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Президента Чехии Земана госпитализировали после переговоров с премьер-министром Бабишем. ФОТО

Президента Чехии Милоша Земана доставили каретой "скорой помощи" в Пражский военный госпиталь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода. 

Эту информацию подтвердил 10 октября представитель медучреждения и пообещал, что врачи прокомментируют его состояние позже сегодня.

Перед госпитализацией Земан встретился с премьер-министром Андреем Бабишем в своей резиденции за пределами Праги. Они обсуждали результаты недавних парламентских выборов.

77-летний Земан голосовал дома из-за слабого здоровья. Как предполагают чешские СМИ, у него серьезное заболевание печени, но офис президента не комментирует состояние его здоровья уже несколько недель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На выборах в Чехии проигрывает партия премьера Бабиша, лидируют либералы, коммунисты впервые не попадут в парламент

Победу на парламентских выборах в Чехии, которые происходили 8 и 9 октября, согласно предварительным результатам подсчета голосов, получили оппоненты действующего премьер-министра Андрея Бабиша, которую составили три оппозиционные правоцентристские партии. Движение Бабиша - на втором месте с незначительным отставанием. На третьем месте еще одна, левоцентристская оппозиционная коалиция. В парламент проходят также правые популисты во главе с Томио Окамура. Впервые в истории Чехии в парламенте не будет коммунистов, они не преодолели 5-процентный барьер.

Лидеры двух оппозиционных коалиций уже заявили, что будут вести переговоры о новом правительстве без Бабиша. У них будет достаточно мест в парламенте, чтобы сформирвать кабинет. Наиболее вероятный претендент на пост премьера - лидер Гражданской демократической партии Петр Фиала.

Президент Чехии Милош Земан после выборов должен поручить лидеру партии сформировать правительство. Перед выборами он не скрывал, что поддерживает партию АНО Андрея Бабиша. Теоретически Земан может поручить Бабишу попытаться сформировать правительство, однако, по оценкам наблюдателей, премьер вряд ли найдет для себя партнеров по коалиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Чехии открыто дело против премьера Бабиша за покупку недвижимости через офшоры, - "Досье Пандоры"

Президента Чехии Земана госпитализировали после переговоров с премьер-министром Бабишем 01

Фото - Фейсбук Kateryna Dušek

Чехия (1728) госпитализация (236) Земан Милош (88) Бабиш Андрей (36)


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Топ комментарии
+42
А в Германии уходящему канцлеру поставили памятник. Ангела Меркель изображена верхом на сергее лаврове.
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10.10.2021 15:17
+32
не было бы проблем с печенью,
если б не жрал всю жизнь водку с кацапскими
свиньями
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10.10.2021 15:08
+19
Боїться посадок. А Зеля не боїться. Він навіть не коментує - бо і так сайдьот.
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10.10.2021 15:08
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Боїться посадок. А Зеля не боїться. Він навіть не коментує - бо і так сайдьот.
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10.10.2021 15:08 Ответить
Прийде час, посадять.
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10.10.2021 17:26 Ответить
В Словакии в марте прошлого года в один день арестовали 11 судей за позвоночное право .
и потом пошли аресты чиновников
СЫПЕТСЯ КАРТОЧНЫЙ ДОМИК РОССИЙСКОЙ КОРРУПЦИИ
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10.10.2021 18:28 Ответить
не было бы проблем с печенью,
если б не жрал всю жизнь водку с кацапскими
свиньями
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10.10.2021 15:08 Ответить
Новачок?
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10.10.2021 15:31 Ответить
так новачок... для цвинтара
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10.10.2021 15:33 Ответить
Он не любил Новичок. Гебист своих не бросает, он их убивает.
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10.10.2021 15:11 Ответить
Якщо печінка хвора, то не довго буде мучитися, як та бабуся в високовольтних дротах.
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10.10.2021 15:14 Ответить
А в Германии уходящему канцлеру поставили памятник. Ангела Меркель изображена верхом на сергее лаврове.
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10.10.2021 15:17 Ответить
Она его обуздала А ОН ЕЙ ВДРЮЧИЛ ПО САМОЕ НЕХОЧУ.
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10.10.2021 18:28 Ответить
к кобзону пора
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10.10.2021 15:20 Ответить
Андрей Бабиш набил морду любителю пуйла Земану?
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10.10.2021 15:24 Ответить
+ 100500) с языка снял)) начинил старому по больной печени от души!
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10.10.2021 15:55 Ответить
Белых Лебедей уже пора запускать по телевидению!
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10.10.2021 15:26 Ответить
Цензор, у вас уже усюди "офіс президента"?
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10.10.2021 15:37 Ответить
Єто он еще с кровавым пастором не общался. А после переговоров с Яценюком и больница бы не помогла.
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10.10.2021 15:43 Ответить
правые популисты во главе с Томио Окамура.
А что такое ПРАВЫЕ популисты ?
Популисты - это всегда леваки
их лозунг " все отобрать и поделить" - охлосу нравится
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10.10.2021 15:46 Ответить
Это да. Окамура наполовину японец, но больший чех, чем сами чехи. Его партия против евроинтеграции, переселенцев. Я подозреваю, что финансируются кремлём. Когда был скандал по поводу взрыва в Вербетицах, так на русню не одного плохого слова не сказал.
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10.10.2021 16:16 Ответить
правий популіст це клоун типу Трампа
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10.10.2021 17:14 Ответить
Правые популисты - отменим все налоги, пенсии, ограничения КЗОТ и антимонопольные законы! Вам же будет лучше - сможете зарабатывать сколько хотите и не надо будет делиться с государством. А на пенсию отложите в банке или купите акций родного завода.
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11.10.2021 09:27 Ответить
продвинута країна, а використовують карети(
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10.10.2021 16:03 Ответить
Земан любитель твёрдого алкоголя, особенно ,,бехеровки", поэтому ничего удивительного.
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10.10.2021 16:10 Ответить
Мафиози Бабич скажет что это Петров и Боширов.
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10.10.2021 16:14 Ответить
Серйозне захворювання печінки - це цироз? Бо після 1968 в Чехії за москалів хіба алконавти можуть бути!
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10.10.2021 16:55 Ответить
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10.10.2021 17:02 Ответить
Земана нужно отправить на лечение в ростовскую поликлинику к другу Вове Пу.
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10.10.2021 19:19 Ответить
В принципе и нашего Зе можно уже отправлять туда же.
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10.10.2021 20:45 Ответить
 
 