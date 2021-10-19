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Творчі офшори, "велике годівництво", кавказький полонений. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Творчі офшори, велике годівництво, кавказький полонений. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Ось і все!

Творчі офшори, велике годівництво, кавказький полонений. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Ніяких офшорів!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не займалися відмиванням грошей. Ми займалися творчістю, - Зеленський про розслідування Pandora Papers щодо офшорів

Творчі офшори, велике годівництво, кавказький полонений. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

"В голове такой водевиль, аж мерси..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вистачить жувати соплі. Українському народу байдуже, яким був регламент. Йому потрібен результат, - "слуга народу" Верещук. ВIДЕО

Творчі офшори, велике годівництво, кавказький полонений. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

...звідти

Творчі офшори, велике годівництво, кавказький полонений. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

А хто ж іще?

Творчі офшори, велике годівництво, кавказький полонений. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Успішна програма президента

Творчі офшори, велике годівництво, кавказький полонений. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Кавказький полонений

Творчі офшори, велике годівництво, кавказький полонений. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Путінський потік-2

Творчі офшори, велике годівництво, кавказький полонений. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

А ви що подумали?

Творчі офшори, велике годівництво, кавказький полонений. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

У пошуках натхнення

Творчі офшори, велике годівництво, кавказький полонений. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Страхи "русского мира"

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Медведєв Дмитро (1912) путін володимир (24060) фотожаба (13955) Арахамія Давид (1105) Верещук Ірина (684)


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Топ коментарі
+37
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20.10.2021 00:00
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20.10.2021 00:03
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20.10.2021 01:01
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- Самуїл Маркович, я дивлюся, ви багато живете, ікра на столі.
- Так адже зебаклажанная!
- Так адже зеВЕДРО !!
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19.10.2021 23:42 Відповісти
Украінці мають надію на те , що Зеоманський самостійно піде з посади після пандорагейтс?

Типу як на московії "я устал, я ухожу" )
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19.10.2021 23:44 Відповісти
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19.10.2021 23:48 Відповісти
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19.10.2021 23:49 Відповісти
Шифергрубер
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19.10.2021 23:52 Відповісти
чуть не зиганул от неожиданности......
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20.10.2021 07:40 Відповісти
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19.10.2021 23:52 Відповісти
Да уж какие там "гитлеровские усы", обыкновенные - "чарличаплинские"!
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20.10.2021 06:53 Відповісти
Зачем Володька нарастил усы? (с)
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20.10.2021 07:44 Відповісти
Єврейська сім'я Зеленських. Днями у Соні народився хлопчик. Сімейство думає, ким же буде їх чадо в майбутньому.
батько:
- Він буде футболістом! Бачите, який сильний!
Мати:
- Ні, вилитий професоре! Дивіться, який розумний у нього погляд!
бабуся:
- Ану ша, молодь! Він точно майбутній президент!
- З чого раптом?
- Ну, гляньте: весь обробився, а як гордо тримає голівоньку!
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19.10.2021 23:52 Відповісти
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19.10.2021 23:53 Відповісти
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21.10.2021 11:59 Відповісти
ребе что такое утечка мозгов В твоём случае Вова это насморк
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19.10.2021 23:53 Відповісти
"Ну хочешь я скажу, что это ты статью написал?"
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19.10.2021 23:55 Відповісти
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19.10.2021 23:58 Відповісти
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20.10.2021 00:00 Відповісти
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20.10.2021 00:02 Відповісти
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20.10.2021 00:02 Відповісти
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20.10.2021 00:03 Відповісти
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20.10.2021 00:06 Відповісти
К клубу на Хортице приехал дуб из Кривого Рога.
И почему они не встретились?!
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20.10.2021 01:41 Відповісти
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20.10.2021 00:07 Відповісти
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20.10.2021 00:39 Відповісти
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20.10.2021 01:01 Відповісти
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20.10.2021 01:05 Відповісти
И всем надо просто перестать мерзнуть!
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20.10.2021 09:34 Відповісти
Добре зроблено.

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20.10.2021 07:09 Відповісти
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20.10.2021 07:47 Відповісти
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20.10.2021 08:29 Відповісти
 
 