УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10276 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 851 20

На Контрактовій площі в Києві відсвяткували Щедрий вечір з Козою і Маланкою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Гурт "Київська Коляда" провів на Контрактовій площі у Києві традиційні українські щедрування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На Контрактовій площі в Києві відсвяткували Щедрий вечір з Козою і Маланкою 01
На Контрактовій площі в Києві відсвяткували Щедрий вечір з Козою і Маланкою 02
На Контрактовій площі в Києві відсвяткували Щедрий вечір з Козою і Маланкою 03
На Контрактовій площі в Києві відсвяткували Щедрий вечір з Козою і Маланкою 04
На Контрактовій площі в Києві відсвяткували Щедрий вечір з Козою і Маланкою 05
На Контрактовій площі в Києві відсвяткували Щедрий вечір з Козою і Маланкою 06

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спільнота "Київська Коляда" відзначила Різдво за григоріанським календарем на Софійській площі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Контрактовій площі в Києві відсвяткували Щедрий вечір з Козою і Маланкою 07

На Контрактовій площі в Києві відсвяткували Щедрий вечір з Козою і Маланкою 08
На Контрактовій площі в Києві відсвяткували Щедрий вечір з Козою і Маланкою 09
На Контрактовій площі в Києві відсвяткували Щедрий вечір з Козою і Маланкою 10
На Контрактовій площі в Києві відсвяткували Щедрий вечір з Козою і Маланкою 11
На Контрактовій площі в Києві відсвяткували Щедрий вечір з Козою і Маланкою 12

Також читайте: Демонтаж головної ялинки країни на Софійській площі розпочнеться 17 січня

На Контрактовій площі в Києві відсвяткували Щедрий вечір з Козою і Маланкою 13
На Контрактовій площі в Києві відсвяткували Щедрий вечір з Козою і Маланкою 14
На Контрактовій площі в Києві відсвяткували Щедрий вечір з Козою і Маланкою 15

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Київ (19524) Новий рік (551) свято (682) Богачук Олег (1457)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Гарно. Все ж таки в нас дуже цікаві традиції.
показати весь коментар
13.01.2022 21:47
+6
Авжеж, це не кацапія з балалайкою. У них ні колядок, ні писанок, ні Івана Купала, ні Покрови, ні Зелених свят. Тільки дєнь побєди. А, ще, дякувати Богу, день народження Степана Андрійовича Бандери, святкують, як ми 1.01.
показати весь коментар
13.01.2022 21:55
+1
Ничого гарного. Жуть древняя, смешанная с православием.
показати весь коментар
13.01.2022 22:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарно. Все ж таки в нас дуже цікаві традиції.
показати весь коментар
13.01.2022 21:47 Відповісти
Авжеж, це не кацапія з балалайкою. У них ні колядок, ні писанок, ні Івана Купала, ні Покрови, ні Зелених свят. Тільки дєнь побєди. А, ще, дякувати Богу, день народження Степана Андрійовича Бандери, святкують, як ми 1.01.
показати весь коментар
13.01.2022 21:55 Відповісти
Не волнуйтесь. У них такое же язычество. Все православие им заражено - независимо от стран. Язычество в православии рулит. Но Бог ведь не глухой и слепой и не игрушка для культуры.
показати весь коментар
14.01.2022 00:26 Відповісти
а может быть, католичский бог правильнее?
показати весь коментар
15.01.2022 18:15 Відповісти
Ничого гарного. Жуть древняя, смешанная с православием.
показати весь коментар
13.01.2022 22:16 Відповісти
Відкрию вам таємницю: у нас християнство поєднане з язичництвом. І нічого в цьому поганого нема. Бо так триває вже 1000 років. Це поєднання протилежностей. Але у цьому і є родзинка. Наприклад, кутя немає ніякого відношення до народження Ісуса. Я можу навести інших багато прикладів і про Расху і про Купала. Але це наша культура.
показати весь коментар
13.01.2022 22:48 Відповісти
Пасху
показати весь коментар
13.01.2022 22:51 Відповісти
І ще додам: наша культура, а не ваша!
показати весь коментар
13.01.2022 22:53 Відповісти
Культура - это не вера. Поторопитесь разобраться.
показати весь коментар
14.01.2022 00:23 Відповісти
язычество - это более современный тренд, ведь они за экологию
показати весь коментар
15.01.2022 18:14 Відповісти
Открою Вам таемницю - это не христианство, если оно поеднано с язычеством.

Я христианка и четко это понимаю.
показати весь коментар
14.01.2022 00:22 Відповісти
Какой секты?
показати весь коментар
14.01.2022 02:32 Відповісти
и может, католицизм будет похристаннее, чем рашинское православие?
показати весь коментар
15.01.2022 18:13 Відповісти
Так я спрашивал - какой секты! Если у тебя христианство завязано на кацапском православии, то тебе не сюда
показати весь коментар
15.01.2022 23:04 Відповісти
Надо было еще осла и скумбрию пригласить...
показати весь коментар
13.01.2022 22:27 Відповісти
Осел налагоджує зв"язок з супутником. Зайнятий.
показати весь коментар
13.01.2022 22:51 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2022 11:28 Відповісти
Скоро будет 20 тысяч в сутки. Зато погуляли.
показати весь коментар
14.01.2022 12:57 Відповісти
это какое-то язычество, с рогами... Украине бы католицизм, чтобы соединиться с Западом.
показати весь коментар
15.01.2022 18:11 Відповісти
 
 