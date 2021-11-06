У потрійній ДТП на Львівщині загинуло двоє людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Двоє людей загинуло у потрійній дорожньо-транспортній пригоді, що трапилася у Львівській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

За даними департаменту, аварія сталася увечері 5 листопада у селі Ямпіль Львівського району.

26-річний водій ВАЗ-2109 виїхав на смугу зустрічного руху, де автомобіль зіткнувся з "Фольксваген-пасатом". Після цього ВАЗ зіштовхнувся із ще одним легковим автомобілем "Опель омега".

Внаслідок зіткнень водій ВАЗ та його 37-річний пасажир загинули на місці від отриманих травм.

Причини аварії розслідує поліція.

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