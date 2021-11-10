Лікар у Дніпрі щоденно створював близько 30 фейкових сертифікатів про COVID-вакцинацію, за кожен він брав 2,5 тис. грн. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України заблокувала масштабну схему фальсифікації сертифікатів про вакцинацію від COVID -19 у Дніпрі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Правоохоронцям вдалося встановити лікаря, який "продукував" до 30 фейкових сертифікатів на день. За внесення неправдивих відомостей в електронну систему "eHealth" він брав по 2,5 тис. грн з "клієнта".
За даними слідства, організував схему лікар пункту вакцинації однієї з амбулаторій міста. Фейкові сертифікати видавав, здебільшого, таким категоріям:
- поодиноким громадянам, які не бажали вакцинуватися, однак хотіли мати свідоцтво у застосунку "Дія";
- клієнтам турагенцій міста, які планували виїхати за кордон із сертифікатом;
- працівникам місцевих підприємств.
Персональні дані невакцинованих осіб медпрацівник вносив в електронну систему охорони здоров’я "eHealth" через комплексну медичну інформаційну систему "Каштан", а вакцину списував. Проіснувала ця протиправна схема декілька місяців.
Правоохоронці викрили зловмисника на одній із "гуртових" оборудок під час передачі йому першого траншу за 9 підроблених сертифікатів про вакцинацію.
У ході обшуків, проведених за місцем праці та фактичного мешкання зловмисника, виявлено та вилучено:
- печатки і штампи різних медичних закладів, у тому числі й ті, якими засвідчують результати лабораторних досліджень;
- бланки суворої звітності, призначені для запису інформації про встановлені діагнози та перебіг хвороби;
- 50 тис. гривень;
- чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.
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Наразі в межах кримінального провадження, відкритого за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, планується повідомлення про підозру організатору протиправної схеми та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до схеми осіб.
Після виявлення громадян, персональні дані яких були протиправно внесені в систему "eHealth", СБУ ініціюватиме анулювання їхніх свідоцтв про вакцинацію і притягнення їх до відповідальності за протиправні дії.
Викриття незаконної оборудки здійснювало Управління СБУ у Дніпропетровській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра.
Служба безпеки України акцентує увагу громадян України на неприпустимості використання в умовах пандемії підроблених тестів і сертифікатів про вакцинацію від COVID -19.
За виготовлення та використання фальшивок передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.
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Сообщается, что более 100 тыс. человек в Греции получили поддельный сертификат о вакцинации после введения физраствора. Некоторые врачи не стали отказываться от денег, но использовали настоящую вакцину, чтобы избежать неприятностей на работе. В местном https://www.gazeta.ru/tags/organization/mvd.shtml МВД подтвердили наличие такой проблемы, отметив, что граждан с поддельными сертификатами менее 100 тыс.
Теперь некоторые граждане столкнулись со сложной юридической и социальной проблемой, ведь они получили вакцину против своей воли. «Обманутые пациенты» могут написать заявление на врачей за медицинскую услугу, оказанную без согласия. Правда, перед этим им придется признать факт дачи взятки, за который грозит серьезное наказание.
КРАСАВЦІ !!! Можуть , коли хочуть .
Долаємо корупцію разом .
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top
у тебя нету крови на рукахне пользовался им. А если сходил в громадську вбиральню паписять и предъявил сертификат, то на твоих руках кровьты нарушил закон и будеш сидеть
меньше дня работы.
Не удивительно, что все эти медики ноу нэйм. Как говорится бабки любят тышу.
И будет щастие великое
ЗЫ: кстате, а в частных клиниках прививачки делают?
та он наверное и не хранил ее там - по идее выручка за день просто была)) кстати, вроде ультрафиолет есть же такие маленькие приборчики по размеру как степплер - зажмотился наверное))
> Никаких записей и лишних печатей!
лучше наоборот - делать записи но неправильные)) ну к примеру - получил от Васи Х. 150 млн))) или от Васи Z. - 3грн 35 копеек
А мне нравится как сделали врачи в Греции - брали по 400 евриков за то, что будут колоть физраствор - но на самом деле вводили вакцину)) Бедные обманутые антиваксеры теперь штурмуют суды, откуда их благополучно посылают.
Ко-ко-ко вакцина не работает.
распространителя фейковой дии берут на стажировку по последним новостям
а этот будет продавать и дальше, только 99,9 будет отдавать на верх.
Бараны которые напилили дию,сделали сканеры,даже банальную проверку не ввели, идет запрос на сервер дии или просто в интернет зато бабла сруби как будто на марс отправили человека .
Сертификаты не урегулированы Законом.
Не введено чрезвычайное положение, которое давало бы право для ограничения прав и свобод граждан, которые гарантированы Конституцией.
Решение за судом,
но эти "сертификаты" - филькины грамоты просто.
вот здесь - https://dsa.court.gov.ua/dsa/pres-centr/news/1205033/
вся статистика как коап 44.3 разваливаеться в судах.