Дві БТГ 138-ї мотострілецької бригади та зведена БТГ 59-го танкового полку ЗС РФ розгромлені під Харковом воїнами 92-ї бригади та добровольчими загонами, - Бутусов. ФОТО
Захоплено штаби цих частин, вся штабна документація, карти, списки особового складу, машини управління, повні комплекси зв'язку, начальник артилерії та начальник зв'язку 59 полку, понад 60 військовослужбовців цих частин здалися в полон.
Про це розповів на своїй сторінці в фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Дві батальйонні тактичні групи 138-ї мотострілецької бригади та зведена батальйонна тактична група 59-го танкового полку ЗС РФ розгромлені під Харковом воїнам 92-ї бригади та добровольчими загонами. Захоплено штаби цих частин, вся штабна документація, карти, списки особового складу, машини управління, повні комплекси зв'язку, ключі, начальник артилерії та начальник зв'язку 59 полку, понад 60 військовослужбовців цих частин здалися в полон.
Дуже смішна деталь - написали рапорт у штабі, що їхні документи та карта згоріли внаслідок прямого влучення міни у бліндаж. Насправді, документи кинули, бігли в паніці, навіть кинули рапорт про знищення робочої карти", - розповів журналіст.
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Ну что ты рашка, как дела,
чего вы твари приуныли?
Ну как приветствие у нас,
цветы уже вам подарили?
Не рады вам, не может быть,
да мы же братья - говорили,
а вы лишь орки смерти рать,
вы всем напомнили, чтоб не забыли.
Вам не известно слово честь
и неизвестна вам свобода,
но вы пытаетесь учить, хотя же сами идиоты.
Вам только в ад и вам одна дорога,
а нам рассвет, мы будим жить!!!
Вот вам ответ от нашего народа.
во власти церкви сатана
ты растоптала нашу дружбу
прощай россия навсегда
Ты разожгла огонь пожара
ты зашвырнула факел в дом
опять прошлась ты сапогами
по полю полному цветов
когда-нибудь ты ослабеешь
ты спотыкнёшься,упадёшь
подняться ты уже не сможешь
и от бессилия умрёшь
никто тебя спасать не будет
ты предала своих друзей
и за детей,за города
прощай россия навсегда
Все командування 331-го гвардійського повітряно-десантного полку росії знищено в Україні. Командир полку, полковник Сухарєв, убитий.
Начальник штабу підполковник із офіцерами штабу та командирами рот та батальйонів теж загинули.
Довідково:
331 полк рф брав участь у боях за Іловайський плацдарм у 2014 році. Це вони здійснили обстріл під час переговорів про виведення наших підрозділів "зеленим коридором".