Последствия вражеских обстрелов Лисичанска. ФОТОрепортаж

Сегодня, 11 апреля, войска РФ обстреляли Лисичанск из тяжелого вооружения, разрушены дома мирных жителей.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.













"Лисичанские руины. Орки прямыми попаданиями разрушили четыре жилых дома. Три человека пострадали", - отметил он.

Гайдай напоминает, что сегодня россияне совершили массированный обстрел жилищного сектора Лисичанска. Четыре частных дома разрушены до основания.

"Из-под завалов извлекли трех человек, все они в больнице", - уточнил глава региона.

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Ранее он сообщал об одном погибшем в результате обстрела Лисичанска.