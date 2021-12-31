Зе!Підсумки року, токсичні елементи Кремля, паралельний світ влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Зе!Підсумки
Читайте на "Цензор.НЕТ": 45% українців вважають Зеленського розчаруванням року, - Демініціативи
Перлина колекції зашкварів СН
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Заморожена скумбрія, з якої можна приготувати безліч чудових страв, коштує 8 гривень за кілограм", - Олена Зеленська.
- Паралельний світ існує!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Гречка по 12 гривень за кілограм, сало - за 50. Яловичина - 50-70 грн, але можна купити і за 20, - "слуга народу" Тищенко про свої закупівлі на Бессарабському ринку в Києві. ВIДЕО
Так отож...
Попробуй!Те
Загострення
Читайте на "Цензор.НЕТ": Жириновський закликає бомбити Україну в новорічну ніч. ВIДЕО
Пророцтво
Токсичні елементи Кремля
На сучасний лад
... у кожного свої досягнення
Усе буде добре!
З Новим, 2222 роком!
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"Ми покусаємо цій лярві вареник з бринзою, щойно вона зайде в море", - заявив лідер скумбрій.
Риби сприйняли заяву Олени про 8 гривень за кг - спробою назвати скумбрій дешевками. © сеть
Фотожаберам респект та з наступаючим Новим роком!
і Вам того ж бажаю !