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Пам’ять жертв Голокосту вшанували у Бабиному Яру. ФОТОрепортаж

До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту відбулася щорічна Всеукраїнська акція та Меморіальна церемонія пам'яті жертв Голокосту "Шість мільйонів сердець".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Участь у заході взяли державні діячі України, глави дипломатичних місій, колишні в'язні гетто і концтаборів, рабини та громадські діячі, які запалили свічку в пам'ять про шість мільйонів жертв Голокосту.

"Історія Голокосту в Україні однозначно має продовжувати досліджуватись. Місця масових розстрілів не повинні бути віддані забуттю. Ми, українці, та світ зобов’язані знати та пам‘ятати про трагедію того періоду, щоб не допустити повтору цих страшних подій", - заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

На акції також вшанували пам‘ять усіх постраждалих від нацистського режиму, а також закликали світ продовжити протистояння антисемітизму.

Читайте: Зеленський про Голокост: Ця трагедія є раною на тілі світової історії

"Поки ми пам’ятаємо кожну жертву Голокосту, кожного праведника народів світу, поки пам’ятаємо історію та робимо висновки з помилок минулого, Голокост не повториться ні для євреїв, ні для кримських татар, ні для українців та інших народів світу", - заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

Як повідомлялося, 27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Сьогодні вшановується пам'ять євреїв і ромів, дисидентів, які мали сміливість висловлювати свою думку, та представників інших меншин, що постраждали під час Голокосту.

Також читайте: Стефанчук попросив посла Ізраїлю Бродського присвоїти звання праведників світу Шептицькому та Ковчу

Пам’ять жертв Голокосту вшанували у Бабиному Яру 01
Пам’ять жертв Голокосту вшанували у Бабиному Яру 02
Пам’ять жертв Голокосту вшанували у Бабиному Яру 03
Пам’ять жертв Голокосту вшанували у Бабиному Яру 04
Пам’ять жертв Голокосту вшанували у Бабиному Яру 05
Пам’ять жертв Голокосту вшанували у Бабиному Яру 06
Пам’ять жертв Голокосту вшанували у Бабиному Яру 07
Пам’ять жертв Голокосту вшанували у Бабиному Яру 08
Пам’ять жертв Голокосту вшанували у Бабиному Яру 09
Пам’ять жертв Голокосту вшанували у Бабиному Яру 10
Пам’ять жертв Голокосту вшанували у Бабиному Яру 11

Автор: 

Бабин Яр (160) історія (1071) пам’ять (1190) Голокост (141)


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Топ коментарі
+20
Центр Голокосту перемістили в Україну? з якого дива?
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27.01.2022 20:29
+20
а 10 миллионов укаринцев - то таке
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27.01.2022 20:32
+20
В другу світову українців вбивали мільйонами.Це геноцид,чи ні?Чому в світі відокремлюють когось.Це ж ознака нацизму.
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27.01.2022 20:35
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Центр Голокосту перемістили в Україну? з якого дива?
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27.01.2022 20:29 Відповісти
Музеи Холокоста имеются в десятках странах мира, Канаде, США, в странах ЕС, Великобритании...., музе нет в Украине, где начинался Холокост ...
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28.01.2022 01:29 Відповісти
А на кой хрен он здесь нужен?
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28.01.2022 07:25 Відповісти
Вообще-то Бабын Яр как место расстрелов функционировал с начала 30-х. Убивали там украинцев а не евреев...
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28.01.2022 08:32 Відповісти
ты, гнида просионская, про что ты хрюкаешь? во первых - нах нам тот музей(канада, сша, британия... то их личное дело), только в обмен на музей Голодомора в Израиле; во вторых - ты падаль никчемная Украину обвиняешь в том Голокосте??? чмо ты немытое, не знаешь, что фашизм германский тому вина и исполнитель????
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28.01.2022 17:52 Відповісти
Голокост це важливо.Всі мають сумувати і пам'ятати це.До кінця світів і на віки вічні.
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27.01.2022 20:31 Відповісти
а 10 миллионов укаринцев - то таке
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27.01.2022 20:32 Відповісти
Виходить що так.Нас зі школи вчили за загиблих євреїв,а українці,то якісь ніби й не люди були.
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27.01.2022 20:40 Відповісти
это гои были, в Протоколах сионских мудрецов недолюди, вечные жертвы....Израиль так и не признал Голодоморы....с чего бы это!?
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27.01.2022 22:06 Відповісти
по шерстяным спинам эбонитовыми палками разогнать этот шабаш
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28.01.2022 13:02 Відповісти
Українцям є про що пам'ятати, от тільки пам'ять коротка - усі мріють про щасливе майбутнє. І це правильно: що було - відгуло
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27.01.2022 20:34 Відповісти
Надеюсь это сарказм?
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28.01.2022 07:26 Відповісти
Що саме?
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28.01.2022 11:10 Відповісти
"Голокост це важливо...."
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28.01.2022 12:08 Відповісти
Що не так?
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28.01.2022 14:12 Відповісти
Кличко що, теж
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27.01.2022 20:32 Відповісти
Кличко рассказывал что его бабушка еврейка
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27.01.2022 20:43 Відповісти
Наполовину еврейка, по отцу.
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27.01.2022 22:00 Відповісти
А "найвеличніший" був?
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27.01.2022 20:34 Відповісти
Та куди ж би він там приткнувся - народу ж тьма
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27.01.2022 20:36 Відповісти
Знову раввін буде "від церкви відлучати".
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27.01.2022 21:01 Відповісти
Це як - пришиє назад те, що відрізав?
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27.01.2022 21:06 Відповісти
Відірве.
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27.01.2022 21:17 Відповісти
А він не "єврей" і не "українець" Він "маланець" А "маланці" від "Голокосту" всю війну у Ташкенті ховалися!
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27.01.2022 21:07 Відповісти
Це їх нащадким після аварії на ЧАЕС нагороджувалися медалями "За звільнення Києва" і "За взяття Одеси"?
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27.01.2022 21:14 Відповісти
Не знаю Чув лише анекдот від діда-фронтовика (саме цікаве - йому його розповів єврей-радист у госпіталі - вони обоє туди потрапили перед Курською битвою коли через лінію фронту переходили - обоє воювали у розвідгрупах) : "Сидить маланець з вудочкою на березі арику у 1943-му Клюнуло Підсік Витягує Золоту Рибку Молить вона :
- Відпусти мене старче! Бажання твоє виконаю!
Той думає: "Золоті зубиє Пальто з бобровим коміром -теж У заначці торба золота з діамантами Жінка - красуня Свояк - на армійській продбазі! "
Каже:
- Та все у мене є!
- Але я повинна по казці бажання виконать!
- Ну то зроби мене Героєм Радянського Союзу!
Ляснула Рибка плавниками і насунувся туман Чує він - горілим пахне Розійшовся туман Стоїть він посеред поля бою В руках - дві гранати А на нього три німецькі танки ідуть!
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27.01.2022 21:27 Відповісти
Там ще продовження, останні слова...- ****, не посмертно!!!
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27.01.2022 21:31 Відповісти
Не знаю Як запам"ятав так і розказав
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27.01.2022 21:32 Відповісти
Первый ташкентский?
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27.01.2022 21:31 Відповісти
Хто?
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27.01.2022 21:33 Відповісти
фронт..
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27.01.2022 21:41 Відповісти
Дід не уточняв Вони теж на фронт після госпіталю не потрапили - обох визнали обмежено придатними і направили у армійські майстерні - рації ремонтувать Там і до Берліну дійшли
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27.01.2022 21:50 Відповісти
добре, що дійшов.. мій не дійшов. два полони..
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27.01.2022 21:56 Відповісти
Материному батькові і одного полону вистачило Потрапив у полон в 41-му - десь під Дніпропетровськом Потім нібито бачили в концтаборі в Дарниці І "з кінцями" - "пропав без вісти" Так що мої батьки сиротами виросли (батькового батька забрали теж "з кінцями" "свої" - перед війною - вчителював у школі Вижив тільки оцей батьків дядько - брат його матері)
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27.01.2022 22:02 Відповісти
В другу світову українців вбивали мільйонами.Це геноцид,чи ні?Чому в світі відокремлюють когось.Це ж ознака нацизму.
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27.01.2022 20:35 Відповісти
сталин убивал.
даже писало - бабка пошла и с матюками отобрала деда с лагеря недалеко от села. немцы итак отпускали под честное слово
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27.01.2022 21:52 Відповісти
в 41 отпускали... потом уже не.
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27.01.2022 22:06 Відповісти
сам бы вы что делал?
немцы не могли даже против т-34 что то делать, разве самолетами и зенитками 88.
а КВ когдда захватили, то начальники туп не верили передовым боевым группам
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27.01.2022 22:08 Відповісти
Участь у заході взяли державні діячі України, глави дипломатичних місій, колишні в'язні гетто і концтаборів- покажіть хоч одного живого учасника - в,зня гетто або концлагеря? чи вони недостойні, щоб їх сфотографувати разом з іншими - нев,язнями.
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27.01.2022 20:36 Відповісти
Ну он ж в капелюхах,хіба не бачите? Це ж живі в'язні.
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27.01.2022 20:44 Відповісти
Ага. Такі виснажені і з наклеєними пейсами...
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27.01.2022 21:10 Відповісти
Вони спухли від голоду. На фото це якраз видно.
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27.01.2022 21:12 Відповісти
"Сьогодні вшановується пам'ять євреїв і ромів..." Щось я на вшануванні роковинжодного разу ні на відео, ні на фото циган не бачив 🤔
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27.01.2022 20:36 Відповісти
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27.01.2022 20:38 Відповісти
А все начиналось с переговоров и с уступок Гитлеру. Ну как вам результат? Вижу выводов с истории не сделали судя по возобновлению переговоров с Х***лом.
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27.01.2022 20:39 Відповісти
А патомкі тих хвашистов підтримують нинішніх расейських хвашистав...
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27.01.2022 20:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8Q8fdfb2jKU Сеньор голодомор.
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27.01.2022 20:42 Відповісти
Хотелось бы видеть не только в Украине мероприятия скорби и памяти жертв Холокоста, но и мероприятия скорби и памяти жертв Голодомора в Израиле.
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27.01.2022 20:42 Відповісти
да и памяти украинцев умерших в той войне тоже
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27.01.2022 20:46 Відповісти
Евреи в той войне потеряли 6 млн человек, а украинцы 10 млн человек, из них 3 млн, которые с оружием в руках громили гитлеровские войска.
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27.01.2022 21:48 Відповісти
Насчет 6 млн. имеются большие сомнения. Есть мнения, что эта цифра раздута в несколько раз, как минимум
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28.01.2022 07:30 Відповісти
Есть версия, что примерно в 10 раз, потому что нет более 600 тысяч останков. Потому они и придумали версию с ПОЛНЫМ сжиганием тел. Это Рейх, который готовился существовать тысячу лет заранее уничтожал улики, еще когда побеждал? А в Освенциме 8 печей в крематории, а Короновирус рассказал всему миру, что в одной печи за сутки, при современных технологиях, полностью, чтобы не осталось останков, ну 7 тел максимум. Вот потому и возникают сомнения в правдивости цифры в 6 млн...
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28.01.2022 10:59 Відповісти
Интересно, как украинцы могли не допустить? Это как бы не украинцы убивали. Типа 10 миллионов жертв в войне мало, надо было больше не допускать? Надо было всем лечь как один?

А про те 10 миллионов евреи не хотят вспомнить?
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27.01.2022 20:45 Відповісти
А чому ніхто не в масці. Ніякої ж дистанції немає.
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27.01.2022 20:59 Відповісти
Кличко ж недавно захворів - вирішив влаштувати такий невеличкий голокост?
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27.01.2022 21:05 Відповісти
А дрібного не було чи що?Як це?
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27.01.2022 21:11 Відповісти
Яка підтримка у нас зараз України Ізраїлем ?!
Голодомор вже визнали ?!
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27.01.2022 21:17 Відповісти
я как раз слушаю, это не про это, просто так, про солдат.
https://drive.google.com/file/d/1omB9XAZ8aYGO01fJ66DD7n1zRV_nuqkS/view?usp=sharing
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27.01.2022 21:43 Відповісти
А это, типа, стилизированная под синагогу сцена? Деревянная? Специально, чтобы ее можно было легко поджечь, и свалить все на "фашистов" и "националистов"?
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27.01.2022 21:45 Відповісти
Бенька с колорадкой был у Пусина.
В Киеве его кобыла кинула кусок хлеба.
Ривлин в Раде насрал на нас.
...тмать - то я должен лизать пейсы ... "иудеям"?
извини.те
не буду.
пусть чехи и поляки сперва начнут выдавать слово с пяти букв вместо трех
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27.01.2022 21:46 Відповісти
По Україні фронт двічі прокотився,руйнація неможлива,українців вбитої як швабами так і кацапами з жидівнею небачено,потортурено голодомором,розстріляно

Й зараз похєр вінки українців учергове міняють розмінюють,кацапи тії ж,швабр,жидівня,ляхи,мадяри,й... Вам у голову,народе схаменись,жени цю погань з України разом с гівном Зеленський,сракомойськими,хаміями,кличками,навінським,ахмєтовими до коліївщини,як тільки нога рогата переступить кордон,хоча вже переступила,що втрачати тобі Україно тілько що синів,доньок,але ж не вчить доля нічому,не довіряй жидові й кацапові.
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27.01.2022 22:10 Відповісти
Какого хера Кличко туда поперся? Они что уже голодомор признали? или его уже обрезали?
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27.01.2022 22:13 Відповісти
Украина, единственная демократическая страна мира, где нет музея Холокоста, хотя Холокост начался в Украине, Бабьем Яру...

Каково, еврею, Госсекретарю США, читать эти злобные комменты, направленные против годовщины трагической даты, и ратовать за предоставление оружия Украине ...
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28.01.2022 01:37 Відповісти
"нет музея Холокоста, хотя Холокост начался в Украине, Бабьем Яру..."

почався він скоріш не тут, та і музей певно з'явиться одразу після музею Голодомору в Ізраїлі.
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28.01.2022 08:33 Відповісти
Это не оружие евреев, а Госсекретарь не решает такие вещи а только озвучивает.
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28.01.2022 08:41 Відповісти
вшаную тільки після визнання голодомору
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27.01.2022 22:29 Відповісти
10 лет назад, когда еще была доступна информация по этому вопросу, а евреи не забили все правдивые источники, в сети читал что максимальное количество евреев которых теоретически могли здесь расстрелять, была не больше 5 тысяч шт. но, на нюрнбергском процессе "свидетель" заявил 200 тысяч. попросили доказательства. СССР предложил-ладно, 100. судьи снова сказали-много. докажите. СССР согласился на 30. НО! доказательств никто никогда нигде не предъявил, ни в 40х, ни в 50х, ни в 60х. фотографии расстрелов которые лепят к этой теме сделаны в Польше в 1942. в общем нет ни фото, ни костей, ни документов. БЯ с холокостом это миф.
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28.01.2022 12:28 Відповісти
Даже пули НИ ОДНОЙ не нашли...
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28.01.2022 17:37 Відповісти
за организацию голодомора 33 это немцы отомстили евреям
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28.01.2022 12:59 Відповісти
 
 