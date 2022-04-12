Війська РФ зруйнували гуманітарний центр у Сєверодонецьку. ФОТО

Щоб мирні мешканці не могли отримувати допомогу, війська РФ зруйнували гуманітарний центр у Сєверодонецьку.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Сєверодонецьку окупанти знищили центр гуманітарної допомоги, будівля зазнала масованого обстрілу. Одразу вісім снарядів потрапили у приміщення, де був облаштований центр. Зруйновано стіни, сталося значне загоряння складу.

"Центр годував до 300 людей щодня та забезпечував їжею й засобами гігієни прикутих до ліжка хворих людей. Громадські активісти щодня формували набори для маломобільного населення та на автомобілях, на велосипедах чи, навіть, пішки доправляли їх громадянам", - резюмує Гайдай.

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