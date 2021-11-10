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Лікар у Дніпрі щоденно створював близько 30 фейкових сертифікатів про COVID-вакцинацію, за кожен він брав 2,5 тис. грн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України заблокувала масштабну схему фальсифікації сертифікатів про вакцинацію від COVID -19 у Дніпрі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронцям вдалося встановити лікаря, який "продукував" до 30 фейкових сертифікатів на день. За внесення неправдивих відомостей в електронну систему "eHealth" він брав по 2,5 тис. грн з "клієнта".

За даними слідства, організував схему лікар пункту вакцинації однієї з амбулаторій міста. Фейкові сертифікати видавав, здебільшого, таким категоріям:

- поодиноким громадянам, які не бажали вакцинуватися, однак хотіли мати свідоцтво у застосунку "Дія";

- клієнтам турагенцій міста, які планували виїхати за кордон із сертифікатом;

- працівникам місцевих підприємств.

Персональні дані невакцинованих осіб медпрацівник вносив в електронну систему охорони здоров’я "eHealth" через комплексну медичну інформаційну систему "Каштан", а вакцину списував. Проіснувала ця протиправна схема декілька місяців.

Правоохоронці викрили зловмисника на одній із "гуртових" оборудок під час передачі йому першого траншу за 9 підроблених сертифікатів про вакцинацію.

У ході обшуків, проведених за місцем праці та фактичного мешкання зловмисника, виявлено та вилучено:

  • печатки і штампи різних медичних закладів, у тому числі й ті, якими засвідчують результати лабораторних досліджень;
  • бланки суворої звітності, призначені для запису інформації про встановлені діагнози та перебіг хвороби;
  • 50 тис. гривень;
  • чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчими днями будуть оприлюднені норми звільнення від кримінальної відповідальності за купівлю підробленого COVID-сертифіката, - Клименко

Наразі в межах кримінального провадження, відкритого за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, планується повідомлення про підозру організатору протиправної схеми та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Лікар у Дніпрі щоденно створював близько 30 фейкових сертифікатів про COVID-вакцинацію, за кожен він брав 2,5 тис. грн 01

Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до схеми осіб.

Після виявлення громадян, персональні дані яких були протиправно внесені в систему "eHealth", СБУ ініціюватиме анулювання їхніх свідоцтв про вакцинацію і притягнення їх до відповідальності за протиправні дії.

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Викриття незаконної оборудки здійснювало Управління СБУ у Дніпропетровській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра.

Лікар у Дніпрі щоденно створював близько 30 фейкових сертифікатів про COVID-вакцинацію, за кожен він брав 2,5 тис. грн 02

Служба безпеки України акцентує увагу громадян України на неприпустимості використання в умовах пандемії підроблених тестів і сертифікатів про вакцинацію від COVID -19.

За виготовлення та використання фальшивок передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Лікар у Дніпрі щоденно створював близько 30 фейкових сертифікатів про COVID-вакцинацію, за кожен він брав 2,5 тис. грн 03
Лікар у Дніпрі щоденно створював близько 30 фейкових сертифікатів про COVID-вакцинацію, за кожен він брав 2,5 тис. грн 04
Лікар у Дніпрі щоденно створював близько 30 фейкових сертифікатів про COVID-вакцинацію, за кожен він брав 2,5 тис. грн 05
Фото: сайт СБУ

Дніпро (3273) підробка (437) фальсифікація (170) СБУ (12812) сертифікат (426)


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Топ коментарі
+10
Не вздумайте вестись на амнистию - купленные сертификаты заряжены на выздоровление и даже иногда мироточат ! Уже спасли жизнь ни одного купившего - в реанимации прикладываешь сертификат на лоб и сразу идёшь на поправку !
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10.11.2021 11:12
+7
Друзі , влада запровадила ковід - амністію . Хто купив сертифікат , але вирішив вакцинуватись - сміло признавайтесь , здавайте лікаря - хабарника і куплений сертифікат буде анульований . Шлях до вакцинації - відкритий . Лікар , щоб зменшити термін ув'язнення може піти на співпрацю зі слідством і здати решту покупців , що не признались .
КРАСАВЦІ !!! Можуть , коли хочуть .
Долаємо корупцію разом .
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10.11.2021 10:58
+7
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10.11.2021 11:12
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ехайте в Сумы, тут дешевле. в Днепре какие-то жадные врачи.
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10.11.2021 10:58 Відповісти
А в Одессу-маму, не?
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10.11.2021 11:06 Відповісти
Греческие антиваксеры платили медикам по €400 за укол физраствором, чтобы получить сертификат о вакцинации от Covid-19. Врачи брали деньги, но кололи таким пациентам препарат Pfizer. Об этом сообщает греческий телеканал https://www.megatv.com/2021/10/09/koronoios-pelateia-ano-ton-100-000-atomon-se-kyklomata-ton-pseytoemvolismon/ Mega TV .

Сообщается, что более 100 тыс. человек в Греции получили поддельный сертификат о вакцинации после введения физраствора. Некоторые врачи не стали отказываться от денег, но использовали настоящую вакцину, чтобы избежать неприятностей на работе. В местном https://www.gazeta.ru/tags/organization/mvd.shtml МВД подтвердили наличие такой проблемы, отметив, что граждан с поддельными сертификатами менее 100 тыс.

Теперь некоторые граждане столкнулись со сложной юридической и социальной проблемой, ведь они получили вакцину против своей воли. «Обманутые пациенты» могут написать заявление на врачей за медицинскую услугу, оказанную без согласия. Правда, перед этим им придется признать факт дачи взятки, за который грозит серьезное наказание.
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10.11.2021 13:25 Відповісти
Друзі , влада запровадила ковід - амністію . Хто купив сертифікат , але вирішив вакцинуватись - сміло признавайтесь , здавайте лікаря - хабарника і куплений сертифікат буде анульований . Шлях до вакцинації - відкритий . Лікар , щоб зменшити термін ув'язнення може піти на співпрацю зі слідством і здати решту покупців , що не признались .
КРАСАВЦІ !!! Можуть , коли хочуть .
Долаємо корупцію разом .
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10.11.2021 10:58 Відповісти
Хохохо, кто купил - тому уже не нада
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10.11.2021 11:01 Відповісти
Вот хорошая статья про скидку...кому ..когда и за что...
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top
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10.11.2021 11:59 Відповісти
Можно признацца, что купил ковид-сертификат если у тебя нету крови на руках не пользовался им. А если сходил в громадську вбиральню паписять и предъявил сертификат, то на твоих руках кровь ты нарушил закон и будеш сидеть
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10.11.2021 11:02 Відповісти
"Сдай соседа -получи сертификат бесплатно !"
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10.11.2021 11:04 Відповісти
1,5 ляма в месяц - даже у карлсона зп в 3 раза ниже...
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10.11.2021 10:59 Відповісти
Маладец!
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10.11.2021 11:01 Відповісти
и нашли всего лишь 50к гривен?
меньше дня работы.
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10.11.2021 11:04 Відповісти
Это наверное один из тех медиков, на которых ссылаются антиваксеры. Что вакцина бесполезна.
Не удивительно, что все эти медики ноу нэйм. Как говорится бабки любят тышу.
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10.11.2021 11:04 Відповісти
Нехило он "нацарював". Будет чем теперь с Малюськой за платную камеру расплатиться...
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10.11.2021 11:06 Відповісти
Карочи. На рабочем месте бабло не хранить! Принимая наличку проверять ультрафиолетом как минимум! Никаких записей и лишних печатей!

И будет щастие великое

ЗЫ: кстате, а в частных клиниках прививачки делают?
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10.11.2021 11:10 Відповісти
> На рабочем месте бабло не хранить!
та он наверное и не хранил ее там - по идее выручка за день просто была)) кстати, вроде ультрафиолет есть же такие маленькие приборчики по размеру как степплер - зажмотился наверное))

> Никаких записей и лишних печатей!
лучше наоборот - делать записи но неправильные)) ну к примеру - получил от Васи Х. 150 млн))) или от Васи Z. - 3грн 35 копеек
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10.11.2021 11:27 Відповісти
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10.11.2021 11:12 Відповісти
Не вздумайте вестись на амнистию - купленные сертификаты заряжены на выздоровление и даже иногда мироточат ! Уже спасли жизнь ни одного купившего - в реанимации прикладываешь сертификат на лоб и сразу идёшь на поправку !
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10.11.2021 11:12 Відповісти
А я думав що тільки справжні сертифікати в реанімації так діють.
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10.11.2021 11:56 Відповісти
Якби "бесплатні" так діяли, то вони коштували б купу грошей !
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10.11.2021 12:30 Відповісти
в реанімації справжні лише свідоцтва видають.
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10.11.2021 13:11 Відповісти
Понятно теперь откуда ноги растут антиваксеровской истерии.
А мне нравится как сделали врачи в Греции - брали по 400 евриков за то, что будут колоть физраствор - но на самом деле вводили вакцину)) Бедные обманутые антиваксеры теперь штурмуют суды, откуда их благополучно посылают.
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10.11.2021 11:14 Відповісти
пилять, где подобную дич сочиняют
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10.11.2021 11:19 Відповісти
гугли
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10.11.2021 11:28 Відповісти
ага, а то что врачам все равно светит срок за жульничество - то ниче)))
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10.11.2021 11:29 Відповісти
Падоляцкие боты 25 миллионов отрабатывают...
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10.11.2021 12:01 Відповісти
служители народа из сбу на службе народу...
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10.11.2021 11:21 Відповісти
60к денег в день с дебилов, не ну ему надо премию дать, антиваксы должны страдать по всем фронтам, это их призвание. Пока есть антиваксы Украина может быть спокойна: график вымирания идёт с опережением. Израиль: 65% вакцинировано, население 9млн человек, умерших за 8 число : 2. Украина: 20% вакцинировано (половина вот таких фейков), население 42млн, умерших 800+
Ко-ко-ко вакцина не работает.
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10.11.2021 11:21 Відповісти
понять и простить
распространителя фейковой дии берут на стажировку по последним новостям
а этот будет продавать и дальше, только 99,9 будет отдавать на верх.
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10.11.2021 11:22 Відповісти
Не было там фейковой дии) там приложение по дизайну только схожее, а так никакого отношения к дии оно не имеет))
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10.11.2021 11:30 Відповісти
то что вы описывает это на позапрошлой неделе, а на прошлой чел сделал сервер на котором лежала ваша подкорректированая инфа, а сканеры сканируя шли на его сервер и соответственно выдавали нужную информацию
Бараны которые напилили дию,сделали сканеры,даже банальную проверку не ввели, идет запрос на сервер дии или просто в интернет зато бабла сруби как будто на марс отправили человека .
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10.11.2021 11:39 Відповісти
Да, слышал об этом) Там правда было мало подробностей) И если там при сканировании кр кода действительно нету проверки какой там урл - то это лажа капец)))
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10.11.2021 18:10 Відповісти
А Вы знаете, сколько мы получаем? А Вы знаете, как плохо взятки стали нести?
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10.11.2021 11:23 Відповісти
Так власть и близко не соблюдает закон.
Сертификаты не урегулированы Законом.
Не введено чрезвычайное положение, которое давало бы право для ограничения прав и свобод граждан, которые гарантированы Конституцией.
Решение за судом,
но эти "сертификаты" - филькины грамоты просто.
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10.11.2021 11:39 Відповісти
100%
вот здесь - https://dsa.court.gov.ua/dsa/pres-centr/news/1205033/
вся статистика как коап 44.3 разваливаеться в судах.
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10.11.2021 11:42 Відповісти
ну и что, статья такая, что заплатит штраф и всьо..., уверена, что и дальше будет работать, эта обычная ловля рыбы на соревнованиях рыбаков - поймали, сфоткали и отпустили..., ну рыба не много испугалась и остальные немного напряглись...
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10.11.2021 11:44 Відповісти
Мабуть не поділивсь все собі хотів. Жадність фраєра згубила.
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10.11.2021 11:52 Відповісти
И не делился с "кем нужно" !
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10.11.2021 13:06 Відповісти
Шкура!!!
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10.11.2021 22:16 Відповісти
 
 