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Пострадавшая в ДТП в Харькове 16-летняя Дусик рассказала об угрозах

Пострадавшая в ДТП в Харькове 16-летняя Дусик рассказала об угрозах

Елизавета Дусик - единственная свидетельница, которая уже пришла в себя. В больнице она находится под охраной.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Первая столица".

16-летнюю девушки переведут в областную детскую больницу, так как за ней нужен уход и присмотр, чтобы все срасталось без смещений. Также подросток рассказала, что ей поступают угрозы физической расправы за дачу показаний.

Местные активисты "Hunters" и "Нацкорпуса" обеспечили ей круглосуточную охрану, отмечает "Обозреватель".

Елизавета пока единственная из всех очевидцев случившегося пришла в себя. Двое других пострадавших - Валерий Карякин и Михаил Баранов - находятся без сознания.

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Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести. Теперь он отказывается сотрудничать со следствием.

28 октября суд отправил его под арест без права залога.

Автор: 

ДТП (7687) угрозы (853) Харьков (7584)


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Топ комментарии
+40
Свидетельница в смысле проходила мимо и ей прилетело или седела в салоне инфинити.
Если сидела в салоне, то она не свидетельница, а соучастница!!!
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28.10.2021 15:38 Ответить
+28
Це та, що на відео ржала, коли водій ледь не збив жінку на "зебрі" і кричав "о, я її ледь не заху...чив". Але навряд чи її можна вважати співучасницею - звичайна малолітня ТП, яка ще має шанс порозумнішати (на відміну від водія - там без шансів)
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28.10.2021 15:43 Ответить
+25
Лишається тільки надіятись що водій до суда не доживе
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28.10.2021 15:37 Ответить
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до сула над потворою - щоб дала свідчення. навіть батьків не пускати - щоб не донесли до неї "привабливу пропозицію" вы родичів ушльопка. а після суду - і її на нари - зп співучасть у злочині. і, я сподіваюсь, лікують її за власний кошт - державні кошти на шльондру-злодійку витрачати не можна. я б так доларів 500 за добу тільки за місце в лікарні брав
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28.10.2021 19:39 Ответить
Пожизненое и точка!!!
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28.10.2021 20:50 Ответить
Коли мажорів почнуть або судити по-нормальному,або суди Лінча почнуться прямо на місці злочинів!
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28.10.2021 21:59 Ответить
все думают, что главный злодей в этой истории - это мелкий гаденыш. но нет. главные злодеи тут - это та судья, которая за 2 выстрела в лицо женщине отпустила его на свободу со штрафом в 500$. у нас каждый потерпевший, каждая жертва - преступления - новая крутая тачка или еще один дом у какого-нибудь судьи. которых назначают пожизненно
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29.10.2021 12:51 Ответить
и те, кто отпускал его после нарушений. с них надо начинать суд.
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29.10.2021 14:47 Ответить
Какой суд Коленьке. Сначала будут затягивать следствие, чтобы подзабылось. У мего то амнезия, то припадки с временной потерей памяти обнаружатся. Вобщим болезненный ребенок. Затем отправят под домашний арест и по тихому отправят на лечение за границу.
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28.10.2021 23:05 Ответить
НацКорпус и Хантеры молодцы!
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28.10.2021 23:07 Ответить
Местные активисты "Hunters" и "Нацкорпуса" обеспечили ей круглосуточную охрану... а почему бы им не пеленгнуть телефоны угроз...этопревентивная охрана ...она эффекстивнее круглосуточной...
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29.10.2021 10:16 Ответить
для этого нужно иметь разрешение и аппаратуру.
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29.10.2021 10:58 Ответить
Та то понятно... так - эмоцию выплеснул... Это, чтоб угрожать жизни человека ничего не надо иметь 9ни мозгов, ни совести) , кроме телефона... А заявление об угрозах было пуьличным...И что - те у кого есть аппаратура и разрешение (то есть государственые силовые органы) на это среагировали ? А когда Стерненко дважды жаловался не на угрозы - нет..на покушения - среагирвали ? А когда в Сумах парня завалили ( а он до этого год жаловался на угрозы) - силовики среагировали ? Хер!!! А когда государство не защищает граждан - в дверь стучится мистер Линч...
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29.10.2021 11:05 Ответить
Не будь наивным, мистеру Линчу разрешения влада не даст. Остается надеяться на мистера Ганибала
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29.10.2021 12:52 Ответить
Похоже, ты сам не понмаешь: какой смешной пост ты написал.... Учи матчасть. Пригодится, чтоб не попадать в конфуз...как сейчас... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0
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29.10.2021 13:36 Ответить
Садить этих сук мажоров
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29.10.2021 13:33 Ответить
Почему-то никто не пишет об ответственности папашки этого гадёныша. Папашка ещё та сволочь. Садить нужно обоих: и сына, и папочку
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29.10.2021 15:14 Ответить
Первым делом от мусоров нужно требовать чтоб в открытом деле пострадавших официально признали пострадавшими. Иначе дело будут затягивать и спустят в унитаз по "истечению сроков давности"
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29.10.2021 18:55 Ответить
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