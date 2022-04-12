Войска РФ разрушили гуманитарный центр в Северодонецке. ФОТО

Чтобы мирные жители не могли получать помощь, войска РФ разрушили гуманитарный центр в Северодонецке.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Северодонецке оккупанты уничтожили центр гуманитарной помощи, здание подверглось массированному обстрелу. Сразу восемь снарядов попали в помещение, где был обустроен центр. Разрушены стены, произошло значительное возгорание склада.

"Центр кормил до 300 человек ежедневно и обеспечивал едой и средствами гигиены прикованных к постели больных людей. Общественные активисты ежедневно формировали наборы для маломобильного населения и на автомобилях, на велосипедах или даже пешком доставляли их гражданам", - резюмирует Гайдай.

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