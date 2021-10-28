Постраждала в ДТП у Харкові 16-річна Дусик розповіла про погрози

Єлизавета Дусик - єдина очевидиця, яка вже опритомніла. У лікарні вона перебуває під охороною.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на місцеве видання "Перша столиця".

16-річну дівчину переведуть до обласної дитячої лікарні, оскільки за нею потрібен догляд та нагляд, щоб усе зросталося без зміщень. Також підліток розповіла, що їй надходять погрози фізичною розправою за надання свідчень.

Місцеві активісти Hunters та "Нацкорпусу" забезпечили їй цілодобову охорону, зазначає "Обозреватель".

Єлизавета поки що єдина з усіх очевидців події опритомніла. Двоє інших постраждалих - Валерій Карякін та Михайло Баранов - непритомні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бізнесмени та юристи запропонували постраждалим у смертельній ДТП у Харкові допомогу в юридичному супроводі справи: Фінансуємо всі витрати, хабарів не даємо, - Сапронов

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця". Прокуратура стверджує, що на момент затримання Харківський називав не своє прізвище.

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Нині він відмовляється співпрацювати зі слідством.

28 жовтня суд відправив його під арешт без права застави.