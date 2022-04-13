Українські сапери знищують російські нерозірвані снаряди на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На звільнених від російських окупантів територіях, зокрема в Київській області, ведуться роботи з розмінування та ліквідації вибухонебезпечних російських снарядів.

Про це розповів журналіст Андрій Дубчак, передає Цензор.НЕТ.

"Трактор вам в поміч!" - це вже звучить, як молитва. Українські трактори вже добре відомі в усьому світі своєю дикою жагою до викрадення російських танків. А тепер вони ще й допомагають знищувати російські снаряди. На фото - українські сапери готують до знищення російської артилерії та танкових снаряди з Київської області. Фото 5 - Зверніть увагу! Це фото недослідженої російської касетної бомби (забороненої міжнародною конвенцією). Не підходь близько. І не чіпайте, якщо знайдете це лайно. Дуже небезпечно", - розповів він.

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Нерозірвана касетна бомба. Будьте з такими обережні і не підходьте!













Кратер від російської авіабомби.