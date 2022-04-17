Ситуація у Попасній нагадує Маріуполь, суцільна руїна, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Російські окупанти зруйнували Попасну на Луганщині, місто всіяне трупами війьскових РФ.
Про це у Facebook повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Попасна - суцільна руїна. Не захопили, тому знищили. Щодня - і вдень, і вночі Попасна під ворожим вогнем. Позиційні бої не зупиняються.
ЗСУ б‘ють орків, а ті знаходять все нове і нове "гарматне м‘ясо", Попаснянщина всіяна трупами рашистів, яких не забирають. Мешканці понад 50 днів живуть у бомбосховищах. Евакуація зривається майже кожного дня через постійні обстріли.
Доступ до міста ускладнений. Ситуація в місті нагадує Маріуполь. Орки діють за одним сценарієм", - наголосив він.
Топ коментарі
+13 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
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+9 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
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+5 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар17.04.2022 19:48
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1. не доставайся тогда никому
2. чем потерять-лучше разрушить...
это в характеристике населения России которые живут в большинство без удобств без дорог асфальтового покрытия канализации и в деревянных даже не в домах каменных или ж-бетонных даже- а покосившихся по 100-200 лет бараках из шпал и дерева...
посмотрите в ЮТУБЕ заброшенные россиянами города поселки во что они превратились даже Припять и Чернобыл имеют более живой виде чем те что бросили россияне.. по России целы районы и области пустошь за день ни одной собаки не встретишь не говоря про корову или человека...