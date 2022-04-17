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Ситуация в Попасной напоминает Мариуполь, сплошная руина - Гайдай. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты разрушили Попасную в Луганской области, город усеян трупами военных РФ.

Об этом в Facebook сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Попасная – сплошная руина. Не захватили, поэтому уничтожили. Ежедневно – и днем, и ночью Попасная под вражеским огнем. Позиционные бои не останавливаются.

ВСУ бьют орков, а те находят все новое и новое "пушечное мясо", Попаснянщина усеяна трупами рашистов, которых не забирают. Жители более 50 дней живут в бомбоубежищах. Эвакуация срывается почти каждый день из-за постоянных обстрелов.

Доступ в город затруднен. Ситуация в городе похожа на Мариуполь. Орки действуют по одному сценарию", - подчеркнул он.

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Ситуация в Попасной напоминает Мариуполь, сплошная руина - Гайдай 01
Ситуация в Попасной напоминает Мариуполь, сплошная руина - Гайдай 02
Ситуация в Попасной напоминает Мариуполь, сплошная руина - Гайдай 03
Ситуация в Попасной напоминает Мариуполь, сплошная руина - Гайдай 04
Ситуация в Попасной напоминает Мариуполь, сплошная руина - Гайдай 05

Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+13
Этим не ограничится, у них цель вся Украина, но без украинцев. Это же по моему всем известно.
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17.04.2022 19:51
+9
не бойся, их остановят.
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17.04.2022 19:52
+5
кацапи відвойовують території для ДНРі ЛНР,Лугандонці в руїнах будуть жити..народ дамбаса надіюсь щастлів
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17.04.2022 19:48
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Коммуняки в своём духе -- до основанья, а затем...
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17.04.2022 19:47 Ответить
кацапи відвойовують території для ДНРі ЛНР,Лугандонці в руїнах будуть жити..народ дамбаса надіюсь щастлів
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17.04.2022 19:48 Ответить
Этим не ограничится, у них цель вся Украина, но без украинцев. Это же по моему всем известно.
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17.04.2022 19:51 Ответить
Схоже так і будуть далі просуватись війська орди, повільно оточуючи міста і знищуючи їх вщент.
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17.04.2022 19:50 Ответить
не бойся, их остановят.
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17.04.2022 19:52 Ответить
ні, якщо війна буде вестись виключно на нашій землі, їх зупинка нам не допоможе..., люба їх зупинка тут це лише час для того, щоб вони зібрали силу для наступної атаки.
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17.04.2022 19:57 Ответить
ой зрадойоб-панікер,все пропало що робити)У них снарядів не вистачить щоб таке зробити з кожним містом а також закінчиться строк придатності ствола.По друге ЗСУ не сидять склавши руки і ведуть контрбатарейну гру.
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17.04.2022 20:15 Ответить
Жуков встав з могили і сказав-"бабі ісчьё наражают."
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17.04.2022 19:52 Ответить
нет это есть два обозначения.....

1. не доставайся тогда никому

2. чем потерять-лучше разрушить...

это в характеристике населения России которые живут в большинство без удобств без дорог асфальтового покрытия канализации и в деревянных даже не в домах каменных или ж-бетонных даже- а покосившихся по 100-200 лет бараках из шпал и дерева...
посмотрите в ЮТУБЕ заброшенные россиянами города поселки во что они превратились даже Припять и Чернобыл имеют более живой виде чем те что бросили россияне.. по России целы районы и области пустошь за день ни одной собаки не встретишь не говоря про корову или человека...
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17.04.2022 19:53 Ответить
Касапские уроды просто хотят стереть Украинские города. Отстраивать придется очень долго. В этих городах жить не возможно.
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17.04.2022 19:53 Ответить
Єдиний проблеск світла в Попасній - всіяна трупами кацапів... але скоро ними смердітеме сильніше чим від хімічної зброї...
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17.04.2022 20:10 Ответить
 
 