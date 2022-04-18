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ЗСУ ліквідували командира російської 49-ї зенітної ракетної бригади. ФОТО

200,груз,полковник,гришин

Підрозділи ЗСУ ліквідували командира 49-ї зенітної ракетної бригади полковника Івана Грішина зі Смоленська.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Українське сафарі 2.0" триває. Зустрічайте "свіженького" окупанта зі складу збройних сил Росії: "Командир 49 зенитной ракетной бригады полковник Гришин Иван из Смоленска." Заблукав на "навчаннях", але вже правильно повернувся додому. Земля вам бетоном, тварюки!", – сказано в повідомленні.

ЗСУ ліквідували командира російської 49-ї зенітної ракетної бригади 01

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Нагадаємо, станом на ранок 18 квітня втрати особового складу противника становлять близько 20,6 тис. осіб.

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армія рф (17526) ліквідація (3981)


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Топ коментарі
+80
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18.04.2022 12:34
+61
Здохла чергова елітна кацапська свиня...
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18.04.2022 12:30
+27
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18.04.2022 12:37
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Здохла чергова елітна кацапська свиня...
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18.04.2022 12:30 Відповісти
Яка тупа морда!
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18.04.2022 12:54 Відповісти
А где стоячий сталинский воротник на френче ?
неканонично - нескрепно
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18.04.2022 12:32 Відповісти
Земля скловатою
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18.04.2022 12:32 Відповісти
Полковники уже не так интересны) Так что ванька пакетный уже забыт...
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18.04.2022 12:33 Відповісти
Ось з кого малювали
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18.04.2022 12:33 Відповісти
Гриша, и шо вы здесь забыли???
Был "командиром, стал "посылкой"
Дебилы б**лядь.
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18.04.2022 12:33 Відповісти
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18.04.2022 12:34 Відповісти
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18.04.2022 12:38 Відповісти
Авторське право за украінцями
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18.04.2022 12:42 Відповісти
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18.04.2022 14:04 Відповісти
Успел к 9му мая на концерт кабзона.
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18.04.2022 12:35 Відповісти
типичная морда алкаша там есть трезвенники
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18.04.2022 12:37 Відповісти
Та не, простой рязанский парень.
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18.04.2022 12:41 Відповісти
типичный эрьзяк
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18.04.2022 16:03 Відповісти
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18.04.2022 12:37 Відповісти
І оце варто було пхатись сюди щоб здохнути тут?
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18.04.2022 12:37 Відповісти
Чому у них морди приматів геть в усіх? І це ж парадне фото, а не випадковий момент.
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18.04.2022 12:38 Відповісти
Ви геть зовсім не знайомі з історією та антропологією. Зверніть увагу на будову черепної коробки цієї потвори Щелепи ширші за саму голову. Це виразна ознака мордви (ерзі та мокші) вони є нащадками андрофагів-людожерів,про яких писав ще Геродот. ( Єсєнін,повєткін) Чухна та чудь, відрізняються від цієї гидоти великими вилицями, довгопикістю. вузькими не пропорційно плечами та видовженими руками,що говорить про те що вони пішли від тупикової гілки-неандертальців (мікіла валуєв)
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18.04.2022 12:53 Відповісти
Чудь в етногенезі московських ординців не приймали участі. На фото типовий мордвін.
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18.04.2022 15:15 Відповісти
Морди приматів, а очі як у порося...
Фу, *****, гидота !!!
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18.04.2022 13:10 Відповісти
Примати-то тут до чого? Це горілчаний загар та горілчана "пухкість". Тварюка все життя пиячила як дихала.
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18.04.2022 18:28 Відповісти
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18.04.2022 12:38 Відповісти
На основе желудей перетертых на труху, только сначала высушеных, по вкусу напоминают цикорий( хорош ржать!!!) так рекомендовали в советском союзе, делать вот такой напиток. Не пью кофе вообще ни тогда ни сечас
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18.04.2022 12:51 Відповісти
перчатки тоже хороши, коли долго ношены (тм)
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18.04.2022 12:55 Відповісти
Про каву дійсно показово.Може ще хтось памятає каву "Кубань"? А кава "Галка"? І нічого-проходило...
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18.04.2022 16:37 Відповісти
Ракетчик Гришин переквалифицировался в миньетчика и в итоге сдох .
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18.04.2022 12:39 Відповісти
Ну и хари у них у всех! Такое впечатление, что их всех одна мать-дебилка от отца-алкаша родила
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18.04.2022 12:42 Відповісти
какое неприятное лицо, убийца наших пилотов!
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18.04.2022 12:43 Відповісти
пішов в путінскій рай.....кацапи, ГОТУЙТЕСЬ!!!
і ще: раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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18.04.2022 12:44 Відповісти
Трупик привезли значит подполковница на похоронах оторвётся по полной с убойными деньгами.
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18.04.2022 12:46 Відповісти
Як завжди прикаже привести роту маладих салдатиков щоб знатно вимісили гівно в старій зморщеній сраці
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18.04.2022 13:36 Відповісти
Під орудою цього дохлого полкана запускались іскандери і=чи точки-у
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18.04.2022 12:47 Відповісти
Не, это бригада ПВО, Буки, Торы и тд
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18.04.2022 12:52 Відповісти
Скоріш за все ви праві.Я був нач зв"язку пртб( подвіжная ракетно-техніческая база) в північній групі совкових військ.Це була база з ТР і ОТР з ядерними боєголовками другого і третього пусків. Потім я замінився в кунгур( 80км від пермі) де був учбовий центр зенітно-ракетних військ сухопутних військ совка. До речі на картах Гугл видно що той учбовий центр" похєрєлі внукі воєвавших".
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18.04.2022 13:42 Відповісти
В них під час "силуванівських реформ" скоротили 75% майорських та підполканських посад. Та на 50% полканських посад. А генеральських - лише на 15%. Тож кількість закритих учбових центрів там взагалі рахувати перестали на початку 10х років. Про що казати, якщо вони перевели інженерну обслугу військових аеродромів з офіцерського забезпечення на сержантське (зі зниженням зарплат та викидання тисяч осіб з черг на житло). Ото ми й маємо зараз перед собою результат - не армію, а збіговисько крадіїв, гвалтівників та мародерів, які думають не про виконання наказів, а про "хоч труси ношені вкрасти та відправити додому, бо жерти дома нема чого".

Отака в них зараз кадрова армія...
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18.04.2022 18:35 Відповісти
Полковник был большая ****
Он пасовал от буквы Z-ет.......
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18.04.2022 12:56 Відповісти
Земля стекловатой!
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18.04.2022 13:02 Відповісти
и на груди его магучей-одна мидаль висела кучей...любители аксельбантов епрст...
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18.04.2022 13:04 Відповісти
У солдатні аксельбанти з вервечок для білизни, у охвіцерів - з якихось шнурків
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18.04.2022 13:18 Відповісти
Одному мені він на Попова схожий?
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18.04.2022 13:05 Відповісти
А чому у статті у фразі "зі складу збойних сил росії" росія написано з великої літери?
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18.04.2022 13:08 Відповісти
та то, мабуть, "очєпятка"...
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18.04.2022 13:26 Відповісти
Интересно, деньги реально выплачивают семьям убитых или это "денег нет но вы держитесь"?
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18.04.2022 13:08 Відповісти
Конечно реально, только после вычета командировочных и нанесенного материального ущерба начиная от утраты автомата до ракетного крейсера.
Так что выплаты могут быть отрицательными.
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18.04.2022 13:40 Відповісти
Побільше,побільше фашистів російських.Відлітайте,свині,від своїх родин!
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18.04.2022 13:12 Відповісти
https://coolprint.pp.ua/uk/product-sku-t1am-i005409lwh00mn Укрпошта випустила нові футболки

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18.04.2022 13:22 Відповісти
И он таки пошел.
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18.04.2022 13:27 Відповісти
Саме з таким тупим, як кувалда, є@лом і можна дослужитись у кацапів до полкана.
Земля тобі гравієм!
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18.04.2022 13:25 Відповісти
СЛАВА ВСУ!
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18.04.2022 13:55 Відповісти
Пусть жопа этого 3/14дора будет вместо "глазка" на воротах в АД!
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18.04.2022 14:17 Відповісти
Ой, до чего же на нашего Буншу Попова(Скабеева) похож... Одна рожа просто. Только этот раскормленный.
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18.04.2022 18:33 Відповісти
ну прямо Наполеон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.04.2022 09:24 Відповісти
Істинний русняк.Цілий полкан ... був.
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20.04.2022 14:52 Відповісти
 
 