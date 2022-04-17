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Новини Фото Війна
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Війська РФ обстріляли храм у Сєверодонецьку, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські окупанти на Луганщині обстріляли Свято-Христо-Різдвяний Кафедральний Собор у Сєверодонецьку.

Про це у Telegram повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Орки у Вербну неділю обстріляли храм у Сєвєродонецьку Це вже четвертий приліт до Сєвєродонецького Свято-Христо-Різдвяного Кафедрального Собору. Цього разу снаряди влучили в дах.

Орки обожнюють змагатися з Богом, на Луганщині внаслідок обстрілів вже пошкоджено близько 10 релігійних будівель", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Війська РФ обстріляли Золоте на Луганщині, щонайменше двоє загиблих, четверо поранених, - ОВА. ВIДЕО

Війська РФ обстріляли храм у Сєверодонецьку, - ОВА 01
Війська РФ обстріляли храм у Сєверодонецьку, - ОВА 02
Війська РФ обстріляли храм у Сєверодонецьку, - ОВА 03
Війська РФ обстріляли храм у Сєверодонецьку, - ОВА 04

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+3
жалуйтесь гундяеву!!!!
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17.04.2022 18:53
+2
.......у НИХ свой "бог"........

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17.04.2022 18:57
+1
Показывают как будут брать город, но как всегда возьмут только в рот
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17.04.2022 18:54
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жалуйтесь гундяеву!!!!
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17.04.2022 18:53 Відповісти
Показывают как будут брать город, но как всегда возьмут только в рот
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17.04.2022 18:54 Відповісти
Бєси
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17.04.2022 18:54 Відповісти
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17.04.2022 18:54 Відповісти
.......у НИХ свой "бог"........

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17.04.2022 18:57 Відповісти
Якого патріархату цей храм?
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17.04.2022 18:59 Відповісти
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17.04.2022 19:00 Відповісти
Сейчас и его вальнут
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17.04.2022 19:04 Відповісти
ф топку крематорія
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17.04.2022 19:12 Відповісти
А чому тільки цей допис? А попередні, де се тіло розповідає, що України не існує і "єтим хахлам" треба таке жорстоко пояснювати?
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17.04.2022 19:19 Відповісти
корабєльново кока кокнулі
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17.04.2022 19:22 Відповісти
у них шойгу побудував -храм аружія..
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17.04.2022 19:10 Відповісти
Храм войны как в вархаммере
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17.04.2022 19:32 Відповісти
ай яй яй. храм! обстреляли место развода лохов. обстрелы детских садиков и больниц востократ печальнее
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17.04.2022 19:15 Відповісти
Заказчики войны россии против Украины ненавидят Христианство? В Ирпене оккупанты сожгли сотни Библий

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17.04.2022 19:22 Відповісти
 
 