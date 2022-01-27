Пам’ять жертв Голокосту вшанували у Бабиному Яру. ФОТОрепортаж

До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту відбулася щорічна Всеукраїнська акція та Меморіальна церемонія пам'яті жертв Голокосту "Шість мільйонів сердець".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Участь у заході взяли державні діячі України, глави дипломатичних місій, колишні в'язні гетто і концтаборів, рабини та громадські діячі, які запалили свічку в пам'ять про шість мільйонів жертв Голокосту.

"Історія Голокосту в Україні однозначно має продовжувати досліджуватись. Місця масових розстрілів не повинні бути віддані забуттю. Ми, українці, та світ зобов’язані знати та пам‘ятати про трагедію того періоду, щоб не допустити повтору цих страшних подій", - заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

На акції також вшанували пам‘ять усіх постраждалих від нацистського режиму, а також закликали світ продовжити протистояння антисемітизму.

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"Поки ми пам’ятаємо кожну жертву Голокосту, кожного праведника народів світу, поки пам’ятаємо історію та робимо висновки з помилок минулого, Голокост не повториться ні для євреїв, ні для кримських татар, ні для українців та інших народів світу", - заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

Як повідомлялося, 27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Сьогодні вшановується пам'ять євреїв і ромів, дисидентів, які мали сміливість висловлювати свою думку, та представників інших меншин, що постраждали під час Голокосту.

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