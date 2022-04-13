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Українські сапери знищують російські нерозірвані снаряди на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На звільнених від російських окупантів територіях, зокрема в Київській області, ведуться роботи з розмінування та ліквідації вибухонебезпечних російських снарядів.

Про це розповів журналіст Андрій Дубчак, передає Цензор.НЕТ.

"Трактор вам в поміч!" - це вже звучить, як молитва. Українські трактори вже добре відомі в усьому світі своєю дикою жагою до викрадення російських танків. А тепер вони ще й допомагають знищувати російські снаряди. На фото - українські сапери готують до знищення російської артилерії та танкових снаряди з Київської області. Фото 5 - Зверніть увагу! Це фото недослідженої російської касетної бомби (забороненої міжнародною конвенцією). Не підходь близько. І не чіпайте, якщо знайдете це лайно. Дуже небезпечно", - розповів він.

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Українські сапери знищують російські нерозірвані снаряди на Київщині 01
Українські сапери знищують російські нерозірвані снаряди на Київщині 02
Українські сапери знищують російські нерозірвані снаряди на Київщині 03
Українські сапери знищують російські нерозірвані снаряди на Київщині 04
Українські сапери знищують російські нерозірвані снаряди на Київщині 05

Нерозірвана касетна бомба. Будьте з такими обережні і не підходьте!

Українські сапери знищують російські нерозірвані снаряди на Київщині 06
Українські сапери знищують російські нерозірвані снаряди на Київщині 07
Українські сапери знищують російські нерозірвані снаряди на Київщині 08
Українські сапери знищують російські нерозірвані снаряди на Київщині 09
Українські сапери знищують російські нерозірвані снаряди на Київщині 10
Українські сапери знищують російські нерозірвані снаряди на Київщині 11

Кратер від російської авіабомби.

Українські сапери знищують російські нерозірвані снаряди на Київщині 12

Автор: 

армія рф (17509) Київська область (4041) розмінування (994) сапер (197)


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Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ збили 2 російські літаки, які атакували населені пункти Харківщини. - Олег Синєгубов Віримо у наші Збройні Сили України, які цілодобово обороняють Харківську область💪
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13.04.2022 14:48 Відповісти
Ох і робота в хлопців...
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13.04.2022 14:50 Відповісти
Дай їм Бог здоров"я! Аби нічого не здитонувало...
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13.04.2022 14:52 Відповісти
Маскальня пуляє снарядами за царя Панька. У них вийшов термін придатності.
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13.04.2022 15:03 Відповісти
чому їх не перебирають? є нові, їх ще можна кацапам взад відіслати....
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13.04.2022 15:33 Відповісти
 
 