Ситуация в Попасной напоминает Мариуполь, сплошная руина - Гайдай. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты разрушили Попасную в Луганской области, город усеян трупами военных РФ.

Об этом в Facebook сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Попасная – сплошная руина. Не захватили, поэтому уничтожили. Ежедневно – и днем, и ночью Попасная под вражеским огнем. Позиционные бои не останавливаются.

ВСУ бьют орков, а те находят все новое и новое "пушечное мясо", Попаснянщина усеяна трупами рашистов, которых не забирают. Жители более 50 дней живут в бомбоубежищах. Эвакуация срывается почти каждый день из-за постоянных обстрелов.

Доступ в город затруднен. Ситуация в городе похожа на Мариуполь. Орки действуют по одному сценарию", - подчеркнул он.

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