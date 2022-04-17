Ситуація у Попасній нагадує Маріуполь, суцільна руїна, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Російські окупанти зруйнували Попасну на Луганщині, місто всіяне трупами війьскових РФ.

Про це у Facebook повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Попасна - суцільна руїна. Не захопили, тому знищили. Щодня - і вдень, і вночі Попасна під ворожим вогнем. Позиційні бої не зупиняються.

ЗСУ б‘ють орків, а ті знаходять все нове і нове "гарматне м‘ясо", Попаснянщина всіяна трупами рашистів, яких не забирають. Мешканці понад 50 днів живуть у бомбосховищах. Евакуація зривається майже кожного дня через постійні обстріли.

Доступ до міста ускладнений. Ситуація в місті нагадує Маріуполь. Орки діють за одним сценарієм", - наголосив він.

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