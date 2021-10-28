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Потерпіла в ДТП у Харкові Дусик: За кермом був Микола Харківський

Потерпіла в ДТП у Харкові Дусик: За кермом був Микола Харківський

Єдиний свідок аварії в Харкові Єлизавета Дусик, яка перебуває при свідомості, розповіла правоохоронцям, що за кермом був підозрюваний, її ровесник Микола Харківський.

Про це журналістам повідомила мати дівчини Наталія Дусик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Newsroom.

За словами жінки, Єлизавета сиділа попереду на пасажирському сидінні, ззаду були двоє її друзів – Михайло та Валерій, а керував автомобілем 16-річний Микола Харківський.

"Звичайно, за кермом був він. Ми навіть написали свідчення. Вона сиділа попереду на пасажирському сидінні поруч із ним", - розповіла Наталія Дусик.

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За словами мами, Ліза опинилась у машині випадково.

"Вона знає, що є така людина – Микола. А взагалі вона їхала зі своїми знайомими, які сиділи ззаду і також постраждали. Виходить, Микола – це їхній спільний знайомий. Він їй ніякий не хлопець, як пишуть. Через це їй приходять погрози. Люди думають, що аварію спровокував її хлопець, тому бажають їй смерті. При цьому ні сам Микола, ні його родина на контакт не виходили і нічого не просили.

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Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця". Прокуратура стверджує, що на момент затримання Харківський називав не своє прізвище.

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Нині він відмовляється співпрацювати зі слідством.

28 жовтня суд відправив його під арешт без права застави.

Автор: 

ДТП (4483) Харків (5707)


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Топ коментарі
+35
Елизавете-респект за смелось и скорейшего выздоровления...
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28.10.2021 18:41 Відповісти
+30
задачка для судьи
в машине устроившей ДТП ехали четыре человека . как доказать что ни один из них не сидел за рулем а в аварии виноват водитель пострадавшей машины
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28.10.2021 18:58 Відповісти
+22
завтра ей нужную сумму занесут, скажет, что не помнит. просто жид мало денег дает пока что
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28.10.2021 18:42 Відповісти
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Елизавете-респект за смелось и скорейшего выздоровления...
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28.10.2021 18:41 Відповісти
завтра ей нужную сумму занесут, скажет, что не помнит. просто жид мало денег дает пока что
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28.10.2021 18:42 Відповісти
Не занесут там денег таких нет, Коля оказался *издаболом, с утра он с батей мясом на рынке торговал, а ночью становился "олигархом"
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28.10.2021 19:20 Відповісти
А экспертиза ДНК всё докажет и она ещё будет отвечать за то что лжесвидетельствовала
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28.10.2021 19:22 Відповісти
лжесвидетельство это только после ознакомления и подписи статей об ответственности за дачу ложных показаний.
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29.10.2021 08:37 Відповісти
Не факт...
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28.10.2021 19:27 Відповісти
а зачем человеку брехать - єта инфекция на всю жизнь. родители ее - нормальньіе люди.
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29.10.2021 09:24 Відповісти
папа мало денег предложил за десятку строгача?) 25 баранов всего?)
бы...дло рождает только бы...дло
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28.10.2021 18:42 Відповісти
Нет, предложил 25 таких Иванов брюквоедов.
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28.10.2021 19:06 Відповісти
звичайно. нащо їй за дауна відповідати....
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28.10.2021 18:43 Відповісти
Зачем даунов обижать? Это тихие, безобидные люди. Перед нами воинствующий шизоид...
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29.10.2021 12:31 Відповісти
Лишь бы не отказалась от показаний... А то мажор-убийца начал "забывать", был ли он за рулём..
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28.10.2021 18:44 Відповісти
"Тут помню ,тут не помню..."(с)
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28.10.2021 19:47 Відповісти
а шо так шустрять у цій справі мєнти - отмиваються від неопознаного камерами слуги Труханя?
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28.10.2021 18:45 Відповісти
Вибори в Харкові через три дні...
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28.10.2021 19:02 Відповісти
задачка для судьи
в машине устроившей ДТП ехали четыре человека . как доказать что ни один из них не сидел за рулем а в аварии виноват водитель пострадавшей машины
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28.10.2021 18:58 Відповісти
Прецедент по делу Зайцевой - водитель пострадавшей машины выехал на желтый свет светофора, не пропустив "Инфинити," или виноваты оба, но водитель "Инфинити" в очень даже меньшей степени.
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28.10.2021 19:09 Відповісти
По видео видно, что красный ехал на зеленый свет уже несколько секунд, перекресток был пуст, а потом туда вылетел на красный Инфинити. И за секунду кто-то стал трупом, а кто-то убийцей.
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28.10.2021 19:13 Відповісти
Так и с Зайцевой светофоры все четко показывали... Только как это помогло второму водителю?
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28.10.2021 19:21 Відповісти
Там главный виновник Зайцена: превышение скорости на красный. А второй водила начал движение на желтый после красного. И из-за этого попал под раздачу: поехал раньше времени, т.е. тоже нарушил. Неизвестно, как бы все произошло, если бы он стоял до зеленого: может Зайцева проскочила бы по касательной и не врезалась в тротуар, может он увидел бы несущийся автомобиль и не поехал вообще, но в ДТП он точно не был бы виноват даже косвенно. Тут такого не было.
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28.10.2021 20:44 Відповісти
Разница лишь в доле секунды... Выедь Шевроле на долю секунды позже, было бы как с Зайцевой... И рассказывали бы, что это он ударил Инфинити...
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28.10.2021 20:56 Відповісти
Не рассказывали бы. Инфинити все равно выехал бы на красный на скорости 180 (проскочило где-то). Шевроле выехал бы на зеленый. Единственная разница - возможно, Инфинити не ударил бы в водительскую дверь, а ударил бы в двигатель или оторвал передний бампер. От этого Инфинити все равно полетел бы по проспекту кубарем, его пассажиры пострадали бы, но трупа могло бы не быть. Это случай, казус, который привел к тяжким последствиям, которых Харьковский не желал. Тому было по фиг на последствия, $200 все решает, да и какие последствия, если он такой ловкий гонщик?! Это и называется преступное легкомыслие и преступная небрежность в одном флаконе, в отличие от умышленного преступления, как в его первую судимость.
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28.10.2021 22:39 Відповісти
https://youtu.be/oVJcghvzQWg
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28.10.2021 23:03 Відповісти
тю, чего непонятного. За рулем сидел пятый ("неустановленная личность"), сработали подушки, и этот пятый сразу убежал в неизвестном направлении. Ведутся поиски
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28.10.2021 23:40 Відповісти
Не, народ из Инфинити уже дал показания. И не откажется, иначе им уже придется отвечать.
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29.10.2021 08:20 Відповісти
или ... как в видео выше: его похитили...)))
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29.10.2021 08:39 Відповісти
Не, походу водятлу жопа,тут филейка в прокуратуре не поможет,резонанс ...ть,под личный контроль зепреда!
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28.10.2021 19:07 Відповісти
Да ещё не всё так однозначно. Найдут у мажора кучу "хронических" болезней вроде диабета и будут "доказывать", что внезапно упал в коматозное состояние прямо на педаль газа.
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28.10.2021 19:16 Відповісти
А это не снимает вины, он изначально сел за руль не имея на то права, так что не проканает
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28.10.2021 19:23 Відповісти
Ой, блін, ще як прокатить, пілять...
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28.10.2021 19:26 Відповісти
А наш "неподкупный" суд признает, что это нарушение не находилось в причинной связи с последствиями и только оштрафует. Наша Фемида ещё та выдумщица.
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28.10.2021 19:49 Відповісти
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28.10.2021 19:24 Відповісти
хоть тут , потвора, не отбрешется
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28.10.2021 19:10 Відповісти
******* на нары и опустить во все дыры, чисто по мажорски дать поглотать
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28.10.2021 19:12 Відповісти
Бажаю швидкого одужання дівчині!!! Тримайтеся і не падайте духом, все буде добре.
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28.10.2021 19:13 Відповісти
Не жмите слезу, малолетний хмырёнок с френдами заклеил тёлку и так далее. Но что-то пошло не так, и вместо того, чтобы сну-сну, все дружно оказались на больничной койку. Девицу жаль, считай инвалид на всю жизнь (там вроде таз раздроблен и селезёнка йок), но не надо делать умилённое лицо, чуть ли не "я не такая, я жду трамвая". Вопрос только в том, хватит ли у неё смелости не отказаться от показаний и довести дело до конца, деньги здоровье ей всё равно уже не вернут.
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28.10.2021 19:14 Відповісти
Да это же антисемитизм, мажор Николай Харьковский не виноват.
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28.10.2021 19:15 Відповісти
Дусик хозяйка своего слова. Захотела дала слово захотела забрала. 100% так будет
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28.10.2021 19:20 Відповісти
А в будинку мясника вікна і двері ще цілі?
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28.10.2021 19:28 Відповісти
чув, що якийсь мясний магазин згорів сьогодні, але не маю всієї інформаії його -не його, може співпадіння
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28.10.2021 20:14 Відповісти
да пошло она нах... есть уже видео где она снимает на телефон всё что происходило за несколько минут до дтп и весело смеётся когда тварюка за рулём летит 160 -180 по проспекту на красный и чуть не сбивает пешехода на зебре.. А теперь она строит из себя жертву .. куй ей-должна отвечать как соучастница !
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28.10.2021 20:57 Відповісти
Не вийде! За даною статтею винний той хто за кермом (якщо не буде доведено що вона втручалася в управління автомобілем і своми діями заважала водію!)
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29.10.2021 07:43 Відповісти
Согласен с Вами полностью. Пусть девка попрыгает на костылях лет пять - в воспитательных целях...
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29.10.2021 15:31 Відповісти
замнут по согласию сторон, у него денег куры не клюют
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28.10.2021 21:12 Відповісти
"По словам мамы, Лиза оказалась в машине случайно"
Она просто в магазин за хлебушком шла.
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28.10.2021 21:14 Відповісти
"Наши люди" за хлебушком на Инфинити не ездят.
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29.10.2021 11:31 Відповісти
на опубликованных видео за минуты перед аварией, эта овца жертва заливалась смехом радости от скорости 160-180 км/ч
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28.10.2021 23:11 Відповісти
"За словами мами, Ліза опинилась у машині випадково". - Ага. Відрився телепорт - і її перенесло з дому просто до авто того ви**дка. Просто її батьки хочуть зняти з себе відповідальність за те - якою росте їх доця.
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29.10.2021 01:55 Відповісти
"Вона знає, що є така людина - Микола. А взагалі вона їхала зі своїми знайомими, які сиділи ззаду і також постраждали. Виходить, Микола - це їхній спільний знайомий. Він їй ніякий не хлопець, як пишуть". - Ага. "Незнайому дівчину" одразу посадили на переднє сидіння. Вірю-вірю.
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29.10.2021 01:57 Відповісти
Немає різниці, що вона зараз каже... До суда її ще 100 разів залякають або куплять
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29.10.2021 08:11 Відповісти
ЯКЩО ЦЬОГО МАЛОГО ІДІОТА НЕ ПОСАДЯТЬ, ТО ГРОШ ЦІНА НАШОМУ ПРАВОСУДДЮ!!!! МОЛОДА ДІВЧИНА, ЯКА СИДІЛА ПОРУЧЬ ТАКОЖ БУЛА ГЛУПА, АЛЕ НЕ ВОНА ТВОРИЛА ЧУДЕСА ЗА КЕРМОМ І ЛЕТІЛА НА МАШИНІ ЯК СКАЖЕННА ПО ЦЕНТРУ ГОРОДА, НЕ ДИВЛЯЧИСЬ НА ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ!!! ВИННИЙ ТІЛЬ ЦЕЙ КОЛЯ, ДУРНЕ ДЕБІЛЯТКО!!!
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29.10.2021 11:00 Відповісти
Вы абсолютно правы.Девочка - конченая дура, которая остаток своей жизни будет прыгать на костылях или ездить на инвалидной коляске.... Зато покаталась на Инфинити....
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29.10.2021 15:33 Відповісти
Никого в этой стране не удивляет, что в больнице человек лежит на постели в шубе и под одеялом.
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29.10.2021 18:21 Відповісти
 
 