Війська РФ обстріляли храм у Сєверодонецьку, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські окупанти на Луганщині обстріляли Свято-Христо-Різдвяний Кафедральний Собор у Сєверодонецьку.

Про це у Telegram повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Орки у Вербну неділю обстріляли храм у Сєвєродонецьку Це вже четвертий приліт до Сєвєродонецького Свято-Христо-Різдвяного Кафедрального Собору. Цього разу снаряди влучили в дах.



Орки обожнюють змагатися з Богом, на Луганщині внаслідок обстрілів вже пошкоджено близько 10 релігійних будівель", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Війська РФ обстріляли Золоте на Луганщині, щонайменше двоє загиблих, четверо поранених, - ОВА. ВIДЕО







