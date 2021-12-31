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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Другий день поспіль всі області України у "жовтій зоні", - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні другий день поспіль - 29 та 30 грудня - всі області виконують епідемічні вимоги щодо COVID-19, які висуваються до "жовтої зони".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Усі області виконують вимоги до жовтого рівня епіднебезпеки за показниками рівня захворюваності, коефіцієнта виявлення випадків захворювання, охоплення тестуванням на COVID-19, динаміки госпіталізації та завантаження ліжок із киснем.

Також зазначається, що станом на 30 грудня у Донецькій та Чернігівській областях коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 перебував на граничному рівні: 20,4% - у Донецькій та 20% - у Чернігівській областях. Тоді як для "жовтої зони" він не має перевищувати 20%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США, Австралії, європейських та азійських країнах через коронавірус значно обмежили святкові заходи

У "жовтій зоні" епіднебезпеки на території країни слід обов'язково дотримуватися маскового режиму, фізичної дистанції в 1,5 м.

Забороняються масові заходи за участю більше ніж одна особа на 4 кв. м площі будівлі або території, заповнюваність кінозалів і залів інших закладів культури понад 50% місць, заповнюваність спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж одна особа на 10 кв. м.

Дошкільні навчальні заклади та 1-4 класи шкіл у "жовтій зоні" працюють у звичайному форматі, проте інші навчальні заклади можуть працювати лише за наявності 80% персоналу, вакцинованого хоча б однією дозою. Інакше навчальний заклад працює у дистанційному форматі.

Обмеження часу роботи закладів відсутні.

Другий день поспіль всі області України у жовтій зоні, - МОЗ 01

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 209 осіб, зафіксовано 7 029 нових випадків зараження, 8 609 осіб одужали

Автор: 

МОЗ (5393) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Так , без паніки . Після свят буде черговий спалах , кількість невакцинованих знов різко скоротиться і ми щасливо увійде в зелену зону знов . Головне не панікувати .
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31.12.2021 14:06 Відповісти
Піду готувати міт-циліндри...
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31.12.2021 14:06 Відповісти
Після свят зразу в червоній будуть. Шаритись же будуть по гостях, а слуги ще й омікрона з теплих морєй понавозять
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31.12.2021 14:09 Відповісти
важко "омІкрону " - прошлепати Африку - а вона вам не ДНРы - ЛНРы....- доповзти в ЕС ...- а там Свята ...тепер ще Новорічні ...., дальше ми Різдвянны та всі іншы Юлыано- Григоріанські ....- от тому то він у нас по їх прогнозам в Лютому і доповзе ...потрепаний трішке - але доповзе ...
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31.12.2021 14:14 Відповісти
З цими Зеленими Йолопами це ненадовго.
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31.12.2021 14:16 Відповісти
Праздники, фуле... Буковели... А у буржуев праздники аккурат 25го закончились, и вот принимайте - в наполовину ТРИЖДЫ проколотой Британии +188 000, хехехе
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31.12.2021 14:18 Відповісти
Если вы со своим свиным рылом не будете лезть со всякими карантинными ограничениями и эксперементальным щирянием, через пару месяцев не понадобятся никакие ограничения и принудительная вакцинация. Вирус потеряет свою агрессивность.
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31.12.2021 15:18 Відповісти
прямий транслював концерт поплавського ( може й у запису). так от: усі на сцені були без масок і ніяких півтора метра дистанції. Інколи там танцювало-вихилялося до півсотні людей.
У залі - як оселедці в бочці один коло одного. Всі у щитках прозорих як ото для косарки чи болгарки.
Всі кричать-вищать з відкритими ротами, дихають на ті щитки, повітря з-під щитків розлітається навколо. Це хіба дотримання карантину? Це профанація карантину. Чомусь поплавському можна. Чому? - Гроші? баба-да?
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31.12.2021 17:12 Відповісти
Нова радість стала! Яка не бувала! Над вертепом зірка ясна, зірка ясна засіяла! Чи вакциноцид вже закінчується? Так вип"ємо горілки з перцем за чай з малиновим варенням! Через яких ковід не пройде!
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31.12.2021 18:10 Відповісти
 
 