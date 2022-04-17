Ситуация в Попасной напоминает Мариуполь, сплошная руина - Гайдай. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты разрушили Попасную в Луганской области, город усеян трупами военных РФ.
Об этом в Facebook сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Попасная – сплошная руина. Не захватили, поэтому уничтожили. Ежедневно – и днем, и ночью Попасная под вражеским огнем. Позиционные бои не останавливаются.
ВСУ бьют орков, а те находят все новое и новое "пушечное мясо", Попаснянщина усеяна трупами рашистов, которых не забирают. Жители более 50 дней живут в бомбоубежищах. Эвакуация срывается почти каждый день из-за постоянных обстрелов.
Доступ в город затруднен. Ситуация в городе похожа на Мариуполь. Орки действуют по одному сценарию", - подчеркнул он.
Топ комментарии
+13 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
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+5 Максім ХОЙ #398010
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1. не доставайся тогда никому
2. чем потерять-лучше разрушить...
это в характеристике населения России которые живут в большинство без удобств без дорог асфальтового покрытия канализации и в деревянных даже не в домах каменных или ж-бетонных даже- а покосившихся по 100-200 лет бараках из шпал и дерева...
посмотрите в ЮТУБЕ заброшенные россиянами города поселки во что они превратились даже Припять и Чернобыл имеют более живой виде чем те что бросили россияне.. по России целы районы и области пустошь за день ни одной собаки не встретишь не говоря про корову или человека...