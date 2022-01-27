Пам’ять жертв Голокосту вшанували у Бабиному Яру. ФОТОрепортаж
До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту відбулася щорічна Всеукраїнська акція та Меморіальна церемонія пам'яті жертв Голокосту "Шість мільйонів сердець".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Участь у заході взяли державні діячі України, глави дипломатичних місій, колишні в'язні гетто і концтаборів, рабини та громадські діячі, які запалили свічку в пам'ять про шість мільйонів жертв Голокосту.
"Історія Голокосту в Україні однозначно має продовжувати досліджуватись. Місця масових розстрілів не повинні бути віддані забуттю. Ми, українці, та світ зобов’язані знати та пам‘ятати про трагедію того періоду, щоб не допустити повтору цих страшних подій", - заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
На акції також вшанували пам‘ять усіх постраждалих від нацистського режиму, а також закликали світ продовжити протистояння антисемітизму.
"Поки ми пам’ятаємо кожну жертву Голокосту, кожного праведника народів світу, поки пам’ятаємо історію та робимо висновки з помилок минулого, Голокост не повториться ні для євреїв, ні для кримських татар, ні для українців та інших народів світу", - заявив Київський міський голова Віталій Кличко.
Як повідомлялося, 27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Сьогодні вшановується пам'ять євреїв і ромів, дисидентів, які мали сміливість висловлювати свою думку, та представників інших меншин, що постраждали під час Голокосту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Відпусти мене старче! Бажання твоє виконаю!
Той думає: "Золоті зубиє Пальто з бобровим коміром -теж У заначці торба золота з діамантами Жінка - красуня Свояк - на армійській продбазі! "
Каже:
- Та все у мене є!
- Але я повинна по казці бажання виконать!
- Ну то зроби мене Героєм Радянського Союзу!
Ляснула Рибка плавниками і насунувся туман Чує він - горілим пахне Розійшовся туман Стоїть він посеред поля бою В руках - дві гранати А на нього три німецькі танки ідуть!
даже писало - бабка пошла и с матюками отобрала деда с лагеря недалеко от села. немцы итак отпускали под честное слово
немцы не могли даже против т-34 что то делать, разве самолетами и зенитками 88.
а КВ когдда захватили, то начальники туп не верили передовым боевым группам
А про те 10 миллионов евреи не хотят вспомнить?
Голодомор вже визнали ?!
https://drive.google.com/file/d/1omB9XAZ8aYGO01fJ66DD7n1zRV_nuqkS/view?usp=sharing
В Киеве его кобыла кинула кусок хлеба.
Ривлин в Раде насрал на нас.
...тмать - то я должен лизать пейсы ... "иудеям"?
извини.те
не буду.
пусть чехи и поляки сперва начнут выдавать слово с пяти букв вместо трех
Й зараз похєр вінки українців учергове міняють розмінюють,кацапи тії ж,швабр,жидівня,ляхи,мадяри,й... Вам у голову,народе схаменись,жени цю погань з України разом с гівном Зеленський,сракомойськими,хаміями,кличками,навінським,ахмєтовими до коліївщини,як тільки нога рогата переступить кордон,хоча вже переступила,що втрачати тобі Україно тілько що синів,доньок,але ж не вчить доля нічому,не довіряй жидові й кацапові.
Каково, еврею, Госсекретарю США, читать эти злобные комменты, направленные против годовщины трагической даты, и ратовать за предоставление оружия Украине ...
почався він скоріш не тут, та і музей певно з'явиться одразу після музею Голодомору в Ізраїлі.