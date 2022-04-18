ЗСУ ліквідували командира російської 49-ї зенітної ракетної бригади. ФОТО

Підрозділи ЗСУ ліквідували командира 49-ї зенітної ракетної бригади полковника Івана Грішина зі Смоленська.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Українське сафарі 2.0" триває. Зустрічайте "свіженького" окупанта зі складу збройних сил Росії: "Командир 49 зенитной ракетной бригады полковник Гришин Иван из Смоленска." Заблукав на "навчаннях", але вже правильно повернувся додому. Земля вам бетоном, тварюки!", – сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, станом на ранок 18 квітня втрати особового складу противника становлять близько 20,6 тис. осіб.

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