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Украина и Польша отметили 30-летие дипломатических отношений. ФОТО

Украина и Польша 8 января отметили 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

По этому случаю одновременно Мариинский дворец в Киеве и Президентский дворец в Варшаве в 18 часов (17 часов по варшавскому времени) были подсвечены иллюминацией с цветами украинского и польского флагов и упоминанием о 30-летии установления дипотношений.

Украина и Польша отметили 30-летие дипломатических отношений 01Украина и Польша отметили 30-летие дипломатических отношений 02

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда по этому поводу синхронно разместили сообщения в Твиттере.

"Сегодня отмечаем 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Украиной и Польшей. Ценим наше стратегическое партнерство и действительно дружеские отношения. Вместе с президентом Анджеем Дудой работаем дальше над новыми историями успеха Украины и Польши", - говорится в сообщениях в твиттере Зеленского на украинском и польском языках.

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В свою очередь Дуда в своих сообщениях в твиттере на украинском и польском языках упомянул о 30-летии установления дипотношений и размещении иллюминации с польским и украинским флагами в Варшаве и Киеве.

"Спасибо Президенту Владимиру Зеленскому за дружбу и сотрудничество, Польша поддерживает Украину. Вместе мы сильнее", - написал Дуда.

Украина и Польша официально установили дипломатические отношения 8 января 1992 года.

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дипломатия (1463) Зеленский Владимир (20365) Польша (8412) Дуда Анджей (756)


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А де всі люди? На протязі дня "найвеличніший- потерпілий" ніякого заходу не організував? І не дивно,- малорос хабадник.
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09.01.2022 03:08 Ответить
Між поляками і українцями завжди були треті, котрі зіштовхували їх лобами, заробляючи на цьому великі гроші. Але зараз про це говорити неполіткоректно. Хоча, деякі польські історики про це наголошували, за що і поплатились.
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09.01.2022 06:33 Ответить
Він ще відпочиває.
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09.01.2022 10:27 Ответить
30 років дружби та підтримки.
Коломойському це не дуже цікаво, але це мине.
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09.01.2022 10:32 Ответить
В честь этого знаменательного события хорошо бы организовать бесплатные киносеансы: "Огнем и мечем" и "Тарас Бульба"
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09.01.2022 10:52 Ответить
Народ валит в Польшу - в кино некогда ходить.
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09.01.2022 11:06 Ответить
 
 