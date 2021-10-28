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Пострадавшая в ДТП в Харькове Дусик: За рулем был Николай Харьковский

Пострадавшая в ДТП в Харькове Дусик: За рулем был Николай Харьковский

Единственная находящаяся в сознании свидетельница аварии в Харькове Елизавета Дусик рассказала правоохранителям, что за рулем был подозреваемый, ее ровесник Николай Харьковский.

Об этом журналистам сообщила мама девушки Наталья Дусик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Newsroom.

По словам женщины, Елизавета сидела впереди на пассажирском сиденье, сзади находились двое ее друзей – Михаил и Валерий, а управлял автомобилем 16-летний Николай Харьковский.

"Конечно, за рулем был он. Мы даже написали показания. Она сидела впереди на пассажирском сиденье рядом с ним", – рассказала Наталья Дусик.

По словам мамы, Лиза оказалась в машине случайно.

Читайте: Пострадавшая в ДТП в Харькове 16-летняя Дусик рассказала об угрозах

"Она знает, что есть такой человек – Николай. А вообще она ехала со своими знакомыми, которые сидели сзади и также пострадали. Выходит, Николай – это их общий знакомый. Он ей никакой не парень, как пишут. Из-за этого ей приходят угрозы. Люди, думают, что аварию спровоцировал ее парень, потому желают ей смерти. При этом ни сам Николай, ни его семья на контакт не выходили и ничего не просили. Ни помощи, ни угроз от них не было", – рассказывает Наталья Дусик.

Также смотрите: "Заряжай и стреляй, бл#дь! Х#ярь в потолок!" - подросток-мажор, устроивший смертельное ДТП в Харькове, подарил другу пистолет. ВИДЕО

Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести. Теперь он отказывается сотрудничать со следствием.

28 октября суд отправил его под арест без права залога.

Автор: 

ДТП (7687) Харьков (7588)


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Топ комментарии
+35
Елизавете-респект за смелось и скорейшего выздоровления...
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28.10.2021 18:41 Ответить
+30
задачка для судьи
в машине устроившей ДТП ехали четыре человека . как доказать что ни один из них не сидел за рулем а в аварии виноват водитель пострадавшей машины
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28.10.2021 18:58 Ответить
+22
завтра ей нужную сумму занесут, скажет, что не помнит. просто жид мало денег дает пока что
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28.10.2021 18:42 Ответить
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Елизавете-респект за смелось и скорейшего выздоровления...
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28.10.2021 18:41 Ответить
завтра ей нужную сумму занесут, скажет, что не помнит. просто жид мало денег дает пока что
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28.10.2021 18:42 Ответить
Не занесут там денег таких нет, Коля оказался *издаболом, с утра он с батей мясом на рынке торговал, а ночью становился "олигархом"
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28.10.2021 19:20 Ответить
А экспертиза ДНК всё докажет и она ещё будет отвечать за то что лжесвидетельствовала
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28.10.2021 19:22 Ответить
лжесвидетельство это только после ознакомления и подписи статей об ответственности за дачу ложных показаний.
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29.10.2021 08:37 Ответить
Не факт...
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28.10.2021 19:27 Ответить
а зачем человеку брехать - єта инфекция на всю жизнь. родители ее - нормальньіе люди.
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29.10.2021 09:24 Ответить
папа мало денег предложил за десятку строгача?) 25 баранов всего?)
бы...дло рождает только бы...дло
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28.10.2021 18:42 Ответить
Нет, предложил 25 таких Иванов брюквоедов.
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28.10.2021 19:06 Ответить
звичайно. нащо їй за дауна відповідати....
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28.10.2021 18:43 Ответить
Зачем даунов обижать? Это тихие, безобидные люди. Перед нами воинствующий шизоид...
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29.10.2021 12:31 Ответить
Лишь бы не отказалась от показаний... А то мажор-убийца начал "забывать", был ли он за рулём..
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28.10.2021 18:44 Ответить
"Тут помню ,тут не помню..."(с)
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28.10.2021 19:47 Ответить
а шо так шустрять у цій справі мєнти - отмиваються від неопознаного камерами слуги Труханя?
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28.10.2021 18:45 Ответить
Вибори в Харкові через три дні...
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28.10.2021 19:02 Ответить
задачка для судьи
в машине устроившей ДТП ехали четыре человека . как доказать что ни один из них не сидел за рулем а в аварии виноват водитель пострадавшей машины
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28.10.2021 18:58 Ответить
Прецедент по делу Зайцевой - водитель пострадавшей машины выехал на желтый свет светофора, не пропустив "Инфинити," или виноваты оба, но водитель "Инфинити" в очень даже меньшей степени.
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28.10.2021 19:09 Ответить
По видео видно, что красный ехал на зеленый свет уже несколько секунд, перекресток был пуст, а потом туда вылетел на красный Инфинити. И за секунду кто-то стал трупом, а кто-то убийцей.
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28.10.2021 19:13 Ответить
Так и с Зайцевой светофоры все четко показывали... Только как это помогло второму водителю?
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28.10.2021 19:21 Ответить
Там главный виновник Зайцена: превышение скорости на красный. А второй водила начал движение на желтый после красного. И из-за этого попал под раздачу: поехал раньше времени, т.е. тоже нарушил. Неизвестно, как бы все произошло, если бы он стоял до зеленого: может Зайцева проскочила бы по касательной и не врезалась в тротуар, может он увидел бы несущийся автомобиль и не поехал вообще, но в ДТП он точно не был бы виноват даже косвенно. Тут такого не было.
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28.10.2021 20:44 Ответить
Разница лишь в доле секунды... Выедь Шевроле на долю секунды позже, было бы как с Зайцевой... И рассказывали бы, что это он ударил Инфинити...
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28.10.2021 20:56 Ответить
Не рассказывали бы. Инфинити все равно выехал бы на красный на скорости 180 (проскочило где-то). Шевроле выехал бы на зеленый. Единственная разница - возможно, Инфинити не ударил бы в водительскую дверь, а ударил бы в двигатель или оторвал передний бампер. От этого Инфинити все равно полетел бы по проспекту кубарем, его пассажиры пострадали бы, но трупа могло бы не быть. Это случай, казус, который привел к тяжким последствиям, которых Харьковский не желал. Тому было по фиг на последствия, $200 все решает, да и какие последствия, если он такой ловкий гонщик?! Это и называется преступное легкомыслие и преступная небрежность в одном флаконе, в отличие от умышленного преступления, как в его первую судимость.
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28.10.2021 22:39 Ответить
https://youtu.be/oVJcghvzQWg
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28.10.2021 23:03 Ответить
тю, чего непонятного. За рулем сидел пятый ("неустановленная личность"), сработали подушки, и этот пятый сразу убежал в неизвестном направлении. Ведутся поиски
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28.10.2021 23:40 Ответить
Не, народ из Инфинити уже дал показания. И не откажется, иначе им уже придется отвечать.
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29.10.2021 08:20 Ответить
или ... как в видео выше: его похитили...)))
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29.10.2021 08:39 Ответить
Не, походу водятлу жопа,тут филейка в прокуратуре не поможет,резонанс ...ть,под личный контроль зепреда!
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28.10.2021 19:07 Ответить
Да ещё не всё так однозначно. Найдут у мажора кучу "хронических" болезней вроде диабета и будут "доказывать", что внезапно упал в коматозное состояние прямо на педаль газа.
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28.10.2021 19:16 Ответить
А это не снимает вины, он изначально сел за руль не имея на то права, так что не проканает
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28.10.2021 19:23 Ответить
Ой, блін, ще як прокатить, пілять...
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28.10.2021 19:26 Ответить
А наш "неподкупный" суд признает, что это нарушение не находилось в причинной связи с последствиями и только оштрафует. Наша Фемида ещё та выдумщица.
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28.10.2021 19:49 Ответить
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28.10.2021 19:24 Ответить
хоть тут , потвора, не отбрешется
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28.10.2021 19:10 Ответить
******* на нары и опустить во все дыры, чисто по мажорски дать поглотать
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28.10.2021 19:12 Ответить
Бажаю швидкого одужання дівчині!!! Тримайтеся і не падайте духом, все буде добре.
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28.10.2021 19:13 Ответить
Не жмите слезу, малолетний хмырёнок с френдами заклеил тёлку и так далее. Но что-то пошло не так, и вместо того, чтобы сну-сну, все дружно оказались на больничной койку. Девицу жаль, считай инвалид на всю жизнь (там вроде таз раздроблен и селезёнка йок), но не надо делать умилённое лицо, чуть ли не "я не такая, я жду трамвая". Вопрос только в том, хватит ли у неё смелости не отказаться от показаний и довести дело до конца, деньги здоровье ей всё равно уже не вернут.
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28.10.2021 19:14 Ответить
Да это же антисемитизм, мажор Николай Харьковский не виноват.
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28.10.2021 19:15 Ответить
Дусик хозяйка своего слова. Захотела дала слово захотела забрала. 100% так будет
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28.10.2021 19:20 Ответить
А в будинку мясника вікна і двері ще цілі?
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28.10.2021 19:28 Ответить
чув, що якийсь мясний магазин згорів сьогодні, але не маю всієї інформаії його -не його, може співпадіння
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28.10.2021 20:14 Ответить
да пошло она нах... есть уже видео где она снимает на телефон всё что происходило за несколько минут до дтп и весело смеётся когда тварюка за рулём летит 160 -180 по проспекту на красный и чуть не сбивает пешехода на зебре.. А теперь она строит из себя жертву .. куй ей-должна отвечать как соучастница !
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28.10.2021 20:57 Ответить
Не вийде! За даною статтею винний той хто за кермом (якщо не буде доведено що вона втручалася в управління автомобілем і своми діями заважала водію!)
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29.10.2021 07:43 Ответить
Согласен с Вами полностью. Пусть девка попрыгает на костылях лет пять - в воспитательных целях...
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29.10.2021 15:31 Ответить
замнут по согласию сторон, у него денег куры не клюют
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28.10.2021 21:12 Ответить
"По словам мамы, Лиза оказалась в машине случайно"
Она просто в магазин за хлебушком шла.
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28.10.2021 21:14 Ответить
"Наши люди" за хлебушком на Инфинити не ездят.
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29.10.2021 11:31 Ответить
на опубликованных видео за минуты перед аварией, эта овца жертва заливалась смехом радости от скорости 160-180 км/ч
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28.10.2021 23:11 Ответить
"За словами мами, Ліза опинилась у машині випадково". - Ага. Відрився телепорт - і її перенесло з дому просто до авто того ви**дка. Просто її батьки хочуть зняти з себе відповідальність за те - якою росте їх доця.
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29.10.2021 01:55 Ответить
"Вона знає, що є така людина - Микола. А взагалі вона їхала зі своїми знайомими, які сиділи ззаду і також постраждали. Виходить, Микола - це їхній спільний знайомий. Він їй ніякий не хлопець, як пишуть". - Ага. "Незнайому дівчину" одразу посадили на переднє сидіння. Вірю-вірю.
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29.10.2021 01:57 Ответить
Немає різниці, що вона зараз каже... До суда її ще 100 разів залякають або куплять
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29.10.2021 08:11 Ответить
ЯКЩО ЦЬОГО МАЛОГО ІДІОТА НЕ ПОСАДЯТЬ, ТО ГРОШ ЦІНА НАШОМУ ПРАВОСУДДЮ!!!! МОЛОДА ДІВЧИНА, ЯКА СИДІЛА ПОРУЧЬ ТАКОЖ БУЛА ГЛУПА, АЛЕ НЕ ВОНА ТВОРИЛА ЧУДЕСА ЗА КЕРМОМ І ЛЕТІЛА НА МАШИНІ ЯК СКАЖЕННА ПО ЦЕНТРУ ГОРОДА, НЕ ДИВЛЯЧИСЬ НА ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ!!! ВИННИЙ ТІЛЬ ЦЕЙ КОЛЯ, ДУРНЕ ДЕБІЛЯТКО!!!
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29.10.2021 11:00 Ответить
Вы абсолютно правы.Девочка - конченая дура, которая остаток своей жизни будет прыгать на костылях или ездить на инвалидной коляске.... Зато покаталась на Инфинити....
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29.10.2021 15:33 Ответить
Никого в этой стране не удивляет, что в больнице человек лежит на постели в шубе и под одеялом.
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29.10.2021 18:21 Ответить
 
 