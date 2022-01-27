Память жертв Холокоста почтили в Бабьем Яру. ФОТОрепортаж

По случаю Международного дня памяти жертв Холокоста прошла ежегодная Всеукраинская акция и Мемориальная церемония памяти жертв Холокоста "Шесть миллионов сердец".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

В мероприятии приняли участие государственные деятели Украины, главы дипломатических миссий, бывшие узники гетто и концлагерей, раввины и общественные деятели, которые зажгли свечу в память о шести миллионах жертв Холокоста.

"История Холокоста в Украине однозначно должна исследоваться и дальше. Места массовых расстрелов не должны быть преданы забвению. Мы, украинцы, и мир обязаны знать и помнить о трагедии того периода, чтобы не допустить повторения этих страшных событий", - заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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На акции также почтили память всех пострадавших от нацистского режима, а также призвали мир продолжить противостоять антисемитизму.

"Пока мы помним каждую жертву Холокоста, каждого праведника народов мира, пока помним историю и делаем выводы из ошибок прошлого, Холокост не повторится ни для евреев, ни для крымских татар, ни для украинцев и других народов мира", - заявил Киевский градоначальник Виталий Кличко.

Как сообщалось, 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. Сегодня чтут память евреев и ромов, диссидентов, которые имели смелость выражать свое мнение, и представителей других меньшинств, пострадавших во время Холокоста.

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