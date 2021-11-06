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Новини Фото ДТП
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У потрійній ДТП на Львівщині загинуло двоє людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Двоє людей загинуло у потрійній дорожньо-транспортній пригоді, що трапилася у Львівській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

За даними департаменту, аварія сталася увечері 5 листопада у селі Ямпіль Львівського району.

26-річний водій ВАЗ-2109 виїхав на смугу зустрічного руху, де автомобіль зіткнувся з "Фольксваген-пасатом". Після цього ВАЗ зіштовхнувся із ще одним легковим автомобілем "Опель омега".

Внаслідок зіткнень водій ВАЗ та його 37-річний пасажир загинули на місці від отриманих травм.

Причини аварії розслідує поліція.

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ДТП (4467) Львівська область (2425)


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Просто ЖАХ. Да зробіть ви вже штрафи як у Европі. По 3000евро за нетверезий стан та забирайте права за перше порушення на 5 років, за повторне - на 10 років та 5000 евро. Відразу й ЕвроБлях поменшає на дорогах, та й шумахерів бухих в зюзю здихаєтесь. Й пробок менше буде в містах.
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06.11.2021 09:24 Відповісти
А до чого тут алкоголь?
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06.11.2021 09:42 Відповісти
Зазвичай більшість ДТП коїться з вини бухих водіїв, менший процент за незнання або нехтування ПДР. На мій погляд більшість ДТП саме за низької відповідальності за Нетверезий стан.
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06.11.2021 09:54 Відповісти
Відро з гайками пішло на обгон.
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06.11.2021 09:29 Відповісти
В мире вазоводов бытует мнение шо у них самый быстрый и наилучший автомобиль в мире,и их никакими методами не пересадишь в иномарку,даже семилетнюю.
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06.11.2021 17:52 Відповісти
Безопасность девятого таза и опеля на лицо. Что тогда с 2101-6 и тавроном будет
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06.11.2021 12:18 Відповісти
 
 