УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11517 відвідувачів онлайн
Новини
46 597 117

Постраждала в ДТП у Харкові 16-річна Дусик розповіла про погрози

Постраждала в ДТП у Харкові 16-річна Дусик розповіла про погрози

Єлизавета Дусик - єдина очевидиця, яка вже опритомніла. У лікарні вона перебуває під охороною.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на місцеве видання "Перша столиця".

16-річну дівчину переведуть до обласної дитячої лікарні, оскільки за нею потрібен догляд та нагляд, щоб усе зросталося без зміщень. Також підліток розповіла, що їй надходять погрози фізичною розправою за надання свідчень.

Місцеві активісти Hunters та "Нацкорпусу" забезпечили їй цілодобову охорону, зазначає "Обозреватель".

Єлизавета поки що єдина з усіх очевидців події опритомніла. Двоє інших постраждалих - Валерій Карякін та Михайло Баранов - непритомні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бізнесмени та юристи запропонували постраждалим у смертельній ДТП у Харкові допомогу в юридичному супроводі справи: Фінансуємо всі витрати, хабарів не даємо, - Сапронов

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця". Прокуратура стверджує, що на момент затримання Харківський називав не своє прізвище.

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Нині він відмовляється співпрацювати зі слідством.

28 жовтня суд відправив його під арешт без права застави.

Автор: 

ДТП (4483) погрози (490) Харків (5702)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+40
Свидетельница в смысле проходила мимо и ей прилетело или седела в салоне инфинити.
Если сидела в салоне, то она не свидетельница, а соучастница!!!
показати весь коментар
28.10.2021 15:38 Відповісти
+28
Це та, що на відео ржала, коли водій ледь не збив жінку на "зебрі" і кричав "о, я її ледь не заху...чив". Але навряд чи її можна вважати співучасницею - звичайна малолітня ТП, яка ще має шанс порозумнішати (на відміну від водія - там без шансів)
показати весь коментар
28.10.2021 15:43 Відповісти
+25
Лишається тільки надіятись що водій до суда не доживе
показати весь коментар
28.10.2021 15:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
до сула над потворою - щоб дала свідчення. навіть батьків не пускати - щоб не донесли до неї "привабливу пропозицію" вы родичів ушльопка. а після суду - і її на нари - зп співучасть у злочині. і, я сподіваюсь, лікують її за власний кошт - державні кошти на шльондру-злодійку витрачати не можна. я б так доларів 500 за добу тільки за місце в лікарні брав
показати весь коментар
28.10.2021 19:39 Відповісти
Пожизненое и точка!!!
показати весь коментар
28.10.2021 20:50 Відповісти
Коли мажорів почнуть або судити по-нормальному,або суди Лінча почнуться прямо на місці злочинів!
показати весь коментар
28.10.2021 21:59 Відповісти
все думают, что главный злодей в этой истории - это мелкий гаденыш. но нет. главные злодеи тут - это та судья, которая за 2 выстрела в лицо женщине отпустила его на свободу со штрафом в 500$. у нас каждый потерпевший, каждая жертва - преступления - новая крутая тачка или еще один дом у какого-нибудь судьи. которых назначают пожизненно
показати весь коментар
29.10.2021 12:51 Відповісти
и те, кто отпускал его после нарушений. с них надо начинать суд.
показати весь коментар
29.10.2021 14:47 Відповісти
Какой суд Коленьке. Сначала будут затягивать следствие, чтобы подзабылось. У мего то амнезия, то припадки с временной потерей памяти обнаружатся. Вобщим болезненный ребенок. Затем отправят под домашний арест и по тихому отправят на лечение за границу.
показати весь коментар
28.10.2021 23:05 Відповісти
НацКорпус и Хантеры молодцы!
показати весь коментар
28.10.2021 23:07 Відповісти
Местные активисты "Hunters" и "Нацкорпуса" обеспечили ей круглосуточную охрану... а почему бы им не пеленгнуть телефоны угроз...этопревентивная охрана ...она эффекстивнее круглосуточной...
показати весь коментар
29.10.2021 10:16 Відповісти
для этого нужно иметь разрешение и аппаратуру.
показати весь коментар
29.10.2021 10:58 Відповісти
Та то понятно... так - эмоцию выплеснул... Это, чтоб угрожать жизни человека ничего не надо иметь 9ни мозгов, ни совести) , кроме телефона... А заявление об угрозах было пуьличным...И что - те у кого есть аппаратура и разрешение (то есть государственые силовые органы) на это среагировали ? А когда Стерненко дважды жаловался не на угрозы - нет..на покушения - среагирвали ? А когда в Сумах парня завалили ( а он до этого год жаловался на угрозы) - силовики среагировали ? Хер!!! А когда государство не защищает граждан - в дверь стучится мистер Линч...
показати весь коментар
29.10.2021 11:05 Відповісти
Не будь наивным, мистеру Линчу разрешения влада не даст. Остается надеяться на мистера Ганибала
показати весь коментар
29.10.2021 12:52 Відповісти
Похоже, ты сам не понмаешь: какой смешной пост ты написал.... Учи матчасть. Пригодится, чтоб не попадать в конфуз...как сейчас... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0
показати весь коментар
29.10.2021 13:36 Відповісти
Садить этих сук мажоров
показати весь коментар
29.10.2021 13:33 Відповісти
Почему-то никто не пишет об ответственности папашки этого гадёныша. Папашка ещё та сволочь. Садить нужно обоих: и сына, и папочку
показати весь коментар
29.10.2021 15:14 Відповісти
Первым делом от мусоров нужно требовать чтоб в открытом деле пострадавших официально признали пострадавшими. Иначе дело будут затягивать и спустят в унитаз по "истечению сроков давности"
показати весь коментар
29.10.2021 18:55 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 