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Войска РФ разрушили гуманитарный центр в Северодонецке. ФОТО

Чтобы мирные жители не могли получать помощь, войска РФ разрушили гуманитарный центр в Северодонецке.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Северодонецке оккупанты уничтожили центр гуманитарной помощи, здание подверглось массированному обстрелу. Сразу восемь снарядов попали в помещение, где был обустроен центр. Разрушены стены, произошло значительное возгорание склада.

"Центр кормил до 300 человек ежедневно и обеспечивал едой и средствами гигиены прикованных к постели больных людей. Общественные активисты ежедневно формировали наборы для маломобильного населения и на автомобилях, на велосипедах или даже пешком доставляли их гражданам", - резюмирует Гайдай.

Войска РФ разрушили гуманитарный центр в Северодонецке 01

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армия РФ (19318) обстрел (27275) Северодонецк (605) гуманитарная помощь (1261) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6499)


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"Центр годував до 300 людей щодня та забезпечував...."
А,що вони ще не зруйнували?це ж навмисно робиться ,мета відправити всіх людей в концентраційні табори в рф.
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12.04.2022 14:18 Ответить
Мокшанська влада тама . чого стратегічний центр не перевезла далі від боевих дій. Хоч обстрели каждый день
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12.04.2022 14:28 Ответить
 
 