Президента Чехии Земана госпитализировали после переговоров с премьер-министром Бабишем. ФОТО

Президента Чехии Милоша Земана доставили каретой "скорой помощи" в Пражский военный госпиталь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Эту информацию подтвердил 10 октября представитель медучреждения и пообещал, что врачи прокомментируют его состояние позже сегодня.

Перед госпитализацией Земан встретился с премьер-министром Андреем Бабишем в своей резиденции за пределами Праги. Они обсуждали результаты недавних парламентских выборов.

77-летний Земан голосовал дома из-за слабого здоровья. Как предполагают чешские СМИ, у него серьезное заболевание печени, но офис президента не комментирует состояние его здоровья уже несколько недель.

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Победу на парламентских выборах в Чехии, которые происходили 8 и 9 октября, согласно предварительным результатам подсчета голосов, получили оппоненты действующего премьер-министра Андрея Бабиша, которую составили три оппозиционные правоцентристские партии. Движение Бабиша - на втором месте с незначительным отставанием. На третьем месте еще одна, левоцентристская оппозиционная коалиция. В парламент проходят также правые популисты во главе с Томио Окамура. Впервые в истории Чехии в парламенте не будет коммунистов, они не преодолели 5-процентный барьер.

Лидеры двух оппозиционных коалиций уже заявили, что будут вести переговоры о новом правительстве без Бабиша. У них будет достаточно мест в парламенте, чтобы сформирвать кабинет. Наиболее вероятный претендент на пост премьера - лидер Гражданской демократической партии Петр Фиала.

Президент Чехии Милош Земан после выборов должен поручить лидеру партии сформировать правительство. Перед выборами он не скрывал, что поддерживает партию АНО Андрея Бабиша. Теоретически Земан может поручить Бабишу попытаться сформировать правительство, однако, по оценкам наблюдателей, премьер вряд ли найдет для себя партнеров по коалиции.

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Фото - Фейсбук Kateryna Dušek