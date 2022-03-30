Дві БТГ 138-ї мотострілецької бригади та зведена БТГ 59-го танкового полку ЗС РФ розгромлені під Харковом воїнами 92-ї бригади та добровольчими загонами, - Бутусов. ФОТО

Захоплено штаби цих частин, вся штабна документація, карти, списки особового складу, машини управління, повні комплекси зв'язку, начальник артилерії та начальник зв'язку 59 полку, понад 60 військовослужбовців цих частин здалися в полон.

Про це розповів на своїй сторінці в фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Дві батальйонні тактичні групи 138-ї мотострілецької бригади та зведена батальйонна тактична група 59-го танкового полку ЗС РФ розгромлені під Харковом воїнам 92-ї бригади та добровольчими загонами. Захоплено штаби цих частин, вся штабна документація, карти, списки особового складу, машини управління, повні комплекси зв'язку, ключі, начальник артилерії та начальник зв'язку 59 полку, понад 60 військовослужбовців цих частин здалися в полон.

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Дуже смішна деталь - написали рапорт у штабі, що їхні документи та карта згоріли внаслідок прямого влучення міни у бліндаж. Насправді, документи кинули, бігли в паніці, навіть кинули рапорт про знищення робочої карти", - розповів журналіст.







