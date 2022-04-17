Війська РФ обстріляли храм у Сєверодонецьку, - ОВА. ФОТОрепортаж
Російські окупанти на Луганщині обстріляли Свято-Христо-Різдвяний Кафедральний Собор у Сєверодонецьку.
Про це у Telegram повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Орки у Вербну неділю обстріляли храм у Сєвєродонецьку Це вже четвертий приліт до Сєвєродонецького Свято-Христо-Різдвяного Кафедрального Собору. Цього разу снаряди влучили в дах.
Орки обожнюють змагатися з Богом, на Луганщині внаслідок обстрілів вже пошкоджено близько 10 релігійних будівель", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+3 Alex Sav #513490
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+2 Тиамитоксам
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+1 Mikhail Saveliev
показати весь коментар17.04.2022 18:54
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