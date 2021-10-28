Пострадавшая в ДТП в Харькове Дусик: За рулем был Николай Харьковский

Единственная находящаяся в сознании свидетельница аварии в Харькове Елизавета Дусик рассказала правоохранителям, что за рулем был подозреваемый, ее ровесник Николай Харьковский.

Об этом журналистам сообщила мама девушки Наталья Дусик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Newsroom.

По словам женщины, Елизавета сидела впереди на пассажирском сиденье, сзади находились двое ее друзей – Михаил и Валерий, а управлял автомобилем 16-летний Николай Харьковский.

"Конечно, за рулем был он. Мы даже написали показания. Она сидела впереди на пассажирском сиденье рядом с ним", – рассказала Наталья Дусик.

По словам мамы, Лиза оказалась в машине случайно.

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"Она знает, что есть такой человек – Николай. А вообще она ехала со своими знакомыми, которые сидели сзади и также пострадали. Выходит, Николай – это их общий знакомый. Он ей никакой не парень, как пишут. Из-за этого ей приходят угрозы. Люди, думают, что аварию спровоцировал ее парень, потому желают ей смерти. При этом ни сам Николай, ни его семья на контакт не выходили и ничего не просили. Ни помощи, ни угроз от них не было", – рассказывает Наталья Дусик.

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Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести. Теперь он отказывается сотрудничать со следствием.

28 октября суд отправил его под арест без права залога.