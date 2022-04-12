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Війська РФ зруйнували гуманітарний центр у Сєверодонецьку. ФОТО

Щоб мирні мешканці не могли отримувати допомогу, війська РФ зруйнували гуманітарний центр у Сєверодонецьку.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Сєверодонецьку окупанти знищили центр гуманітарної допомоги, будівля зазнала масованого обстрілу. Одразу вісім снарядів потрапили у приміщення, де був облаштований центр. Зруйновано стіни, сталося значне загоряння складу.

"Центр годував до 300 людей щодня та забезпечував їжею й засобами гігієни прикутих до ліжка хворих людей. Громадські активісти щодня формували набори для маломобільного населення та на автомобілях, на велосипедах чи, навіть, пішки доправляли їх громадянам", - резюмує Гайдай.

Війська РФ зруйнували гуманітарний центр у Сєверодонецьку 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступ російських окупантів на Луганщині гальмує затяжний дощ, - Гайдай. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17468) обстріл (28596) Сєверодонецьк (508) гуманітарна допомога (991) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4881)


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"Центр годував до 300 людей щодня та забезпечував...."
А,що вони ще не зруйнували?це ж навмисно робиться ,мета відправити всіх людей в концентраційні табори в рф.
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12.04.2022 14:18 Відповісти
Мокшанська влада тама . чого стратегічний центр не перевезла далі від боевих дій. Хоч обстрели каждый день
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12.04.2022 14:28 Відповісти
 
 