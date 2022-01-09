Украина и Польша отметили 30-летие дипломатических отношений. ФОТО

Украина и Польша 8 января отметили 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

По этому случаю одновременно Мариинский дворец в Киеве и Президентский дворец в Варшаве в 18 часов (17 часов по варшавскому времени) были подсвечены иллюминацией с цветами украинского и польского флагов и упоминанием о 30-летии установления дипотношений.

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда по этому поводу синхронно разместили сообщения в Твиттере.

"Сегодня отмечаем 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Украиной и Польшей. Ценим наше стратегическое партнерство и действительно дружеские отношения. Вместе с президентом Анджеем Дудой работаем дальше над новыми историями успеха Украины и Польши", - говорится в сообщениях в твиттере Зеленского на украинском и польском языках.

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В свою очередь Дуда в своих сообщениях в твиттере на украинском и польском языках упомянул о 30-летии установления дипотношений и размещении иллюминации с польским и украинским флагами в Варшаве и Киеве.

"Спасибо Президенту Владимиру Зеленскому за дружбу и сотрудничество, Польша поддерживает Украину. Вместе мы сильнее", - написал Дуда.

Украина и Польша официально установили дипломатические отношения 8 января 1992 года.

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