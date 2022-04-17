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Новости Фото Война
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Войска РФ обстреляли храм в Северодонецке, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты в Луганской области обстреляли Свято-Христо-Рождественский Кафедральный Собор в Северодонецке.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Орки в Вербное воскресенье обстреляли храм в Северодонецке Это уже четвертый прилет в Северодонецкий Свято-Христо-Рождественский Кафедральный Собор. На этот раз снаряды попали в крышу.

Орки обожают соревноваться с Богом, в Луганской области в результате обстрелов уже повреждено около 10 религиозных зданий", - говорится в сообщении.

Смотрите: Войска РФ обстреляли Золотое в Луганской области, по меньшей мере двое погибших, четверо раненых, - ОВА. ВИДЕО

Войска РФ обстреляли храм в Северодонецке, - ОВА 01
Войска РФ обстреляли храм в Северодонецке, - ОВА 02
Войска РФ обстреляли храм в Северодонецке, - ОВА 03
Войска РФ обстреляли храм в Северодонецке, - ОВА 04

Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+3
жалуйтесь гундяеву!!!!
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17.04.2022 18:53
+2
.......у НИХ свой "бог"........

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17.04.2022 18:57
+1
Показывают как будут брать город, но как всегда возьмут только в рот
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17.04.2022 18:54
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жалуйтесь гундяеву!!!!
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17.04.2022 18:53 Ответить
Показывают как будут брать город, но как всегда возьмут только в рот
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17.04.2022 18:54 Ответить
Бєси
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17.04.2022 18:54 Ответить
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17.04.2022 18:54 Ответить
.......у НИХ свой "бог"........

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17.04.2022 18:57 Ответить
Якого патріархату цей храм?
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17.04.2022 18:59 Ответить
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17.04.2022 19:00 Ответить
Сейчас и его вальнут
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17.04.2022 19:04 Ответить
ф топку крематорія
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17.04.2022 19:12 Ответить
А чому тільки цей допис? А попередні, де се тіло розповідає, що України не існує і "єтим хахлам" треба таке жорстоко пояснювати?
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17.04.2022 19:19 Ответить
корабєльново кока кокнулі
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17.04.2022 19:22 Ответить
у них шойгу побудував -храм аружія..
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17.04.2022 19:10 Ответить
Храм войны как в вархаммере
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17.04.2022 19:32 Ответить
ай яй яй. храм! обстреляли место развода лохов. обстрелы детских садиков и больниц востократ печальнее
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17.04.2022 19:15 Ответить
Заказчики войны россии против Украины ненавидят Христианство? В Ирпене оккупанты сожгли сотни Библий

Читать подробнее... https://giperboloid.info/zakazchiki-vojny-rossii-protiv-ukrainy-nenavidjat-hristianstvo-v-irpine-okkupanty-sozhgli-sotni-biblij/ .
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17.04.2022 19:22 Ответить
 
 