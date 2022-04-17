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Новини Фото Війна
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Ситуація у Попасній нагадує Маріуполь, суцільна руїна, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Російські окупанти зруйнували Попасну на Луганщині, місто всіяне трупами війьскових РФ.

Про це у Facebook повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Попасна - суцільна руїна. Не захопили, тому знищили. Щодня - і вдень, і вночі Попасна під ворожим вогнем. Позиційні бої не зупиняються.

ЗСУ б‘ють орків, а ті знаходять все нове і нове "гарматне м‘ясо", Попаснянщина всіяна трупами рашистів, яких не забирають. Мешканці понад 50 днів живуть у бомбосховищах. Евакуація зривається майже кожного дня через постійні обстріли.

Доступ до міста ускладнений. Ситуація в місті нагадує Маріуполь. Орки діють за одним сценарієм", - наголосив він.

Читайте: Колаборантку, яка зливала дані про розташування ЗСУ, затримали на Луганщині, - Нацполіція. ВIДЕО

Ситуація у Попасній нагадує Маріуполь, суцільна руїна, - Гайдай 01
Ситуація у Попасній нагадує Маріуполь, суцільна руїна, - Гайдай 02
Ситуація у Попасній нагадує Маріуполь, суцільна руїна, - Гайдай 03
Ситуація у Попасній нагадує Маріуполь, суцільна руїна, - Гайдай 04
Ситуація у Попасній нагадує Маріуполь, суцільна руїна, - Гайдай 05

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+13
Этим не ограничится, у них цель вся Украина, но без украинцев. Это же по моему всем известно.
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17.04.2022 19:51
+9
не бойся, их остановят.
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17.04.2022 19:52
+5
кацапи відвойовують території для ДНРі ЛНР,Лугандонці в руїнах будуть жити..народ дамбаса надіюсь щастлів
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17.04.2022 19:48
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Коммуняки в своём духе -- до основанья, а затем...
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17.04.2022 19:47 Відповісти
кацапи відвойовують території для ДНРі ЛНР,Лугандонці в руїнах будуть жити..народ дамбаса надіюсь щастлів
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17.04.2022 19:48 Відповісти
Этим не ограничится, у них цель вся Украина, но без украинцев. Это же по моему всем известно.
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17.04.2022 19:51 Відповісти
Схоже так і будуть далі просуватись війська орди, повільно оточуючи міста і знищуючи їх вщент.
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17.04.2022 19:50 Відповісти
не бойся, их остановят.
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17.04.2022 19:52 Відповісти
ні, якщо війна буде вестись виключно на нашій землі, їх зупинка нам не допоможе..., люба їх зупинка тут це лише час для того, щоб вони зібрали силу для наступної атаки.
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17.04.2022 19:57 Відповісти
ой зрадойоб-панікер,все пропало що робити)У них снарядів не вистачить щоб таке зробити з кожним містом а також закінчиться строк придатності ствола.По друге ЗСУ не сидять склавши руки і ведуть контрбатарейну гру.
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17.04.2022 20:15 Відповісти
Жуков встав з могили і сказав-"бабі ісчьё наражают."
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17.04.2022 19:52 Відповісти
нет это есть два обозначения.....

1. не доставайся тогда никому

2. чем потерять-лучше разрушить...

это в характеристике населения России которые живут в большинство без удобств без дорог асфальтового покрытия канализации и в деревянных даже не в домах каменных или ж-бетонных даже- а покосившихся по 100-200 лет бараках из шпал и дерева...
посмотрите в ЮТУБЕ заброшенные россиянами города поселки во что они превратились даже Припять и Чернобыл имеют более живой виде чем те что бросили россияне.. по России целы районы и области пустошь за день ни одной собаки не встретишь не говоря про корову или человека...
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17.04.2022 19:53 Відповісти
Касапские уроды просто хотят стереть Украинские города. Отстраивать придется очень долго. В этих городах жить не возможно.
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17.04.2022 19:53 Відповісти
Єдиний проблеск світла в Попасній - всіяна трупами кацапів... але скоро ними смердітеме сильніше чим від хімічної зброї...
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17.04.2022 20:10 Відповісти
 
 