Від початку року 35 неповнолітніх вчинили ДТП, - Венедіктова. ВIДЕО

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова прокоментувала ситуацію з нещодавньою дорожньо-транспортною пригодою, яку вчинив неповнолітній. За її словами, від початку року неповнолітні водії скоїли 35 аварій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі токшоу "Право на владу".

Генпрокурор зазначила, що від початку року в аваріях на дорогах постраждали кількасот неповнолітніх.

"Трохи статистики за цей рік. 35 неповнолітніх вчинили ДТП, які вже інкримінуються Кримінальним кодексом. І 800 дітей стали постраждалими", - сказала вона.

Як розповіла Венедіктова, кількість смертей у ДТП на дорогах України з початку 2021 року вже перевищила 2 тисячі.

"За цей рік у нас 2,5 тисячі смертей, а за минулий рік - 3,5 тисячі", - додала генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП у Харкові: Батьки 16-річного підозрюваного не вибачилися перед сім'єю загиблого

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця". Прокуратура стверджує, що на момент затримання Харківський називав не своє прізвище.

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Нині він відмовляється співпрацювати зі слідством.

28 жовтня суд відправив його під арешт без права застави.

Єдина очевидиця аварії в Харкові Єлизавета Дусик, яка опритомніла, розповіла правоохоронцям, що за кермом був підозрюваний, її ровесник Микола Харківський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Заряджай і стріляй, бл#дь! Хуяр у стелю!" - підліток-мажор, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, подарував другу пістолет. ВIДЕО