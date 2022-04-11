Наслідки ворожого обстрілу Лисичанська. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 квітня, війська РФ обстріляли Лисичанськ із важкого озброєння, зруйновано будинки мирних мешканців.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.













"Лисичанські руїни. Орки прямими влучаннями зруйнували чотири житлових будинки. Троє людей постраждали", - зазначив він.

Гайдай нагадує, що сьогодні росіяни здійснили масований обстріл житлового сектору Лисичанська. Чотири приватні будинки зруйновано вщент.

"З-під завалів дістали трьох осіб, всі вони в лікарні", - уточнив очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли із важкого озброєння Лисичанськ, пряме влучання у багатоповерхівку, є жертви, - Гайдай. ФОТО

Раніше він повідомляв про одного загиблого внаслідок обстрілу Лисичанська.