Войска РФ обстреляли храм в Северодонецке, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты в Луганской области обстреляли Свято-Христо-Рождественский Кафедральный Собор в Северодонецке.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Орки в Вербное воскресенье обстреляли храм в Северодонецке Это уже четвертый прилет в Северодонецкий Свято-Христо-Рождественский Кафедральный Собор. На этот раз снаряды попали в крышу.



Орки обожают соревноваться с Богом, в Луганской области в результате обстрелов уже повреждено около 10 религиозных зданий", - говорится в сообщении.

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