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Новини Відео ДТП
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Від початку року 35 неповнолітніх вчинили ДТП, - Венедіктова. ВIДЕО

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова прокоментувала ситуацію з нещодавньою дорожньо-транспортною пригодою, яку вчинив неповнолітній. За її словами, від початку року неповнолітні водії скоїли 35 аварій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі токшоу "Право на владу".

Генпрокурор зазначила, що від початку року в аваріях на дорогах постраждали кількасот неповнолітніх.

"Трохи статистики за цей рік. 35 неповнолітніх вчинили ДТП, які вже інкримінуються Кримінальним кодексом. І 800 дітей стали постраждалими", - сказала вона.

Як розповіла Венедіктова, кількість смертей у ДТП на дорогах України з початку 2021 року вже перевищила 2 тисячі.

"За цей рік у нас 2,5 тисячі смертей, а за минулий рік - 3,5 тисячі", - додала генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП у Харкові: Батьки 16-річного підозрюваного не вибачилися перед сім'єю загиблого

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця". Прокуратура стверджує, що на момент затримання Харківський називав не своє прізвище.

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Нині він відмовляється співпрацювати зі слідством.

28 жовтня суд відправив його під арешт без права застави.

Єдина очевидиця аварії в Харкові Єлизавета Дусик, яка опритомніла, розповіла правоохоронцям, що за кермом був підозрюваний, її ровесник Микола Харківський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Заряджай і стріляй, бл#дь! Хуяр у стелю!" - підліток-мажор, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, подарував другу пістолет. ВIДЕО

Автор: 

ДТП (4496) Венедіктова Ірина (829)


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Симтоматично, саму бенедіктову, а також Г+Г, де вона щойно звітувала - Вагнергейт, Укрексімбанк з Мецгером, розграбований бенею Приватбанк, офшорЗе і Pandora Papers не цікавить від слова "абсолютно". Там ДТП розбирають - і те лише ті ДТП, які обійшлись без Трухіна, Брагара, Юрченка...
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05.11.2021 01:09 Відповісти
А сколько "слуг🐲 " и кто сожрал пленки с бухим ТРУХИНЫМ????
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05.11.2021 07:52 Відповісти
Ну и что Венедиктова предлагает делать для снижения аварийности и количества жертв на дорогах, которые у нас превратились в ещё один фронт? Что делать с этими недоделанными малолетками за рулём и с их одарёнными родителями? Ужесточение наказания, штрафы, конфискация авто?...
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05.11.2021 01:47 Відповісти
Очко недогосударево вен …преступница , организовавшая со своим мужем АФЕРУ , как государство потрошить !
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05.11.2021 07:58 Відповісти
Наркомания и алкоголизм вырос в пять раз. Ужас!
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05.11.2021 06:09 Відповісти
Офіс бєнєдкт не має ніякого відношення до дтп.
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05.11.2021 07:02 Відповісти
А сколько сразу порешали на месте без занесения в официальную статистику.
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05.11.2021 11:15 Відповісти
 
 