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Творчі офшори, "велике годівництво", кавказький полонений. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Ось і все!
Ніяких офшорів!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не займалися відмиванням грошей. Ми займалися творчістю, - Зеленський про розслідування Pandora Papers щодо офшорів
"В голове такой водевиль, аж мерси..."
Читайте на "Цензор.НЕТ": Вистачить жувати соплі. Українському народу байдуже, яким був регламент. Йому потрібен результат, - "слуга народу" Верещук. ВIДЕО
...звідти
А хто ж іще?
Успішна програма президента
Кавказький полонений
Путінський потік-2
А ви що подумали?
У пошуках натхнення
Страхи "русского мира"
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Топ коментарі
+37 ptn hlo #451489
показати весь коментар20.10.2021 00:00 Посилання
+37 ptn hlo #451489
показати весь коментар20.10.2021 00:03 Посилання
+34 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар20.10.2021 01:01 Посилання
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- Так адже зебаклажанная!
- Так адже зеВЕДРО !!
Типу як на московії "я устал, я ухожу" )
батько:
- Він буде футболістом! Бачите, який сильний!
Мати:
- Ні, вилитий професоре! Дивіться, який розумний у нього погляд!
бабуся:
- Ану ша, молодь! Він точно майбутній президент!
- З чого раптом?
- Ну, гляньте: весь обробився, а як гордо тримає голівоньку!
И почему они не встретились?!