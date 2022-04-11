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Новини Фото Війна
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Наслідки ворожого обстрілу Лисичанська. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 квітня, війська РФ обстріляли Лисичанськ із важкого озброєння, зруйновано будинки мирних мешканців.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки ворожого обстрілу Лисичанська 01
Наслідки ворожого обстрілу Лисичанська 02
Наслідки ворожого обстрілу Лисичанська 03
Наслідки ворожого обстрілу Лисичанська 04
Наслідки ворожого обстрілу Лисичанська 05
Наслідки ворожого обстрілу Лисичанська 06

"Лисичанські руїни. Орки прямими влучаннями зруйнували чотири житлових будинки. Троє людей постраждали", - зазначив він. 

Гайдай нагадує, що сьогодні росіяни здійснили масований обстріл житлового сектору Лисичанська. Чотири приватні будинки зруйновано вщент.

"З-під завалів дістали трьох осіб, всі вони в лікарні", - уточнив очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли із важкого озброєння Лисичанськ, пряме влучання у багатоповерхівку, є жертви, - Гайдай. ФОТО

Раніше він повідомляв про одного загиблого внаслідок обстрілу Лисичанська.

Автор: 

армія рф (17388) Лисичанськ (315) обстріл (28486) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4878)


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11.04.2022 17:56 Відповісти
Політтехнологи працюють над підміною московитів на орків ...
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11.04.2022 18:05 Відповісти
Ближе к историческим корням: мардовские людоеды - мардва и ё бань с китайского моськов улус.
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11.04.2022 19:58 Відповісти
Таке почуття, що відкрився портал у минуле і звідти ринула орда фашистів...
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11.04.2022 19:01 Відповісти
Хуже. Открылся портал из мордора и к нам ринула армия орков(
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11.04.2022 19:17 Відповісти
асвабаждают лнр, мля.
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12.04.2022 04:42 Відповісти
 
 