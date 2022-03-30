Окупанти обстріляли дитячий садок у Лисичанську. ФОТО

У Лисичанську на Луганщині російські окупанти обстріляли дитячий садок, який торік відремонтували.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Якщо зранку росіяни вдарили по околицях міста, то тепер відкривають вогонь по інших його частинах. Наші співробітники ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки попередніх обстрілів, а вже є інші об’єкти, які треба гасити, а потім розбирати там завали і шукати людей. Один з них – дитячий садок, який минулого року тільки відремонтували. Інформація стосовно постраждалих уточнюється", - написав очільник області.

Він зазначив, що наразі рятувальників катастрофічно не вистачає на таку кількість обстрілів.

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Раніше сьогодні Гайдай повідомляв, що зранку у Лисичанську під завалами зруйнованих обстрілами агресора будинків було знайдено одного загиблого та врятовано 13 людей.