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Последствия вражеских обстрелов Лисичанска. ФОТОрепортаж

Сегодня, 11 апреля, войска РФ обстреляли Лисичанск из тяжелого вооружения, разрушены дома мирных жителей.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

Последствия вражеских обстрелов Лисичанска 01
Последствия вражеских обстрелов Лисичанска 02
Последствия вражеских обстрелов Лисичанска 03
Последствия вражеских обстрелов Лисичанска 04
Последствия вражеских обстрелов Лисичанска 05
Последствия вражеских обстрелов Лисичанска 06

"Лисичанские руины. Орки прямыми попаданиями разрушили четыре жилых дома. Три человека пострадали", - отметил он.

Гайдай напоминает, что сегодня россияне совершили массированный обстрел жилищного сектора Лисичанска. Четыре частных дома разрушены до основания.

"Из-под завалов извлекли трех человек, все они в больнице", - уточнил глава региона.

Также смотрите: Войска РФ обстреляли из тяжелого вооружения Лисичанск, прямое попадание в многоэтажку, есть жертвы, - Гайдай. ФОТО

Ранее он сообщал об одном погибшем в результате обстрела Лисичанска.

армия РФ (19224) Северодонецк (333) обстрел (27151) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6496)


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11.04.2022 17:56 Ответить
Політтехнологи працюють над підміною московитів на орків ...
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11.04.2022 18:05 Ответить
Ближе к историческим корням: мардовские людоеды - мардва и ё бань с китайского моськов улус.
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11.04.2022 19:58 Ответить
Таке почуття, що відкрився портал у минуле і звідти ринула орда фашистів...
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11.04.2022 19:01 Ответить
Хуже. Открылся портал из мордора и к нам ринула армия орков(
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11.04.2022 19:17 Ответить
асвабаждают лнр, мля.
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12.04.2022 04:42 Ответить
 
 