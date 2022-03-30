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Оккупанты обстреляли детский сад в Лисичанске. ФОТО

В Лисичанске на Луганщине российские оккупанты обстреляли детский сад, который в прошлом году отремонтировали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Если утром россияне ударили по окрестностям города, то теперь открывают огонь по другим его частям. Наши сотрудники ГСЧС продолжают ликвидировать последствия предыдущих обстрелов, а уже есть другие объекты, которые нужно тушить, а затем разбирать там завалы и искать людей. Один из них – детский сад, который в прошлом году только отремонтировали. Информация о пострадавших уточняется", - написал глава области.

Он отметил, что в настоящее время спасателей катастрофически не хватает на такое количество обстрелов.

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Ранее сегодня Гайдай сообщал, что утром в Лисичанске под завалами разрушенных обстрелами агрессора домов был найден один погибший и спасены 13 человек.

Автор: 

детсад (428) Северодонецк (333) обстрел (27107)


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тварини
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30.03.2022 13:18 Ответить
Вибачте, але ці істоти, Бог не творив!
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30.03.2022 13:30 Ответить
Молю Бога, чтобы никто не пострадал...
Смерть всем кацапским выродкам!
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30.03.2022 13:51 Ответить
 
 