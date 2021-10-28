Пострадавшая в ДТП в Харькове 16-летняя Дусик рассказала об угрозах

Елизавета Дусик - единственная свидетельница, которая уже пришла в себя. В больнице она находится под охраной.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Первая столица".

16-летнюю девушки переведут в областную детскую больницу, так как за ней нужен уход и присмотр, чтобы все срасталось без смещений. Также подросток рассказала, что ей поступают угрозы физической расправы за дачу показаний.

Местные активисты "Hunters" и "Нацкорпуса" обеспечили ей круглосуточную охрану, отмечает "Обозреватель".

Елизавета пока единственная из всех очевидцев случившегося пришла в себя. Двое других пострадавших - Валерий Карякин и Михаил Баранов - находятся без сознания.

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Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести. Теперь он отказывается сотрудничать со следствием.

28 октября суд отправил его под арест без права залога.