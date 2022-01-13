На Контрактовій площі в Києві відсвяткували Щедрий вечір з Козою і Маланкою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Гурт "Київська Коляда" провів на Контрактовій площі у Києві традиційні українські щедрування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+9 Ksenia VB
показати весь коментар13.01.2022 21:47
+6 василь лялик
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+1 Ольга Тарасенко #225222
показати весь коментар13.01.2022 22:16
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