Війська РФ зруйнували гуманітарний центр у Сєверодонецьку. ФОТО
Щоб мирні мешканці не могли отримувати допомогу, війська РФ зруйнували гуманітарний центр у Сєверодонецьку.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у Сєверодонецьку окупанти знищили центр гуманітарної допомоги, будівля зазнала масованого обстрілу. Одразу вісім снарядів потрапили у приміщення, де був облаштований центр. Зруйновано стіни, сталося значне загоряння складу.
"Центр годував до 300 людей щодня та забезпечував їжею й засобами гігієни прикутих до ліжка хворих людей. Громадські активісти щодня формували набори для маломобільного населення та на автомобілях, на велосипедах чи, навіть, пішки доправляли їх громадянам", - резюмує Гайдай.
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А,що вони ще не зруйнували?це ж навмисно робиться ,мета відправити всіх людей в концентраційні табори в рф.