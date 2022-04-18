ВСУ ликвидировали командира российской 49-й зенитной ракетной бригады. ФОТО
Подразделения ВСУ ликвидировали командира 49-й зенитной ракетной бригады полковника Ивана Гришина из Смоленска.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
"Украинское сафари 2.0" продолжается. Встречайте "свеженького" оккупанта из состава вооруженных сил России: "Командир 49-й зенитной ракетной бригады полковник Гришин Иван из Смоленска. "Заблудился на "учениях", но уже вернулся домой. Земля вам бетоном, твари!" – сказано в сообщении.
Напомним, по состоянию на утро 18 апреля потери личного состава противника составляют около 20,6 тыс. человек.
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+80 Sophia-Maria Duglass
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+61 Александр Чуднивец #474549
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неканонично - нескрепно
Был "командиром, стал "посылкой"
Дебилы б**лядь.
Фу, *****, гидота !!!
і ще: раZZія це імперія Зла....країна терорист!
Отака в них зараз кадрова армія...
Он пасовал от буквы Z-ет.......
Так что выплаты могут быть отрицательными.
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Земля тобі гравієм!
нашего БуншуПопова(Скабеева) похож... Одна рожа просто. Только этот раскормленный.