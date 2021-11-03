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Зе!Єралаш, пожежа "за поребриком", лідер антирейтингу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Зе!Єралаш, пожежа за поребриком, лідер антирейтингу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Перефразовуючи класика...

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Зе!Єралаш, пожежа за поребриком, лідер антирейтингу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Зе!Єралаш

Зе!Єралаш, пожежа за поребриком, лідер антирейтингу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Очолив антирейтинг

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Зе!Єралаш, пожежа за поребриком, лідер антирейтингу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Шариков таки встиг дати потомство...

Зе!Єралаш, пожежа за поребриком, лідер антирейтингу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Пожежа "за поребриком"

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Зе!Єралаш, пожежа за поребриком, лідер антирейтингу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

І в будь-якій кількості...

Зе!Єралаш, пожежа за поребриком, лідер антирейтингу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Скоро

Зе!Єралаш, пожежа за поребриком, лідер антирейтингу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Велика сила "відосів"

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Автор: 

Зеленський Володимир (24558) Коломойський Ігор (3127) Медведчук Віктор (1714) росія (66431) фотожаба (14028) Скабєєва Ольга (51)


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Топ коментарі
+52
коли йде війна до влади потрібно обирати не дебілів щоб не знущатися
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03.11.2021 08:05 Відповісти
+43
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03.11.2021 08:10 Відповісти
+36
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03.11.2021 08:04 Відповісти
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Коли йде війна, не знущатися треба з влади, а допомагати. Ярош - як приклад!
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03.11.2021 08:02 Відповісти
коли йде війна до влади потрібно обирати не дебілів щоб не знущатися
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03.11.2021 08:05 Відповісти
Дебіли голосували за дебіла, а інших тьотя Беня і дядя Вова "надоумілі" , бо свого розуму нема, а "тевелізор єто усьо"
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03.11.2021 21:32 Відповісти
Так помогите власти... Пойти на фиг...
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03.11.2021 08:12 Відповісти
Не вам, цапам, це вирішувать.
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03.11.2021 08:18 Відповісти
Это мне заявляет человек, который подписан как Андрей Васильев?)
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03.11.2021 08:57 Відповісти
Бубочка, це ти там зобіжене?
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03.11.2021 11:31 Відповісти
Здається, влада знущається з нас. Українці все ж таки не лише соціопати, а ще і мазохісти.
Не хочуть добре жити. Їм треба суворі умови, щоб ледь ледь виживати.
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03.11.2021 08:22 Відповісти
якщо послухати що мeлять вчилки то стає ясно звiдки така установка
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03.11.2021 08:30 Відповісти
чем помочь? скинуться ещё на один конвертик?
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03.11.2021 08:26 Відповісти
это ты о своих постах в 2014..2019 годах, или о выступлении зелоха офшорного в то же время?

Или у тебя, как у истинного кацапа - скрепный страх и запрет "ругать" перед властями, особенно - которых привели к власти проросийское-коломойское шобло
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03.11.2021 14:09 Відповісти
Шо в тебе так підгоріло, цапе? Що тобі відомо за мої пости? І хто ти такий, щоб мені диктувать? Налий собі бояри та загризи рошеном.
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03.11.2021 15:53 Відповісти
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03.11.2021 08:04 Відповісти
Кожному ФОПу по офшору!
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03.11.2021 08:54 Відповісти
ФОПу по два ))))
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03.11.2021 09:03 Відповісти
ФОПу - жопу, а гаранту - офшори.
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03.11.2021 21:36 Відповісти
"не знущатися треба з влади, а допомагити !" Яка дурня! Допомогати в чому? В остаточному розвалі ? А при Порошенко не було війни ? А як його кляли в усіх продажніх ЗМІ- зранку до ночі! Чому ж тоді ти лицемірний ЗЕ прихвостень (Андрей Васильев ) не захищав владу і Президента, криса?
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03.11.2021 08:09 Відповісти
Так потому что он зе прихвостень и есть?
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03.11.2021 08:17 Відповісти
цe ти вiдповiдаєш продукту украiнськоi школи. вчилки тrж такe мeлять
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03.11.2021 08:32 Відповісти
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03.11.2021 08:09 Відповісти
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03.11.2021 08:10 Відповісти
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03.11.2021 08:17 Відповісти
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03.11.2021 08:31 Відповісти
Не слухайте те, про що кричить "патріот" Вова, дивіться на його дії. Простий приклад -Медведчук, кум карліка і ворог України на волі, а Герой, який визволяв Україну Павловський - в тюрмі.
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03.11.2021 08:27 Відповісти
Зеленский не пришел на свое выступление на климатическом форуме - где он в это время находился, журналистам не известно. Президента Украину не оказалось ни в здании, и на связь с ним выйти не удалось.

Президент Украины Владимир Зеленский не пришёл выступать на климатической конференции СOP26 в шотландском Глазго. Он не вышел на сцену даже после объявления его модератором - спецпредставителем президента США по вопросам климата и экс-госсекретарём Джоном Керри, сообщает Рейтерс.

В первой группе выступили американский и канадский лидеры Джо Байден и Джастин Трюдо. Зеленский должен был выступать со второй группой, однако, когда Керри хотел его пригласить, украинского президента не оказалось в зале.
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03.11.2021 08:43 Відповісти
Ленкин выполнял заказ по шопингу Ленки?
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03.11.2021 10:21 Відповісти
до выступления в Глазго клоун не дополз из-за передоза...
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03.11.2021 08:32 Відповісти
Перед виступом на всесвітній конференції за збереження довкілля у Глазго в боротьбі за президента України між Лєнкою і «коксом» останній переміг - «Блазню» хтось завчасно підсунув «заначку»!
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03.11.2021 09:22 Відповісти
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03.11.2021 08:34 Відповісти
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03.11.2021 08:35 Відповісти
Возвращается Зеленский с зарубежной поездки, а ему навстречу - новый анекдот…

- Бл..ь, ты чего так долго?! Мне уже скучно стало!!!...
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03.11.2021 09:15 Відповісти
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03.11.2021 22:13 Відповісти
Боооже! Яке воно кончене!
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04.11.2021 01:04 Відповісти
Свіжак для зє-вялічайшего прямо під час засідання ВР!
Лерос зє-вялічайшему - ти зрадник!!!...далі зе-шрек вимкнув мікрофон! Але це потрапило в камери! І це дивиться весь світ!
Лерос, народний депутат що повинен передавати президенту думки і прохання виборців виконав свій оов'язок! ПЕРЕДАВ ЗЄ-вялічайшему ДУМКИ І ПОБАЖАННЯ ВИБОРЦІВ!!!
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04.11.2021 17:42 Відповісти
 
 