С начала года 35 несовершеннолетних совершили ДТП, - Венедиктова. ВИДЕО

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала ситуацию с недавним дорожно-транспортным происшествием, которое совершил несовершеннолетний. По ее словам, с начала года несовершеннолетние водители совершили 35 аварий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфир ток-шоу "Право на власть".

Генпрокурор отметила, что с начала года в авариях на дорогах пострадали несколько сотен несовершеннолетних.

"Немного статистики за этот год. 35 несовершеннолетних совершили ДТП, которые уже инкриминируются Уголовным кодексом. И 800 детей стали пострадавшими", - сказала она.

Как рассказала Венедиктова, количество смертей в ДТП на дорогах Украины с начала 2021 года уже превысило 2 тысячи.

"За этот год у нас 2,5 тысячи смертей, а за прошлый год - 3,5 тысячи", - добавила генпрокурор.

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Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести. Теперь он отказывается сотрудничать со следствием.

28 октября суд отправил его под арест без права залога.

Единственная находящаяся в сознании свидетельница аварии в Харькове Елизавета Дусик рассказала правоохранителям, что за рулем был подозреваемый, ее ровесник Николай Харьковский.

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