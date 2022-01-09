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Україна та Польща відзначили 30-річчя дипломатичних відносин. ФОТО

Україна і Польща 8 січня відзначили 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між обома країнами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

З цієї нагоди одночасно Маріїнський палац у Києві і Президентський палац у Варшаві о 18-й годині (17-й годині за варшавським часом) були підсвічені ілюмінацією з кольорами українського та польського прапорів і згадкою про 30-річчя встановлення дипвідносин.

Україна та Польща відзначили 30-річчя дипломатичних відносин 01Україна та Польща відзначили 30-річчя дипломатичних відносин 02

Президенти України і Польщі Володимир Зеленський й Анджей Дуда з цієї нагоди синхронно розмістили дописи у Твіттері.

"Сьогодні відзначаємо 30 років з дня встановлення дипломатичних відносин між Україною та Польщею. Цінуємо наше стратегічне партнерство та справді дружні взаємини. Разом з президентом Анджеєм Дудою працюємо далі над новими історіями успіху України та Польщі",- йдеться у дописах у твіттері Зеленського українською та польською мовами.

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Своєю чергою Дуда у своїх дописах у твіттеріукраїнською та польською мовами згадав про 30-річчя встановлення дипвідносин та розміщення ілюмінації з польським та українським прапорами у Варшаві та Києві.

"Дякую Президентові Володимиру Зеленському за дружбу та співпрацю, Польща підтримує Україну. Разом ми сильніші", - написав Дуда.

Україна і Польща офіційно встановили дипломатичні відносини 8 січня 1992 року.

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Автор: 

дипломатія (711) Зеленський Володимир (23832) Польща (8500) Дуда Анджей (772)


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А де всі люди? На протязі дня "найвеличніший- потерпілий" ніякого заходу не організував? І не дивно,- малорос хабадник.
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09.01.2022 03:08 Відповісти
Між поляками і українцями завжди були треті, котрі зіштовхували їх лобами, заробляючи на цьому великі гроші. Але зараз про це говорити неполіткоректно. Хоча, деякі польські історики про це наголошували, за що і поплатились.
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09.01.2022 06:33 Відповісти
Він ще відпочиває.
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09.01.2022 10:27 Відповісти
30 років дружби та підтримки.
Коломойському це не дуже цікаво, але це мине.
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09.01.2022 10:32 Відповісти
В честь этого знаменательного события хорошо бы организовать бесплатные киносеансы: "Огнем и мечем" и "Тарас Бульба"
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09.01.2022 10:52 Відповісти
Народ валит в Польшу - в кино некогда ходить.
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09.01.2022 11:06 Відповісти
 
 