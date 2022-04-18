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ЗСУ ліквідували командира російської 49-ї зенітної ракетної бригади. ФОТО
Підрозділи ЗСУ ліквідували командира 49-ї зенітної ракетної бригади полковника Івана Грішина зі Смоленська.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Українське сафарі 2.0" триває. Зустрічайте "свіженького" окупанта зі складу збройних сил Росії: "Командир 49 зенитной ракетной бригады полковник Гришин Иван из Смоленска." Заблукав на "навчаннях", але вже правильно повернувся додому. Земля вам бетоном, тварюки!", – сказано в повідомленні.
Нагадаємо, станом на ранок 18 квітня втрати особового складу противника становлять близько 20,6 тис. осіб.
Топ коментарі
+80 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар18.04.2022 12:34
+61 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар18.04.2022 12:30
+27 Бенина Мама
показати весь коментар18.04.2022 12:37
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неканонично - нескрепно
Был "командиром, стал "посылкой"
Дебилы б**лядь.
Фу, *****, гидота !!!
і ще: раZZія це імперія Зла....країна терорист!
Отака в них зараз кадрова армія...
Он пасовал от буквы Z-ет.......
Так что выплаты могут быть отрицательными.
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Земля тобі гравієм!
нашего БуншуПопова(Скабеева) похож... Одна рожа просто. Только этот раскормленный.