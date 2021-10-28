Потерпіла в ДТП у Харкові Дусик: За кермом був Микола Харківський

Єдиний свідок аварії в Харкові Єлизавета Дусик, яка перебуває при свідомості, розповіла правоохоронцям, що за кермом був підозрюваний, її ровесник Микола Харківський.

Про це журналістам повідомила мати дівчини Наталія Дусик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Newsroom.

За словами жінки, Єлизавета сиділа попереду на пасажирському сидінні, ззаду були двоє її друзів – Михайло та Валерій, а керував автомобілем 16-річний Микола Харківський.

"Звичайно, за кермом був він. Ми навіть написали свідчення. Вона сиділа попереду на пасажирському сидінні поруч із ним", - розповіла Наталія Дусик.

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За словами мами, Ліза опинилась у машині випадково.

"Вона знає, що є така людина – Микола. А взагалі вона їхала зі своїми знайомими, які сиділи ззаду і також постраждали. Виходить, Микола – це їхній спільний знайомий. Він їй ніякий не хлопець, як пишуть. Через це їй приходять погрози. Люди думають, що аварію спровокував її хлопець, тому бажають їй смерті. При цьому ні сам Микола, ні його родина на контакт не виходили і нічого не просили.

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Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця". Прокуратура стверджує, що на момент затримання Харківський називав не своє прізвище.

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Нині він відмовляється співпрацювати зі слідством.

28 жовтня суд відправив його під арешт без права застави.