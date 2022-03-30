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Дві БТГ 138-ї мотострілецької бригади та зведена БТГ 59-го танкового полку ЗС РФ розгромлені під Харковом воїнами 92-ї бригади та добровольчими загонами, - Бутусов. ФОТО

Захоплено штаби цих частин, вся штабна документація, карти, списки особового складу, машини управління, повні комплекси зв'язку, начальник артилерії та начальник зв'язку 59 полку, понад 60 військовослужбовців цих частин здалися в полон.

Про це розповів на своїй сторінці в фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Дві батальйонні тактичні групи 138-ї мотострілецької бригади та зведена батальйонна тактична група 59-го танкового полку ЗС РФ розгромлені під Харковом воїнам 92-ї бригади та добровольчими загонами. Захоплено штаби цих частин, вся штабна документація, карти, списки особового складу, машини управління, повні комплекси зв'язку, ключі, начальник артилерії та начальник зв'язку 59 полку, понад 60 військовослужбовців цих частин здалися в полон.

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Дуже смішна деталь - написали рапорт у штабі, що їхні документи та карта згоріли внаслідок прямого влучення міни у бліндаж. Насправді, документи кинули, бігли в паніці, навіть кинули рапорт про знищення робочої карти", - розповів журналіст.

Дві БТГ 138-ї мотострілецької бригади та зведена БТГ 59-го танкового полку ЗС РФ розгромлені під Харковом воїнами 92-ї бригади та добровольчими загонами, - Бутусов 01
Дві БТГ 138-ї мотострілецької бригади та зведена БТГ 59-го танкового полку ЗС РФ розгромлені під Харковом воїнами 92-ї бригади та добровольчими загонами, - Бутусов 02
Дві БТГ 138-ї мотострілецької бригади та зведена БТГ 59-го танкового полку ЗС РФ розгромлені під Харковом воїнами 92-ї бригади та добровольчими загонами, - Бутусов 03
Дві БТГ 138-ї мотострілецької бригади та зведена БТГ 59-го танкового полку ЗС РФ розгромлені під Харковом воїнами 92-ї бригади та добровольчими загонами, - Бутусов 04

Автор: 

армія рф (17337) ліквідація (3911) Харків (5589) Харківщина (6054) Бутусов Юрій (3589) 92 окрема штурмова бригада (251)


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Топ коментарі
+49
Взяли в плен начальников артиллерии, ключи шифрования, связь. Это без малейшего преувеличения разгром кацапских свиней на данном направлении.
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30.03.2022 15:33
+47
Смердов . скрєпнєнько....
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30.03.2022 15:24
+45
Тільки винищення москальських військ в Україні ЗСУ здатне покінчити з війною, а не договорняки у Стамбулах!
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30.03.2022 15:32
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Смердов . скрєпнєнько....
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30.03.2022 15:24 Відповісти
Тоже бросилось в глаза. Гвардии полковник с гарной фамилией!)))
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30.03.2022 15:29 Відповісти
зі смердючою
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30.03.2022 15:35 Відповісти
по всем правилам силы равные и это при якобы господстве русни в небе их отымели во все дыры
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30.03.2022 15:30 Відповісти
Брат воює в Ірпіні в 72, простий фермер, як і я, російською ніколи не говорив, але писати може. Оце його в бункері потягло на вірші, один навмисне написав кацапам і просив, щоб я на цензорі виклав, може прочитають:
Ну что ты рашка, как дела,
чего вы твари приуныли?
Ну как приветствие у нас,
цветы уже вам подарили?
Не рады вам, не может быть,
да мы же братья - говорили,
а вы лишь орки смерти рать,
вы всем напомнили, чтоб не забыли.
Вам не известно слово честь
и неизвестна вам свобода,
но вы пытаетесь учить, хотя же сами идиоты.
Вам только в ад и вам одна дорога,
а нам рассвет, мы будим жить!!!
Вот вам ответ от нашего народа.
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30.03.2022 16:07 Відповісти
Опять ты предана тирану
во власти церкви сатана
ты растоптала нашу дружбу
прощай россия навсегда

Ты разожгла огонь пожара
ты зашвырнула факел в дом
опять прошлась ты сапогами
по полю полному цветов

когда-нибудь ты ослабеешь
ты спотыкнёшься,упадёшь
подняться ты уже не сможешь
и от бессилия умрёшь

никто тебя спасать не будет
ты предала своих друзей
и за детей,за города
прощай россия навсегда
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30.03.2022 17:05 Відповісти
А я пригадав стару кінокомедію. )))

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30.03.2022 22:53 Відповісти
надеюсь не только секретные документы уничтожены в блиндаже но и кацапы
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30.03.2022 15:26 Відповісти
То вже секретні кацапи )
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30.03.2022 17:24 Відповісти
Гореть этим кацапам всем в аду без исключений!
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30.03.2022 15:27 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1509144241850798086 https://twitter.com/i/status/1509144241850798086
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30.03.2022 15:28 Відповісти
Тільки винищення москальських військ в Україні ЗСУ здатне покінчити з війною, а не договорняки у Стамбулах!
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30.03.2022 15:32 Відповісти
От разговоров в Стамбуле тоже, оказалось, польза есть. Кацапы такую зрадоньку у себя развели, что мама не горюй. А когда ВСУ поставили на переговорах жирную точку в белгроде, то в свинарнике вообще паника началась. Хоть и локальная, но настоящая паника.
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30.03.2022 15:36 Відповісти
У них зрадонька не от разговоров в Стамбуле. Там для них все хорошо. Попердодило их после заявки про вьівод войска с под Киева.
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30.03.2022 15:52 Відповісти
Взяли в плен начальников артиллерии, ключи шифрования, связь. Это без малейшего преувеличения разгром кацапских свиней на данном направлении.
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30.03.2022 15:33 Відповісти
Бережи, Боже, наших воїнів!
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30.03.2022 15:34 Відповісти
Бутусову довіряю він завжди з гарними новинами..тільки передайте йому нехай вже бороду збриє а то як Будулай заріс)
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30.03.2022 15:35 Відповісти
І доволі часто
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30.03.2022 17:37 Відповісти
А це навмисно. Елемент інформаційної війни. Цензора не тільки наші читають.
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30.03.2022 17:49 Відповісти
Ви серйозно думаєте, що "не тільки наші" сприймають "аналітіку" чи новини від бутусова?
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31.03.2022 04:26 Відповісти
Все как у дебилов. Документы об уничтожении карт и таблиц позывных были заранее подготовлены, но природная рукожопость даже это не позволила сделать. Тупин, убейся об лед в своем бункере на Урале, ты ***** нации дебилов.
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30.03.2022 15:36 Відповісти
Навіщо ж ви так? Вони завбачливо готувались до власного розгрому. В даному випадку їм не можна зовсім відмовити у якоїсь розумовій діяльності. А що не встигли секретні документи спалити - то це не їхня вина, то нашим хлопцям треба дякувати.
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30.03.2022 17:59 Відповісти
Да один только факт нахождения таких документов на передке говорит о бестолковости рашистов. Прочитал боевой приказ и сжег. Так они еще и шифровальную технику с собой притащили. Еще бы коды госопознавания самолетов бронетехники в бумажном виде прихватили бы.
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30.03.2022 18:08 Відповісти
Zмердов - дійсно символічно.
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30.03.2022 15:38 Відповісти
Виніщили за весь час війни, чи за останні дні?
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30.03.2022 15:38 Відповісти
92-а там орудує близько тижня, є дані, що наші хлопці виходять в тил ізюмському угрупуванню орків.
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30.03.2022 15:52 Відповісти
НЕ БОЛТАЙ!
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30.03.2022 16:37 Відповісти
Громіть орду, бо вона лізе на Донбас. Бийте де тільки зможете. А ізюмських депутатів-зрадників повісьте на тополях.
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30.03.2022 15:39 Відповісти
Там ещё и балаклейского мера не забудьте
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30.03.2022 16:01 Відповісти
Мста - страшна.

Все командування 331-го гвардійського повітряно-десантного полку росії знищено в Україні. Командир полку, полковник Сухарєв, убитий.

Начальник штабу підполковник із офіцерами штабу та командирами рот та батальйонів теж загинули.

Довідково:
331 полк рф брав участь у боях за Іловайський плацдарм у 2014 році. Це вони здійснили обстріл під час переговорів про виведення наших підрозділів "зеленим коридором".
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30.03.2022 15:43 Відповісти
Схоже на те, бо зранку в мене ще ніхто не намагався поцілити
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30.03.2022 15:44 Відповісти
Пане Юрію, наведена карта має інвентарний № 120. Вказаний номер не проходить в опису як знищений.
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30.03.2022 15:50 Відповісти
Служити тобі у розвідці. Дам рекомендацію
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30.03.2022 16:10 Відповісти
трохи не вгадав, але близько до того
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30.03.2022 16:19 Відповісти
А ЮЄ мав тут всі доки викласти? Для незалежного оцінювання форумними експертами?
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30.03.2022 18:11 Відповісти
Вам не вистачає?
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30.03.2022 19:56 Відповісти
Сподіваюся що це нова інформація а не стара де вже кілька днів мусолять розбиту русню під Вільхівкою і Новою Роганню.
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30.03.2022 15:53 Відповісти
Это стара новость .Но разгром там крупный был
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30.03.2022 16:04 Відповісти
Саме так. Але така операція готується кілька діб. Проводиться уточнення, дорозвідка, узгодження взаємодій. І головне, проведення її вартує життів. І як в цьому випадку, життів найкращих воїнів (командир Фрайкору)...Потім 2-3 дні зачистка після якої і виявляються полонені по підвалам і документи знаходяться. Не треба так зверхньо. Не прогулянка це далеко.
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30.03.2022 16:14 Відповісти
Страшне перо не в гусака: Опис знищених документів складено і затверджено орками 23.02.22.
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30.03.2022 16:06 Відповісти
Коли знищено дати немає. 23 - дата затвердження самого опису носіїв (там ще Z-том порожні строки закреслено), а потім іншою ручкою вписано про згоріло. 🧐
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30.03.2022 17:25 Відповісти
цікаво. документ від 23.02.2022 року. ще не було активних дій. пишуть заздалегідь? типа: вибрасіла в пропасть...
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30.03.2022 16:10 Відповісти
Сподіваюсь що наша славна Українська армія не дозволить зрадити Зеленськосу і його депутатам... Що не дозволять віддати Крим російським окупантам на 15 років.
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30.03.2022 16:12 Відповісти
А це не біля Ізюма? Купер писав що 92 бригада зараз десь там має бути.
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30.03.2022 16:12 Відповісти
ні
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30.03.2022 16:17 Відповісти
Ну просто бальзам на душу.
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30.03.2022 16:27 Відповісти
а в американской или немецкой армии тоже пользуются тетрадями учета?))
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30.03.2022 16:51 Відповісти
лоуко... надеюсь, и трупов не осталось... чтобы потом вони не было кацапской...
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30.03.2022 17:09 Відповісти
 
 