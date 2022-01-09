Україна та Польща відзначили 30-річчя дипломатичних відносин. ФОТО

Україна і Польща 8 січня відзначили 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між обома країнами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

З цієї нагоди одночасно Маріїнський палац у Києві і Президентський палац у Варшаві о 18-й годині (17-й годині за варшавським часом) були підсвічені ілюмінацією з кольорами українського та польського прапорів і згадкою про 30-річчя встановлення дипвідносин.

Президенти України і Польщі Володимир Зеленський й Анджей Дуда з цієї нагоди синхронно розмістили дописи у Твіттері.

"Сьогодні відзначаємо 30 років з дня встановлення дипломатичних відносин між Україною та Польщею. Цінуємо наше стратегічне партнерство та справді дружні взаємини. Разом з президентом Анджеєм Дудою працюємо далі над новими історіями успіху України та Польщі",- йдеться у дописах у твіттері Зеленського українською та польською мовами.

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Своєю чергою Дуда у своїх дописах у твіттеріукраїнською та польською мовами згадав про 30-річчя встановлення дипвідносин та розміщення ілюмінації з польським та українським прапорами у Варшаві та Києві.

"Дякую Президентові Володимиру Зеленському за дружбу та співпрацю, Польща підтримує Україну. Разом ми сильніші", - написав Дуда.

Україна і Польща офіційно встановили дипломатичні відносини 8 січня 1992 року.

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