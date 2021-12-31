УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4330 відвідувачів онлайн
Новини Фото Фотошопи політиків
21 848 71

Зе!Підсумки року, токсичні елементи Кремля, паралельний світ влади. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Зе!Підсумки року, токсичні елементи Кремля, паралельний світ влади. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Зе!Підсумки

Читайте на "Цензор.НЕТ": 45% українців вважають Зеленського розчаруванням року, - Демініціативи

Зе!Підсумки року, токсичні елементи Кремля, паралельний світ влади. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Перлина колекції зашкварів СН

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Заморожена скумбрія, з якої можна приготувати безліч чудових страв, коштує 8 гривень за кілограм", - Олена Зеленська.

Зе!Підсумки року, токсичні елементи Кремля, паралельний світ влади. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

- Паралельний світ існує!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гречка по 12 гривень за кілограм, сало - за 50. Яловичина - 50-70 грн, але можна купити і за 20, - "слуга народу" Тищенко про свої закупівлі на Бессарабському ринку в Києві. ВIДЕО

Зе!Підсумки року, токсичні елементи Кремля, паралельний світ влади. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Так отож...

Зе!Підсумки року, токсичні елементи Кремля, паралельний світ влади. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Попробуй!Те

Зе!Підсумки року, токсичні елементи Кремля, паралельний світ влади. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Загострення

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жириновський закликає бомбити Україну в новорічну ніч. ВIДЕО

Зе!Підсумки року, токсичні елементи Кремля, паралельний світ влади. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Пророцтво

Зе!Підсумки року, токсичні елементи Кремля, паралельний світ влади. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Токсичні елементи Кремля

Зе!Підсумки року, токсичні елементи Кремля, паралельний світ влади. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

На сучасний лад

Зе!Підсумки року, токсичні елементи Кремля, паралельний світ влади. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

... у кожного свої досягнення

Зе!Підсумки року, токсичні елементи Кремля, паралельний світ влади. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Усе буде добре!

Зе!Підсумки року, токсичні елементи Кремля, паралельний світ влади. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

З Новим, 2222 роком!

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Жириновський Володимир (218) Зеленський Володимир (23829) Кличко Віталій (3512) путін володимир (23818) фотожаба (13863) Кива Ілля (377) Тищенко Микола (351)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+47
показати весь коментар
31.12.2021 12:03
+46
показати весь коментар
31.12.2021 12:16
+37
показати весь коментар
31.12.2021 12:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а им НАСрать ....- в сенсі , що їх багато ...))
показати весь коментар
31.12.2021 11:45 Відповісти
Адміни! Коли Вася Рибніков здасть чергову хохму в номер?
показати весь коментар
31.12.2021 11:49 Відповісти
Читай у Рибникова на сайті УНІАН
https://www.unian.net/editor/vasiliy-rybnikov
показати весь коментар
31.12.2021 12:09 Відповісти
І тут:
https://site.ua/vasrybnikov1974
показати весь коментар
31.12.2021 16:36 Відповісти
У большинства российского населения искривлённое сознание веками пропаганды. Если в Германии нацисты вбивали свои людоедские догмы 12 лет, то в России населению вколачиваются в черепные коробки пропагандистские догмы в течение веков. При чём эти догмы могут прямо противоположные по политическому вектору в зависимости от группировки, находящейся у власти, ультралевые как при СССР, или ультраправые как сейчас. Но как правило они все те же хамовато-ксенофобские и с шовинистическим душком. В результате появилось такое стадо, оболваненное хамовато-ксенофобской, приторно-хвастливой, петушачье-фанфаронской пропагандой из "каждого утюга", которому сложно понять, что Америке вообще по барабану Россия. В США живут своей довольно комфортной жизнью, и только когда какие-то бандитские режимы начинают барагозить, цивилизованное мировое сообщество обращается к США как к гаранту безопасности цивилизованного мира. У гэбни, правящей сейчас в России давно крышу сорвало от нефтедолларов, они хотят править миром, при этом они навязывают другим странам свою бандитскую, мафиозно-авторитарную, стадно-холуйскую модель управления государством.
показати весь коментар
31.12.2021 12:27 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2021 11:49 Відповісти
це олєжєк ?
показати весь коментар
31.12.2021 12:02 Відповісти
Иги Поп
показати весь коментар
31.12.2021 12:06 Відповісти
Великий та жахливий!
показати весь коментар
31.12.2021 12:12 Відповісти
https://youtu.be/vmFAwzpLbGw "In The Death Car" ?
показати весь коментар
31.12.2021 12:14 Відповісти
ЗЫ... дэд кар - на фоне скумбрии по 8 грн
показати весь коментар
31.12.2021 12:15 Відповісти
Наш в стельку(чЬОрт)
показати весь коментар
31.12.2021 12:16 Відповісти
Каждую неделю, зе-***** пробивает очередное дно. Надеюсь долпоепы 73% теперь наржутся до усерачки
показати весь коментар
31.12.2021 11:54 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2021 12:03 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2021 12:17 Відповісти
Так ось вона яка, скумбрія по 8 грн. за 1 кг!
показати весь коментар
31.12.2021 14:42 Відповісти
показати весь коментар
01.01.2022 21:19 Відповісти
И шо болезное этим хотело сказать
показати весь коментар
31.12.2021 12:07 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2021 12:19 Відповісти
Їжте, не обляпайтеся.
показати весь коментар
31.12.2021 14:12 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2021 12:08 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2021 17:51 Відповісти
Лєнка-апалченка потрапила Тирнету на язик, тепер з неї не злізуть.
показати весь коментар
31.12.2021 12:09 Відповісти
...не злiзуть, пока они не пощезнут ваапше на своих терриконовых(маргинальных) полях.
показати весь коментар
31.12.2021 12:26 Відповісти
2 дні тому моїй сусідці телефонувала донька з Ірманії. У вас там скумбрія по 8? Вже і там знають.
показати весь коментар
31.12.2021 12:39 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2021 12:10 Відповісти
Картинка этой вовыной тыСЧи - явка с повинной, бо показывает нам, шо уже отжато... Вава, доFFай, жги иСЧьо(шоу под статью)...
показати весь коментар
31.12.2021 12:29 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2021 12:12 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2021 12:13 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2021 12:13 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2021 17:49 Відповісти
СБУ не радить сім'ї Зеленських відпочивати на морі, бо проти першої леді готують теракт:
"Ми покусаємо цій лярві вареник з бринзою, щойно вона зайде в море", - заявив лідер скумбрій.
Риби сприйняли заяву Олени про 8 гривень за кг - спробою назвати скумбрій дешевками. © сеть
показати весь коментар
31.12.2021 12:14 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2021 12:14 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2021 12:15 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2021 12:19 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2021 15:35 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2021 12:16 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2021 12:17 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2021 12:17 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2021 17:56 Відповісти
Найкращі жабки за рік!
Фотожаберам респект та з наступаючим Новим роком!
показати весь коментар
31.12.2021 12:18 Відповісти
Шановний,що це Ви коментарі відправляєте без коментарів? Вже празднуєте?🤓
показати весь коментар
31.12.2021 13:55 Відповісти
святкую ))))) та й празную теж )))))
і Вам того ж бажаю !
показати весь коментар
31.12.2021 15:36 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2021 15:42 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2021 12:18 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2021 12:21 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2021 12:27 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2021 19:33 Відповісти
кожному ЗЕ-виборцю під ялинку светрик - носіть і пам"ятайте !!!
показати весь коментар
31.12.2021 12:30 Відповісти
Перепрошую, а чому з новим роком нас вітає тупий бугай кличко?!
показати весь коментар
31.12.2021 13:20 Відповісти
тебе отбили мозги...?\вопрос риторический...\
показати весь коментар
31.12.2021 13:30 Відповісти
Мозги? А, хот стоп теперь понял, что он там делает! Год то 2222!
показати весь коментар
31.12.2021 13:48 Відповісти
селёдки хочешь холоп...?
показати весь коментар
31.12.2021 13:52 Відповісти
Нет. А при чем тут селедка?
показати весь коментар
31.12.2021 13:57 Відповісти
тогда тебе швабра положена...!
показати весь коментар
31.12.2021 14:04 Відповісти
Зачем? Она у меня есть? Уж лучше тогда квартира, или авто!
показати весь коментар
31.12.2021 14:06 Відповісти
тебе свиноцабаке может ещё морду маслом помазать...?
показати весь коментар
31.12.2021 14:10 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2021 14:50 Відповісти
А за пазухой он кстати, случайно не серп и молот держит? Ну, это уже перебор, кличко точно идиот, но вот советчик вряд ли!
показати весь коментар
31.12.2021 13:52 Відповісти
Лично тебя хай поздравляет князек твоего зажопья.
показати весь коментар
31.12.2021 13:41 Відповісти
Кличкоботы, какие же вы унылые!
показати весь коментар
31.12.2021 13:48 Відповісти
Ура, товарісчі! З моїми новими роковинами вас! - Ваш Вовік, 42 годочков.

показати весь коментар
31.12.2021 13:51 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2021 14:49 Відповісти
хіт року "Перша Скумбрія"
показати весь коментар
31.12.2021 14:50 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2021 15:44 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2021 17:50 Відповісти
Среди шлака есть жила
показати весь коментар
31.12.2021 19:19 Відповісти
 
 