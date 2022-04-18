ВСУ ликвидировали командира российской 49-й зенитной ракетной бригады. ФОТО

Подразделения ВСУ ликвидировали командира 49-й зенитной ракетной бригады полковника Ивана Гришина из Смоленска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"Украинское сафари 2.0" продолжается. Встречайте "свеженького" оккупанта из состава вооруженных сил России: "Командир 49-й зенитной ракетной бригады полковник Гришин Иван из Смоленска. "Заблудился на "учениях", но уже вернулся домой. Земля вам бетоном, твари!" – сказано в сообщении.

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Напомним, по состоянию на утро 18 апреля потери личного состава противника составляют около 20,6 тыс. человек.

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