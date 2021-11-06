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Новости Фото ДТП
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В тройном ДТП на Львовщине погибли два человека. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Два человека погибли в тройном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло во Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент по гражданской защите населения Львовской ОГА.

По данным департамента, авария произошла вечером 5 ноября в селе Ямпиль Львовского района.

26-летний водитель ВАЗ-2109 выехал на полосу встречного движения, где автомобиль столкнулся с Volkswagen Passat. После этого ВАЗ столкнулся еще и с Opel Omega.

В результате столкновений водитель ВАЗ и его 37-летний пассажир погибли на месте от полученных травм.

Причины аварии расследует полиция.

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ДТП (7673) Львовская область (2903)


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Просто ЖАХ. Да зробіть ви вже штрафи як у Европі. По 3000евро за нетверезий стан та забирайте права за перше порушення на 5 років, за повторне - на 10 років та 5000 евро. Відразу й ЕвроБлях поменшає на дорогах, та й шумахерів бухих в зюзю здихаєтесь. Й пробок менше буде в містах.
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06.11.2021 09:24 Ответить
А до чого тут алкоголь?
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06.11.2021 09:42 Ответить
Зазвичай більшість ДТП коїться з вини бухих водіїв, менший процент за незнання або нехтування ПДР. На мій погляд більшість ДТП саме за низької відповідальності за Нетверезий стан.
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06.11.2021 09:54 Ответить
Відро з гайками пішло на обгон.
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06.11.2021 09:29 Ответить
В мире вазоводов бытует мнение шо у них самый быстрый и наилучший автомобиль в мире,и их никакими методами не пересадишь в иномарку,даже семилетнюю.
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06.11.2021 17:52 Ответить
Безопасность девятого таза и опеля на лицо. Что тогда с 2101-6 и тавроном будет
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06.11.2021 12:18 Ответить
 
 