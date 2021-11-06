В тройном ДТП на Львовщине погибли два человека. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Два человека погибли в тройном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло во Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент по гражданской защите населения Львовской ОГА.

По данным департамента, авария произошла вечером 5 ноября в селе Ямпиль Львовского района.

26-летний водитель ВАЗ-2109 выехал на полосу встречного движения, где автомобиль столкнулся с Volkswagen Passat. После этого ВАЗ столкнулся еще и с Opel Omega.

В результате столкновений водитель ВАЗ и его 37-летний пассажир погибли на месте от полученных травм.

Причины аварии расследует полиция.

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