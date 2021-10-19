Творчі офшори, "велике годівництво", кавказький полонений. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Ось і все!

Ніяких офшорів!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не займалися відмиванням грошей. Ми займалися творчістю, - Зеленський про розслідування Pandora Papers щодо офшорів

"В голове такой водевиль, аж мерси..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вистачить жувати соплі. Українському народу байдуже, яким був регламент. Йому потрібен результат, - "слуга народу" Верещук. ВIДЕО

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А хто ж іще?

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