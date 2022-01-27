Память жертв Холокоста почтили в Бабьем Яру. ФОТОрепортаж
По случаю Международного дня памяти жертв Холокоста прошла ежегодная Всеукраинская акция и Мемориальная церемония памяти жертв Холокоста "Шесть миллионов сердец".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
В мероприятии приняли участие государственные деятели Украины, главы дипломатических миссий, бывшие узники гетто и концлагерей, раввины и общественные деятели, которые зажгли свечу в память о шести миллионах жертв Холокоста.
"История Холокоста в Украине однозначно должна исследоваться и дальше. Места массовых расстрелов не должны быть преданы забвению. Мы, украинцы, и мир обязаны знать и помнить о трагедии того периода, чтобы не допустить повторения этих страшных событий", - заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
На акции также почтили память всех пострадавших от нацистского режима, а также призвали мир продолжить противостоять антисемитизму.
"Пока мы помним каждую жертву Холокоста, каждого праведника народов мира, пока помним историю и делаем выводы из ошибок прошлого, Холокост не повторится ни для евреев, ни для крымских татар, ни для украинцев и других народов мира", - заявил Киевский градоначальник Виталий Кличко.
Как сообщалось, 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. Сегодня чтут память евреев и ромов, диссидентов, которые имели смелость выражать свое мнение, и представителей других меньшинств, пострадавших во время Холокоста.
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- Відпусти мене старче! Бажання твоє виконаю!
Той думає: "Золоті зубиє Пальто з бобровим коміром -теж У заначці торба золота з діамантами Жінка - красуня Свояк - на армійській продбазі! "
Каже:
- Та все у мене є!
- Але я повинна по казці бажання виконать!
- Ну то зроби мене Героєм Радянського Союзу!
Ляснула Рибка плавниками і насунувся туман Чує він - горілим пахне Розійшовся туман Стоїть він посеред поля бою В руках - дві гранати А на нього три німецькі танки ідуть!
даже писало - бабка пошла и с матюками отобрала деда с лагеря недалеко от села. немцы итак отпускали под честное слово
немцы не могли даже против т-34 что то делать, разве самолетами и зенитками 88.
а КВ когдда захватили, то начальники туп не верили передовым боевым группам
А про те 10 миллионов евреи не хотят вспомнить?
Голодомор вже визнали ?!
https://drive.google.com/file/d/1omB9XAZ8aYGO01fJ66DD7n1zRV_nuqkS/view?usp=sharing
В Киеве его кобыла кинула кусок хлеба.
Ривлин в Раде насрал на нас.
...тмать - то я должен лизать пейсы ... "иудеям"?
извини.те
не буду.
пусть чехи и поляки сперва начнут выдавать слово с пяти букв вместо трех
Й зараз похєр вінки українців учергове міняють розмінюють,кацапи тії ж,швабр,жидівня,ляхи,мадяри,й... Вам у голову,народе схаменись,жени цю погань з України разом с гівном Зеленський,сракомойськими,хаміями,кличками,навінським,ахмєтовими до коліївщини,як тільки нога рогата переступить кордон,хоча вже переступила,що втрачати тобі Україно тілько що синів,доньок,але ж не вчить доля нічому,не довіряй жидові й кацапові.
Каково, еврею, Госсекретарю США, читать эти злобные комменты, направленные против годовщины трагической даты, и ратовать за предоставление оружия Украине ...
почався він скоріш не тут, та і музей певно з'явиться одразу після музею Голодомору в Ізраїлі.