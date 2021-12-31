Другий день поспіль всі області України у "жовтій зоні", - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
В Україні другий день поспіль - 29 та 30 грудня - всі області виконують епідемічні вимоги щодо COVID-19, які висуваються до "жовтої зони".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
Усі області виконують вимоги до жовтого рівня епіднебезпеки за показниками рівня захворюваності, коефіцієнта виявлення випадків захворювання, охоплення тестуванням на COVID-19, динаміки госпіталізації та завантаження ліжок із киснем.
Також зазначається, що станом на 30 грудня у Донецькій та Чернігівській областях коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 перебував на граничному рівні: 20,4% - у Донецькій та 20% - у Чернігівській областях. Тоді як для "жовтої зони" він не має перевищувати 20%.
У "жовтій зоні" епіднебезпеки на території країни слід обов'язково дотримуватися маскового режиму, фізичної дистанції в 1,5 м.
Забороняються масові заходи за участю більше ніж одна особа на 4 кв. м площі будівлі або території, заповнюваність кінозалів і залів інших закладів культури понад 50% місць, заповнюваність спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж одна особа на 10 кв. м.
Дошкільні навчальні заклади та 1-4 класи шкіл у "жовтій зоні" працюють у звичайному форматі, проте інші навчальні заклади можуть працювати лише за наявності 80% персоналу, вакцинованого хоча б однією дозою. Інакше навчальний заклад працює у дистанційному форматі.
Обмеження часу роботи закладів відсутні.
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У залі - як оселедці в бочці один коло одного. Всі у щитках прозорих як ото для косарки чи болгарки.
Всі кричать-вищать з відкритими ротами, дихають на ті щитки, повітря з-під щитків розлітається навколо. Це хіба дотримання карантину? Це профанація карантину. Чомусь поплавському можна. Чому? - Гроші? баба-да?