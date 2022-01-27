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Память жертв Холокоста почтили в Бабьем Яру. ФОТОрепортаж

По случаю Международного дня памяти жертв Холокоста прошла ежегодная Всеукраинская акция и Мемориальная церемония памяти жертв Холокоста "Шесть миллионов сердец".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

В мероприятии приняли участие государственные деятели Украины, главы дипломатических миссий, бывшие узники гетто и концлагерей, раввины и общественные деятели, которые зажгли свечу в память о шести миллионах жертв Холокоста.

"История Холокоста в Украине однозначно должна исследоваться и дальше. Места массовых расстрелов не должны быть преданы забвению. Мы, украинцы, и мир обязаны знать и помнить о трагедии того периода, чтобы не допустить повторения этих страшных событий", - заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Бабий Яр - общая трагедия еврейского и украинского народов

На акции также почтили память всех пострадавших от нацистского режима, а также призвали мир продолжить противостоять антисемитизму.

"Пока мы помним каждую жертву Холокоста, каждого праведника народов мира, пока помним историю и делаем выводы из ошибок прошлого, Холокост не повторится ни для евреев, ни для крымских татар, ни для украинцев и других народов мира", - заявил Киевский градоначальник Виталий Кличко.

Как сообщалось, 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. Сегодня чтут память евреев и ромов, диссидентов, которые имели смелость выражать свое мнение, и представителей других меньшинств, пострадавших во время Холокоста.

Читайте также: Президент ФРГ Штайнмайер на мероприятиях в Бабьем Яре: Немцы мало знают о Холокосте, поэтому мне важно быть здесь

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Память жертв Холокоста почтили в Бабьем Яру 02
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Память жертв Холокоста почтили в Бабьем Яру 05
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Память жертв Холокоста почтили в Бабьем Яру 07
Память жертв Холокоста почтили в Бабьем Яру 08
Память жертв Холокоста почтили в Бабьем Яру 09
Память жертв Холокоста почтили в Бабьем Яру 10
Память жертв Холокоста почтили в Бабьем Яру 11

Автор: 

Бабий Яр (188) история (2017) память (1498) Холокост (189)


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Топ комментарии
+20
Центр Голокосту перемістили в Україну? з якого дива?
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27.01.2022 20:29
+20
а 10 миллионов укаринцев - то таке
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27.01.2022 20:32
+20
В другу світову українців вбивали мільйонами.Це геноцид,чи ні?Чому в світі відокремлюють когось.Це ж ознака нацизму.
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27.01.2022 20:35
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Центр Голокосту перемістили в Україну? з якого дива?
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27.01.2022 20:29 Ответить
Музеи Холокоста имеются в десятках странах мира, Канаде, США, в странах ЕС, Великобритании...., музе нет в Украине, где начинался Холокост ...
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28.01.2022 01:29 Ответить
А на кой хрен он здесь нужен?
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28.01.2022 07:25 Ответить
Вообще-то Бабын Яр как место расстрелов функционировал с начала 30-х. Убивали там украинцев а не евреев...
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28.01.2022 08:32 Ответить
ты, гнида просионская, про что ты хрюкаешь? во первых - нах нам тот музей(канада, сша, британия... то их личное дело), только в обмен на музей Голодомора в Израиле; во вторых - ты падаль никчемная Украину обвиняешь в том Голокосте??? чмо ты немытое, не знаешь, что фашизм германский тому вина и исполнитель????
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28.01.2022 17:52 Ответить
Голокост це важливо.Всі мають сумувати і пам'ятати це.До кінця світів і на віки вічні.
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27.01.2022 20:31 Ответить
а 10 миллионов укаринцев - то таке
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27.01.2022 20:32 Ответить
Виходить що так.Нас зі школи вчили за загиблих євреїв,а українці,то якісь ніби й не люди були.
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27.01.2022 20:40 Ответить
это гои были, в Протоколах сионских мудрецов недолюди, вечные жертвы....Израиль так и не признал Голодоморы....с чего бы это!?
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27.01.2022 22:06 Ответить
по шерстяным спинам эбонитовыми палками разогнать этот шабаш
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28.01.2022 13:02 Ответить
Українцям є про що пам'ятати, от тільки пам'ять коротка - усі мріють про щасливе майбутнє. І це правильно: що було - відгуло
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27.01.2022 20:34 Ответить
Надеюсь это сарказм?
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28.01.2022 07:26 Ответить
Що саме?
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28.01.2022 11:10 Ответить
"Голокост це важливо...."
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28.01.2022 12:08 Ответить
Що не так?
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28.01.2022 14:12 Ответить
Кличко що, теж
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27.01.2022 20:32 Ответить
Кличко рассказывал что его бабушка еврейка
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27.01.2022 20:43 Ответить
Наполовину еврейка, по отцу.
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27.01.2022 22:00 Ответить
А "найвеличніший" був?
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27.01.2022 20:34 Ответить
Та куди ж би він там приткнувся - народу ж тьма
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27.01.2022 20:36 Ответить
Знову раввін буде "від церкви відлучати".
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27.01.2022 21:01 Ответить
Це як - пришиє назад те, що відрізав?
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27.01.2022 21:06 Ответить
Відірве.
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27.01.2022 21:17 Ответить
А він не "єврей" і не "українець" Він "маланець" А "маланці" від "Голокосту" всю війну у Ташкенті ховалися!
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27.01.2022 21:07 Ответить
Це їх нащадким після аварії на ЧАЕС нагороджувалися медалями "За звільнення Києва" і "За взяття Одеси"?
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27.01.2022 21:14 Ответить
Не знаю Чув лише анекдот від діда-фронтовика (саме цікаве - йому його розповів єврей-радист у госпіталі - вони обоє туди потрапили перед Курською битвою коли через лінію фронту переходили - обоє воювали у розвідгрупах) : "Сидить маланець з вудочкою на березі арику у 1943-му Клюнуло Підсік Витягує Золоту Рибку Молить вона :
- Відпусти мене старче! Бажання твоє виконаю!
Той думає: "Золоті зубиє Пальто з бобровим коміром -теж У заначці торба золота з діамантами Жінка - красуня Свояк - на армійській продбазі! "
Каже:
- Та все у мене є!
- Але я повинна по казці бажання виконать!
- Ну то зроби мене Героєм Радянського Союзу!
Ляснула Рибка плавниками і насунувся туман Чує він - горілим пахне Розійшовся туман Стоїть він посеред поля бою В руках - дві гранати А на нього три німецькі танки ідуть!
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27.01.2022 21:27 Ответить
Там ще продовження, останні слова...- ****, не посмертно!!!
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27.01.2022 21:31 Ответить
Не знаю Як запам"ятав так і розказав
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27.01.2022 21:32 Ответить
Первый ташкентский?
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27.01.2022 21:31 Ответить
Хто?
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27.01.2022 21:33 Ответить
фронт..
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27.01.2022 21:41 Ответить
Дід не уточняв Вони теж на фронт після госпіталю не потрапили - обох визнали обмежено придатними і направили у армійські майстерні - рації ремонтувать Там і до Берліну дійшли
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27.01.2022 21:50 Ответить
добре, що дійшов.. мій не дійшов. два полони..
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27.01.2022 21:56 Ответить
Материному батькові і одного полону вистачило Потрапив у полон в 41-му - десь під Дніпропетровськом Потім нібито бачили в концтаборі в Дарниці І "з кінцями" - "пропав без вісти" Так що мої батьки сиротами виросли (батькового батька забрали теж "з кінцями" "свої" - перед війною - вчителював у школі Вижив тільки оцей батьків дядько - брат його матері)
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27.01.2022 22:02 Ответить
В другу світову українців вбивали мільйонами.Це геноцид,чи ні?Чому в світі відокремлюють когось.Це ж ознака нацизму.
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27.01.2022 20:35 Ответить
сталин убивал.
даже писало - бабка пошла и с матюками отобрала деда с лагеря недалеко от села. немцы итак отпускали под честное слово
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27.01.2022 21:52 Ответить
в 41 отпускали... потом уже не.
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27.01.2022 22:06 Ответить
сам бы вы что делал?
немцы не могли даже против т-34 что то делать, разве самолетами и зенитками 88.
а КВ когдда захватили, то начальники туп не верили передовым боевым группам
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27.01.2022 22:08 Ответить
Участь у заході взяли державні діячі України, глави дипломатичних місій, колишні в'язні гетто і концтаборів- покажіть хоч одного живого учасника - в,зня гетто або концлагеря? чи вони недостойні, щоб їх сфотографувати разом з іншими - нев,язнями.
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27.01.2022 20:36 Ответить
Ну он ж в капелюхах,хіба не бачите? Це ж живі в'язні.
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27.01.2022 20:44 Ответить
Ага. Такі виснажені і з наклеєними пейсами...
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27.01.2022 21:10 Ответить
Вони спухли від голоду. На фото це якраз видно.
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27.01.2022 21:12 Ответить
"Сьогодні вшановується пам'ять євреїв і ромів..." Щось я на вшануванні роковинжодного разу ні на відео, ні на фото циган не бачив 🤔
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27.01.2022 20:36 Ответить
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27.01.2022 20:38 Ответить
А все начиналось с переговоров и с уступок Гитлеру. Ну как вам результат? Вижу выводов с истории не сделали судя по возобновлению переговоров с Х***лом.
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27.01.2022 20:39 Ответить
А патомкі тих хвашистов підтримують нинішніх расейських хвашистав...
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27.01.2022 20:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8Q8fdfb2jKU Сеньор голодомор.
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27.01.2022 20:42 Ответить
Хотелось бы видеть не только в Украине мероприятия скорби и памяти жертв Холокоста, но и мероприятия скорби и памяти жертв Голодомора в Израиле.
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27.01.2022 20:42 Ответить
да и памяти украинцев умерших в той войне тоже
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27.01.2022 20:46 Ответить
Евреи в той войне потеряли 6 млн человек, а украинцы 10 млн человек, из них 3 млн, которые с оружием в руках громили гитлеровские войска.
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27.01.2022 21:48 Ответить
Насчет 6 млн. имеются большие сомнения. Есть мнения, что эта цифра раздута в несколько раз, как минимум
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28.01.2022 07:30 Ответить
Есть версия, что примерно в 10 раз, потому что нет более 600 тысяч останков. Потому они и придумали версию с ПОЛНЫМ сжиганием тел. Это Рейх, который готовился существовать тысячу лет заранее уничтожал улики, еще когда побеждал? А в Освенциме 8 печей в крематории, а Короновирус рассказал всему миру, что в одной печи за сутки, при современных технологиях, полностью, чтобы не осталось останков, ну 7 тел максимум. Вот потому и возникают сомнения в правдивости цифры в 6 млн...
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28.01.2022 10:59 Ответить
Интересно, как украинцы могли не допустить? Это как бы не украинцы убивали. Типа 10 миллионов жертв в войне мало, надо было больше не допускать? Надо было всем лечь как один?

А про те 10 миллионов евреи не хотят вспомнить?
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27.01.2022 20:45 Ответить
А чому ніхто не в масці. Ніякої ж дистанції немає.
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27.01.2022 20:59 Ответить
Кличко ж недавно захворів - вирішив влаштувати такий невеличкий голокост?
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27.01.2022 21:05 Ответить
А дрібного не було чи що?Як це?
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27.01.2022 21:11 Ответить
Яка підтримка у нас зараз України Ізраїлем ?!
Голодомор вже визнали ?!
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27.01.2022 21:17 Ответить
я как раз слушаю, это не про это, просто так, про солдат.
https://drive.google.com/file/d/1omB9XAZ8aYGO01fJ66DD7n1zRV_nuqkS/view?usp=sharing
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27.01.2022 21:43 Ответить
А это, типа, стилизированная под синагогу сцена? Деревянная? Специально, чтобы ее можно было легко поджечь, и свалить все на "фашистов" и "националистов"?
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27.01.2022 21:45 Ответить
Бенька с колорадкой был у Пусина.
В Киеве его кобыла кинула кусок хлеба.
Ривлин в Раде насрал на нас.
...тмать - то я должен лизать пейсы ... "иудеям"?
извини.те
не буду.
пусть чехи и поляки сперва начнут выдавать слово с пяти букв вместо трех
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27.01.2022 21:46 Ответить
По Україні фронт двічі прокотився,руйнація неможлива,українців вбитої як швабами так і кацапами з жидівнею небачено,потортурено голодомором,розстріляно

Й зараз похєр вінки українців учергове міняють розмінюють,кацапи тії ж,швабр,жидівня,ляхи,мадяри,й... Вам у голову,народе схаменись,жени цю погань з України разом с гівном Зеленський,сракомойськими,хаміями,кличками,навінським,ахмєтовими до коліївщини,як тільки нога рогата переступить кордон,хоча вже переступила,що втрачати тобі Україно тілько що синів,доньок,але ж не вчить доля нічому,не довіряй жидові й кацапові.
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27.01.2022 22:10 Ответить
Какого хера Кличко туда поперся? Они что уже голодомор признали? или его уже обрезали?
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27.01.2022 22:13 Ответить
Украина, единственная демократическая страна мира, где нет музея Холокоста, хотя Холокост начался в Украине, Бабьем Яру...

Каково, еврею, Госсекретарю США, читать эти злобные комменты, направленные против годовщины трагической даты, и ратовать за предоставление оружия Украине ...
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28.01.2022 01:37 Ответить
"нет музея Холокоста, хотя Холокост начался в Украине, Бабьем Яру..."

почався він скоріш не тут, та і музей певно з'явиться одразу після музею Голодомору в Ізраїлі.
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28.01.2022 08:33 Ответить
Это не оружие евреев, а Госсекретарь не решает такие вещи а только озвучивает.
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28.01.2022 08:41 Ответить
вшаную тільки після визнання голодомору
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27.01.2022 22:29 Ответить
10 лет назад, когда еще была доступна информация по этому вопросу, а евреи не забили все правдивые источники, в сети читал что максимальное количество евреев которых теоретически могли здесь расстрелять, была не больше 5 тысяч шт. но, на нюрнбергском процессе "свидетель" заявил 200 тысяч. попросили доказательства. СССР предложил-ладно, 100. судьи снова сказали-много. докажите. СССР согласился на 30. НО! доказательств никто никогда нигде не предъявил, ни в 40х, ни в 50х, ни в 60х. фотографии расстрелов которые лепят к этой теме сделаны в Польше в 1942. в общем нет ни фото, ни костей, ни документов. БЯ с холокостом это миф.
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28.01.2022 12:28 Ответить
Даже пули НИ ОДНОЙ не нашли...
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28.01.2022 17:37 Ответить
за организацию голодомора 33 это немцы отомстили евреям
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28.01.2022 12:59 Ответить
 
 