОЧНЫЙ ДОМИК РОССИЙСКОЙ КОРРУПЦИИ
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10.10.2021 18:28 Відповісти
не было бы проблем с печенью,
если б не жрал всю жизнь водку с кацапскими
свиньями
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10.10.2021 15:08 Відповісти
Новачок?
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10.10.2021 15:31 Відповісти
так новачок... для цвинтара
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10.10.2021 15:33 Відповісти
Он не любил Новичок. Гебист своих не бросает, он их убивает.
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10.10.2021 15:11 Відповісти
Якщо печінка хвора, то не довго буде мучитися, як та бабуся в високовольтних дротах.
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10.10.2021 15:14 Відповісти
А в Германии уходящему канцлеру поставили памятник. Ангела Меркель изображена верхом на сергее лаврове.
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10.10.2021 15:17 Відповісти
Она его обуздала А ОН ЕЙ ВДРЮЧИЛ ПО САМОЕ НЕХОЧУ.
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10.10.2021 18:28 Відповісти
к кобзону пора
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10.10.2021 15:20 Відповісти
Андрей Бабиш набил морду любителю пуйла Земану?
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10.10.2021 15:24 Відповісти
+ 100500) с языка снял)) начинил старому по больной печени от души!
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10.10.2021 15:55 Відповісти
Белых Лебедей уже пора запускать по телевидению!
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10.10.2021 15:26 Відповісти
Цензор, у вас уже усюди "офіс президента"?
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10.10.2021 15:37 Відповісти
Єто он еще с кровавым пастором не общался. А после переговоров с Яценюком и больница бы не помогла.
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10.10.2021 15:43 Відповісти
правые популисты во главе с Томио Окамура.
А что такое ПРАВЫЕ популисты ?
Популисты - это всегда леваки
их лозунг " все отобрать и поделить" - охлосу нравится
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10.10.2021 15:46 Відповісти
Это да. Окамура наполовину японец, но больший чех, чем сами чехи. Его партия против евроинтеграции, переселенцев. Я подозреваю, что финансируются кремлём. Когда был скандал по поводу взрыва в Вербетицах, так на русню не одного плохого слова не сказал.
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10.10.2021 16:16 Відповісти
правий популіст це клоун типу Трампа
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10.10.2021 17:14 Відповісти
Правые популисты - отменим все налоги, пенсии, ограничения КЗОТ и антимонопольные законы! Вам же будет лучше - сможете зарабатывать сколько хотите и не надо будет делиться с государством. А на пенсию отложите в банке или купите акций родного завода.
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11.10.2021 09:27 Відповісти
продвинута країна, а використовують карети(
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10.10.2021 16:03 Відповісти
Земан любитель твёрдого алкоголя, особенно ,,бехеровки", поэтому ничего удивительного.
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10.10.2021 16:10 Відповісти
Мафиози Бабич скажет что это Петров и Боширов.
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10.10.2021 16:14 Відповісти
Серйозне захворювання печінки - це цироз? Бо після 1968 в Чехії за москалів хіба алконавти можуть бути!
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10.10.2021 16:55 Відповісти
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10.10.2021 17:02 Відповісти
Земана нужно отправить на лечение в ростовскую поликлинику к другу Вове Пу.
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10.10.2021 19:19 Відповісти
В принципе и нашего Зе можно уже отправлять туда же.
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10.10.2021 20:45 Відповісти
 
 